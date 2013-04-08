ТОП-10 (8 квітня)

Янукович помилував екс-міністрів Луценка та Філіпчука

Лукашенко дозволив перейменувати "Білтрансгаз" у "Газпром трансгаз Білорусь"

Власник контрольного пакету акцій «Укртелекому» випустить облігації на 4,61 млрд грн

Росія погодилася реструктуризувати кредит Кіпру

Ціна на імпортований до України газ у березні знизилася до 416,6 дол.

Померла "залізна леді" Маргарет Тетчер

Янукович підписав закон про продовження мораторію на банкрутство гірничих підприємств

Фонд держмайна планує запровадити «голландські аукціони»

Держземагентство пропонує нові правила продажу сільгоспземлі

«Ласфано Україна» придбала 17,7% акцій «Харківгазу»

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Янукович помилував екс-міністрів Луценка та Філіпчука

Президент України Віктор Янукович підписав Указ про помилування шести засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука.

Відповідні пропозиції Главі держави внесла Комісія при Президентові України у питаннях помилування, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Прес-служба нагадує, що за ініціативою Президента в Україні відбувається реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства, спрямоване на гуманізацію правових норм та зменшення кількості осіб, що утримуються під вартою.

Раніше з проханням про помилування Ю.Луценка до Президента України звернулася Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

Також щодо помилування колишнього міністра внутрішніх справ до глави держави звернулася Наглядова місія Європейського парламенту у складі Пета Кокса та Александра Кваснєвського.

Зазначається, що це звернення Наглядової місії Європейського парламенту до Президента підтримала дружина Ю.Луценка- Ірина Луценко. «Щиро вдячна Президенту Коксу та Президенту Кваснєвському, та підтримую їх у гуманітарній місії відносно мого чоловіка», - зазначила вона.

До Президента України також надійшло звернення Г.Філіпчука з проханням про його помилування.

У відповідному Указі Президента від 7 квітня 2013 року, розміщеному на офіційному сайті глави держави, зокрема, зазначається: “Розглянувши клопотання про помилування осіб, засуджених судами України, пропозиції Комісії у питаннях помилування та беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особу засуджених, їх стан здоров'я, поведінку і ставлення до праці до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданого збитку, думку органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо доцільності помилування та інші обставини, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України постановляю помилувати:

1. Вікуліна Сергія Олександровича, 1958 року народження, засудженого вироком Джанкойського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим від 3 лютого 2006 року, - звільнити від подальшого відбування покарання.

2. Восканян Ірину Борисівну, 1974 року народження, засуджену вироком Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 16 квітня 2004 року, - звільнити від подальшого відбування покарання.

3. Луценка Юрія Віталійовича, 1964 року народження, засудженого вироком Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2012 року, - звільнити від подальшого відбування основного покарання.

4. Могільовцева Дмитра Петровича, 1981 року народження, засудженого вироком Болградського районного суду Одеської області від 21 листопада 2011 року, - звільнити від подальшого відбування основного покарання.

5. Рясенця Олександра Сергійовича, 1982 року народження, засудженого вироком Овруцького районного суду Житомирської області від 1 лютого 2011 року, - звільнити від відбування покарання.

6. Філіпчука Георгія Георгійовича, 1950 року народження, засудженого вироком Солом'янського районного суду м. Києва від 5 квітня 2012 року, - звільнити від призначених судом основного та додаткових покарань.

Указ набуває чинності з дня його підписання.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко був заарештований у грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надто пишне святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна. Апеляційний суд Києва визнав вирок правомірним.

3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив без змін вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини. Водночас суд у своїй постанові зазначив, що касаційна скарга на вирок Ю.Луценку підлягає частковому задоволенню в частині зменшення відшкодування заподіяної МВС України шкоди з 643 до 609 тис. грн.

Г.Філіпчук 5 квітня 2012 року був засуджений Солом'янським районним судом Києва до 3 років позбавлення волі у справі про перевищення влади та службових повноважень.

Суд також постановив стягнути з Г.Філіпчука на користь держави 1 млн 433 тис. 477,6 гривень заподіяної шкоди.

Засуджений відшкодував збитки державі.

21 червня 2012 року Апеляційний суд Києва замінив призначене Г.Філіпчуку Солом'янським районним судом Києва покарання на 2 роки позбавлення волі умовно.

