ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 9 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: Бензин може подорожчати на 6-7 грн, а автопродажі в березні зросли на 60%» подає огляд основних економічних новин за 8 квітня...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-benzin-mozhet-podorozhat-na-7-grn-a-avtoprod-201724/

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Також «Дело» в публікації «Луценко не боротиметься із «друзями-опозиціонерами», щоб не грати за сценарієм Банкової» пише: експерти і політики вважають, що Юрій Луценко на волі не буде вносити розбрат всередині опозиції, а тільки зміцнить її, ставши моральним авторитетом. Всі визнають, що Луценко може вивести на вулиці сотні тисяч, але цю можливість лідер опозиції не реалізує...

http://delo.ua/ukraine/lucenko-ne-budet-borotsja-s-druzjami-oppozicionerami-chtoby-ne-201722/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Контрабанду повернуть в строк», в якому пише: в парламентських фракціях Партії регіонів і «Батьківщина» пропонують повернути кримінальну відповідальність за товарну контрабанду у великих розмірах, скасовану більше року тому. В уряді зазначають, що гуманізація покарання не привела до скорочення нелегального ввезення товарів. Утім, не всі депутати готові підтримати цю ініціативу і виступають за підвищення розміру штрафних санкцій...

http://www.kommersant.ua/doc/2165857

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Сергій Щербина вийшов з-за спини» пише: суд випустив із СІЗО колишнього адміністратора Родовід Банку Сергія Щербину, якого звинувачували в розтраті держкоштів. Суддя взяв до уваги, що здоров'я Щербини, який перебував три роки в СІЗО, погіршилося, і в ув'язненні йому не можуть надати необхідну медичну допомогу. Юристи вважають, що, випустивши Щербину під підписку про невиїзд, влада намагається продемонструвати толерантне ставлення до обвинувачених в економічних злочинах...

http://www.kommersant.ua/doc/2165894

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«Сегодня» в публікації «Рибак направив на підпис Януковичу закони, прийняті на Банковій» пише: раніше заступник глави АП Сергій Ларін заявив, що Янукович підпише прийняті на виїзному засіданні Ради закони...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Rybak-napravil-na-podpis-YAnukovichu-zakony-prinyatye-na-Bankovoy.html

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Також «Сегодня» в публікації «В Україні почалася війна з кумівством» пише: близьким родичам заборонять працювати в суді, прокуратурі і міліції одного міста...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/V-Ukraine-nachalas-voyna-s-kumovstvom.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Патент можна буде отримати в інтернеті» пише: Міносвіти РФ пропонує уряду створити єдину систему держпослуг в електронній формі в області промисловості - «як цивільного, так і іншого застосування»...

http://izvestia.ru/news/548150

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«Ведомости» в публікації «Бюджетні авіакомпанії зачастили до Росії» пишуть: один з найбільших європейських дискаунтерів - Wizz Air не залишає спроб відкрити «дочку» в Росії. Дискаунтер потрібен, упевнені експерти, але аеропорти наразі не готові прийняти нового гравця...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10921821/wizz_air_letit_v_rossiyu

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Також «Ведомости» в публікації «За погані умови в СІЗО можна буде вимагати компенсації» пишуть: в'язні можуть отримати право на компенсацію матеріальної та моральної шкоди за погані умови утримання - за аналогією з правом на компенсацію за судову тяганину. Міра може бути прийнята до виконання пілотної постанови Європейського суду з прав людини...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10921861/sizo_budet_platnym

(УНІАН)