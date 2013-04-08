Янукович схвалив створення Ради керівників фінрозвідки СНД

Президент України Віктор Янукович затвердив Угоду про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасниць СНД, укладену 5 грудня 2012 року в м.Ашгабаті. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Документом передбачається, що органом, відповідальним за реалізацію угоди в Україні, є Державна служба фінансового моніторингу України.

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