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Лукашенко дозволив перейменувати "Білтрансгаз" у "Газпром трансгаз Білорусь"

ВАТ "Білтрансгаз" отримало можливість перейменування у ВАТ "Газпром трансгаз Білорусь", йдеться в повідомленні, поширеному "Білтрансгазом".

У Білорусі законодавчо обмежена можливість використання низки слів, в тому числі назви республіки у назвах юросіб.

"Президентом Республіки Білорусь підписано Указ N154 "Про надання права на використання офіційної скороченої назви Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до указу, ВАТ "Білтрансгаз" отримало можливість бути перейменованим у ВАТ "Газпром трансгаз Білорусь", пояснили в "Газпромі". Білоруське газотранспортне підприємство "Білтрансгаз" є дочірньою структурою "Газпрому".

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Власник контрольного пакету акцій «Укртелекому» випустить облігації на 4,61 млрд грн

Збори учасників компанії «ЕСУ», що володіє основним пакетом акцій «Укртелекому», 29 березня 2013 року ухвалили рішення про здійснення закритого (приватного) розміщення 4,61 млн облігацій загальною номінальною вартістю 4,61 млрд грн.

Про це повідомляється в інформації компанії, оприлюдненій у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

До закритого (приватного) розміщення пропонуються облігації однієї серії «С», загальною кількістю 4 610,644 тис. шт., номінальною вартістю облігацій у 1 тис. грн кожна. Загальна номінальна вартість всього випуску облігацій становить 4 610,644 млн грн.

Розміщення облігацій планується провести з 24 квітня 2013 року до 21 червня 2013 року. В разі розміщення 100% облігацій і повної їх оплати до дати закінчення періоду укладення договорів із першими власниками, але не пізніше дати затвердження результатів розміщення облігацій, можливе дострокове завершення розміщення облігацій.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, будуть використані на рефінансування поточної заборгованості за кредитами й іншими фінансовими зобов'язаннями. При цьому емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування й поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття збитків від його господарської діяльності.

До переліку осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації, входить 31 установа (у т.ч. й «Укртелеком»): «Державний експортно-імпортний банк України», «Укргазбанк», «Державний ощадний банк України», «Родовід Банк», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Перший Український Міжнародний банк», «Акціонерний комерційний банк «Київ», «АПЕКС-банк», «Укрсоцбанк», «Унікредит Банк», «ЕРСТЕ Банк», «БТА Банк», «Банк Петрокоммерц - Україна», «Брокбізнесбанк», Національний банк України, «Інвестиційний Капітал Україна», «Сучасні Фінансові Інструменти», «Український фондовий центр», «ФІДОБАНК», «Банк ФОРУМ», «Кредитпромбанк», «Комерційний банк «Хрещатик», «Сведбанк», «ФІНБАНК», «Трійка діалог Україна», «АРТА цінні папери» „Дельта Банк”, «Український Бізнес Банк», «Укртелеком», «Банк 3/4».

Погашення облігацій і виплата процентного доходу за ними здійснюватиметься за рахунок доходу емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків із бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

Погашення облігацій здійснюватиметься в національній валюті України (гривні) самостійно емітентом на підставі облікового реєстру, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, в період із 22 квітня 2015 року до 24 квітня 2015 року. При погашенні облігацій емітент виплачує номінальну вартість облігацій і одночасно виплачує процентний дохід за останній процентний період.

Згідно з даними компанії, співвідношення (у відсотках) кількості облігацій, які розміщуються, до загальної кількості облігацій емітента в обігу становить 108,6%, а співвідношення вартості облігацій, які розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату ухвалення рішення про розміщення цінних паперів - 126,9%.

Як повідомляв УНІАН, "ЕСУ" в 2011 році випустила і розмістила серед українських банків облігації на загальну суму понад 4,2 млрд грн.

Чистий збиток ТОВ «ЕСУ» за три квартали 2012 становив майже 559,2 млн грн (зріс у два рази порівняно з аналогічним періодом 2011 року), головним чинником збитковості компанії в 2012 році є фінансові витрати на виплату процентного доходу на розміщені раніше облігації компанії й відсотків за кредитами. Дохід компанії "ЕСУ" (з ПДВ) за три квартали 2012 року становив майже 155,2 млн грн (знизився в два рази порівняно з аналогічним періодом 2011 року).

