Анонс на 9 квітня

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Проблеми агрокомплексу України напередодні посівної кампанії 2013 р. Агрологістика. Створення Асоціації "Аграрних перевізників України". В якому стані перебуває сільськогосподарська галузь напередодні посівної кампанії 2013? Дефіцит яких продуктів харчування можливий у 2013 році? Які ефективні інструменти необхідно впровадити для оптимізації роботи компаній агробізнесу? Як створення Асоціації "АПУ" відіб'ється на роботі учасників агроринку? Учасники: Володимир Лапа, гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу, провідний експерт в області регуляторної політики, ринкового регулювання, системи оподаткування та державної підтримки в агропромисловому комплексі; Мар'ян Заблоцький, аналітик Української аграрної асоціації, досвідчений фахівець у сфері мікроекономіки, фінансових ринків, монетарної та економічної політики, в Асоціації відповідає за аналіз регуляторного середовища агропромисловості, аналіз ринків сільського господарства і конкурентного середовища; Яніна Кучерова, президент Асоціації "Аграрних Перевізників України"; експерт з питань агрологістики, www.aapu.com.ua; експертні фахівці підрозділів підприємств агросектора "Астарта - Київ", "Компанія Райз", "Мрія Агрохолдинг" та ін. (вул. Хрещатик , 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (+38) 044-240-7464, info@freshlook.in.ua.

* У прес-клубі Громадської ради при Держпідприємництві України "Закон & Бізнес" відбудеться дискусія на тему: «Ліцензування та дерегуляція: за і проти». У рамках дискусії піднімуть проблеми застосування законодавства про ліцензування в Україні, освітлені напрямки роботи Держпідприємництва України та Громадської ради із вдосконалення ліцензійних умов, позиція щодо процесів дерегуляції економіки, а також представлена ​​статистика діяльності експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві України.

* За участю голови КОДА Анатолія Присяжнюка, правоохоронних, контролюючих органів та представників бізнесу відбудеться круглий стіл на тему: "Зниження тиску правоохоронних та контролюючих органів на представників бізнесу".

* Відбудеться відкриття VIII Міжнародної виставки «Flowers & HorTech Ukraine», присвяченій квітковому бізнесу, садівництву, флористиці і проблемам озеленення сучасних міських територій. Виставку відкриють тимчасовий повірений у справах Посольства Королівства Нідерландів в Україні Гері Віллемс, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, громадський діяч Марина Кінах, міжнародний проект менеджер BTO Exhibitions Куно Якобс, президент корпорації «Укрзеленбуд» Володимир Червоній, начальник Управління благоустрою та комунального обслуговування Міністерства з питань житлово-комунального господарства України Олександр Ігнатенко, президент ВБО «Союз українських квіткарів» Ірина Слободянюк. У 10-30 відбудеться прес-конференція учасників виставки на тему «Зелене майбутнє вашого міста».

* У Держводагентстві відбудеться засідання Міжвідомчої комісії зі встановлення режимів роботи дніпровських та Дністровського водосховищ на другу половину квітня 2013 року. Розглядатиметься інформація Укргідрометцентру щодо прогнозу водності в басейні Дніпра і Дністра в другій половині квітня 2013 року, також будуть обговорюватися пропозиції учасників Міжвідомчої комісії зі встановлення режиму роботи дніпровських та Дністровського водосховищ у другій половині квітня 2013 року.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе нараду з питань забезпечення сільгоспвиробників технікою для АПК.

* ВІДМІНЕНИЙ 9.04.2013 Круглий стіл на тему: "Банки і економіка: чи стане в поточному році прийнятною ціна кредитів в Україні?", який проведуть з ініціативи ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Анатолій Мярковський, перший заступник міністра фінансів України, Альона Щербакова, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ; Борис Тимонькін, голова Ради НАБУ, голова правління ПАТ "Укрсоцбанк", Олена Попова, голова ради директорів АТ "Дельта Банк"; Сергій Подрєзов, голова правління АТ "Ощадбанк"; Роман Шпек, старший радник ПАТ "Альфа-Банк" (Україна) та ін.

* Розпочне роботу пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю керівництва Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Телефон прямої лінії: 254-05-65.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Кому досі приносить мільйони заборонений гральний бізнес в Україні?". Мова піде про те, що незважаючи на законодавчу заборону, гральні заклади не зникли, а просто змінили вивіски та схеми отримання грошей. На що готові господарі грального бізнесу, захищаючи свої мільйонні доходи? Чи правда. що відповідні державні органи борються з діяльністю "тіньових" гральних закладів? Міжнародна правозахисна асамблея "Антикорупційне бюро України" постійно моніторить ситуацію і майже кожен день закриває заборонені гральні заклади, однак через кілька днів вони знову діють на тому ж місці. Хто "кришує" заклади із заробітку великих грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, і загрожує фізичним знищенням членам Асамблеї? Учасники прес-конференції вважають за необхідне розповісти всю правду про гральний бізнес і пов'язаної з ним корупції (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться публічна презентація Річного звіту про результати діяльності Держінвестпроекту за 2012 рік. Річний звіт-2012 презентують: голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів та керівники Національних проектів. У рамках заходу для представників ЗМІ відбудеться брифінг голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва.

* Круглий стіл на тему: "Проблеми захисту прав іпотекоутримувачів". Організатори - ТОВ "Юридична фірма "ЮСТ Україна" спільно з компанією "ЛІГА: ЗАКОН". Доповідачі: Юлія Курило, директор ТОВ "Юридична фірма "ЮСТ Україна"; Ольга Соловйова, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "СК ГРУП"; Олександр Ярецький, виконавчий директор з правових питань банку "Форум"; Анатолій Жуков, голова ради юристів АУБ, голова Третейського суду при АУБ.

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