Довідка УНІАН. ТОВ «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC через офшорну компанію UA Telecominvest Limited) володіє часткою в 92,79% у найбільшому національному операторі проводового зв'язку «Укртелеком». Цей пакет був проданий Україною в процесі приватизації на початку 2011 року за 10,575 млрд грн (близько 1,3 млрд дол. США).

«Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернету (понад 1,4 млн абонентів).

У 2012 році «Укртелеком» отримав 366,8 млн грн чистого прибутку, а виручка від реалізації продукції за підсумками минулого року за міжнародними стандартами фінансової звітності становила 8,246 млрд грн, валовий прибуток - 2,219 млрд грн.

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Росія погодилася реструктуризувати кредит Кіпру

Росія на прохання Єврокомісії ухвалила рішення про реструктуризацію кредиту Кіпру на 2,5 мільярда євро, заявив президент РФ Володимир Путін журналістам за підсумками робочого візиту до ФРН, передає РІА "Новости".

"Ми свій внесок робимо (на допомогу Кіпру - ред.). Наприкінці позаминулого року ми надали Кіпру держкредит в обсязі 2,5 мільярда євро, і на прохання Єврокомісії ми ухвалили рішення реструктурувати цей борг. Це наш реальний внесок у вирішення кіпрської проблеми" , - сказав Путін.

Умови реструктуризації кредиту він не уточнив. Тим часом умови, що обговорювалися Росією і Кіпром на переговорах у березні, а саме пролонгація кредиту на п'ять років і зниження ставки до 2,5% з 4,5%, рівносильні списанню 10% боргу.

Нагадаємо, раніше Кіпр не зміг домовитися з Росією про необхідну острівній державі фінансову підтримку, у тому числі і про реструктуризацію кредиту.

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Ціна на імпортований до України газ у березні знизилася до 416,6 дол.

Середня митна ціна на імпортний газ для України у березні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,74% - до 416,6 дол. за тис. куб. м з 419,7 дол. за тис. куб. м.

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням міністерства, 416,6 дол. за 1 тис. куб. м - це середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України.

Як раніше повідомляв УНІАН, середня митна ціна на імпортний газ для України в лютому 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 1,5% - до 419,7 дол. за 1 тис. куб. м з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому - близько 430 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в січні-лютому 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений до України німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, становить 10 млрд куб. м.

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Померла "залізна леді" Маргарет Тетчер

Екс-прем'єр Великобританії "залізна леді" Маргарет Тетчер померла сьогодні вранці у віці 87 років.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал Sky News.

"З великою гіркотою Марк і Керол Тетчер заявили, що їх мати баронеса Тетчер померла після удару цим ранком", - сказав представник екс-прем'єра Лорд Белл.

Тетчер у грудні госпіталізували. Її оточення пізніше повідомило, що вона перенесла невелику операцію з видалення утворення в сечовому міхурі, яка пройшла успішно. Однак через вік 87-річна баронеса Тетчер залишалася під наглядом лікарів, 28 грудня її виписали з лікарні.

Тоді ЗМІ повідомили, що погіршення здоров'я не дозволяє колишньому прем'єр-міністру з'являтися на публічних подіях. В останні роки Тетчер кілька разів була госпіталізована. У 2012 році вона пропустила урочистий обід на Даунінг-стріт на честь 60-річного ювілею правління королеви, на якому були присутні нинішній і колишні прем'єри. Баронеса Тетчер не з'явилася і на вечорі на честь її 85-річчя два роки тому, також організованому офісом нинішнього прем'єра.

Довідка УНІАН. Маргарет Тетчер - 71-й прем'єр-міністр Великобританії (Консервативна партія Великобританії) в 1979-1990 роках, баронеса з 1992 року. Перша і поки єдина жінка, яка побувала на цій посаді, а також перша жінка, що стала прем'єр-міністром європейської держави. Прем'єрство Тетчер стало найтривалішим у XX столітті. Отримавши прізвисько «залізної леді» за різку критику радянського керівництва, вона втілила в життя низку консервативних заходів, що стали частиною політики так званого «тетчеризму».

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Янукович підписав закон про продовження мораторію на банкрутство гірничих підприємств

Президент України Віктор Янукович підписав Закон №155-VII «Про внесення зміни до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо заборони на порушення справ про банкрутство гірничих підприємств».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2013 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про внесення зміни до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

За це рішення проголосували 269 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що "Законом України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” було встановлено порядок та умови провадження у справах про банкрутство, зокрема гірничих підприємств. "У результаті практичної реалізації положень зазначеного законодавчого акту в 2000-2002 роках, у зв’язку із вкрай скрутним економічним становищем вугільної галузі, були порушені справи про банкрутство понад 70 відсотків усіх вугільних підприємств", - сказано в ній.

Прийнятим документом до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вносяться такі зміни: „Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар’єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних фондах яких частка держави становить щонайменше 25 відсотків, не порушуються з дня набуття чинності Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до 1 січня 2015 року.

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Фонд держмайна планує запровадити «голландські аукціони»

Фонд державного майна України (ФДМУ) у 2013 році очікує запровадження та активізації так званих голландських аукціонів, тобто аукціонів на пониження ціни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, про це заявив голова ФДМУ Олександр Рябченко.

Він зазначив, що в Україні накопичилася величезна кількість об'єктів, приватизація яких може бути вельми проблематичною, оскільки майно цих об'єктів сильно переоцінене. Насамперед, за його словами, йдеться про об'єкти малої приватизації.

«Це дуже корисний для держави механізм. Хай об'єкти дадуть невеликі гроші, але вони працюватимуть, люди отримуватимуть зарплату», - сказав О.Рябченко.

Нагадаємо, всього в 2013 р. планується отримати від приватизації 10 млрд 900 млн грн.

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Держземагентство пропонує нові правила продажу сільгоспземлі

Державне агентство земельних ресурсів пропонує громадянам купувати земельні ділянки за дозволом, який видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

Про це йдеться в законопроекті «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», який оприлюднено на сайті Державного агентства земельних ресурсів.

Передбачається, що порядок отримання дозволів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно з документом, купувати сільгоспземлі можуть громадяни України, що протягом трьох років проживають у місцевості, на території якої продається земельна ділянка (рада, район), мають бажання, переважно власним або сімейним трудом, вести на ній самостійне товарне сільгоспвиробництво, мають досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва, отримали дозвіл на придбання земельних ділянок у цій місцевості, внесені до бази персональних даних органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, та зареєстровані на його офіційному веб-порталі.

Окрім громадян, покупцями сільгоспземлі можуть бути держава в особі органів виконавчої влади; територіальні громади в особі сільських, селищних, міських рад і Державний земельний банк.

Продавати землю сільгосппризначення можуть держава, органи місцевого самоврядування, Державний земельний банк. Також продавцями можуть бути громадяни і юрособи, які зареєструвалися на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері земельних відносин. При цьому продати сільгоспземлю зможуть й інші особи, які придбали у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення до набуття чинності цим законом.

Іноземці, особи без громадянства, іноземні держави, міжнародні урядові й неурядові організації не можуть набувати у власність земельні ділянки сільгосппризначення, крім набуття їх у спадщину згідно із законом.

Ці категорії, що одержали в спадщину земельні ділянки, зобов'язані провести їх відчуження протягом одного року з дати придбання.

До того ж право власності на земділянки сільгосппризначення, які не були відчужені у встановлений термін, примусово припиняється в судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері земельних відносин, органу місцевого самоврядування або спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням і охороною земель за місцем розташування земельної ділянки.

Як повідомляв УНІАН, урядовий законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», який передбачає скасування мораторію на продаж сільгоспземель, планується зареєструвати в парламенті до липня 2013 року.

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«Ласфано Україна» придбала 17,7% акцій «Харківгазу»

Опосередкований власник акцій низки українських облгазів - компанія «Ласфано Україна» (м. Київ) придбала під час приватизаційного аукціону на Східно-Європейській біржі 17,7% держпакет акцій «Харківгазу», повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Реалізаційна ціна держпакета «Харківгазу» становила 7,08 млн грн.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ласфано Україна» є власником 24% пакета акцій у ПАТ «Ролюкс», що зі свого боку є акціонером низки українських облгазів - зокрема "Вінніця-", "Чернігів-", "Львівгаз".

ПАТ «Харьковгаз» (м. Харків) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню й бюджетним організаціям у Харківській області.

Власниками «Харківгазу» є низка кіпрських компаній - Хамгейт Холдінгс Лтд, Сагасіті Лтд, Ерісвел Трейдинг Лтд, Содерман Лтд, Тантер Холдинг Лтд.

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УНІАН