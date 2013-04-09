Анонс на 10 квітня

* Круглий стіл на тему: "Діалог з відновлюваної енергетики". Запитання: огляд, аналіз і порівняння українського та німецького законодавства і заходів щодо державної підтримки в галузі альтернативної енергетики; презентація успішних проектів українських компаній та організацій з встановлення сонячних електростанцій на дахах будівель; перспективи впровадження проектів сонячної енергетики за участю громадськості в Україні.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, міністра освіти і науки Дмитра Табачника, голови Державного космічного агентства Юрія Алексєєва.

* Круглий стіл на тему: «Співпраця Київського міського центру зайнятості з підприємствами банківського сектору щодо створення високотехнологічних робочих місць». Організатор: Київський міський центр зайнятості. Учасники: Віктор Сухомлин, директор КМЦЗ, Олександр Фельдман, представник Асоціації IТ-компаній, Юлія Безрукова, директор компанії «Альмотек», Олександр Федотов, представник компанії Cryptera в країнах СНД та Європи, Олег Ілларіонов, директор Навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій Університету економіки та права «КРОК», Олександр Корченко, завкафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету та ін. Від банків у роботі візьмуть участь представники НБУ, Приват-банку, Альфа-Банку, ВТБ, банку «Фінанси та Кредит», «Національний Кредит», «Народний Капітал», Укрінбанк, Терра-банк тощо. Питання: можливість впровадження нових технологій у банківському секторі; проблеми підготовки фахівців з обслуговування та експлуатації нових систем, порядок підбору і навчання кадрів; взаємодія зацікавлених сторін при цьому і під час працевлаштування фахівців в банківській галузі тощо.

* Відбудеться Міжнародна конференція «Зелена реструктуризація економіки як пріоритет економічної складової Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом». Учасники: перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта, директор Науково-дослідного економічного інституту Ігор Манцуров, віце-президент УСПП, заступник голови Правління ГО «Українська-Німецький Форум» Тетяна Степанкова, представник Посольства ФРН в Україні та інші.

* Прес-конференція на тему: «Де і як відпочиватимуть українці на травневі свята?». Учасники: Олександр Новиковський, в.о.президента Асоціації лідерів турбізнесу України (виїзний туризм, загальні питання страхування, безпеки тощо), Альона Бухно, член Президії Асоціації лідерів турбізнесу України (в'їзний і внутрішній туризм).

* Прес-конференція генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Петра Берегового про стан столичних доріг та про плани з їх поточного та капітального ремонту.

* Круглий стіл на тему: «Оптимальна модель функціонування аграрного сектора в Україні». Організатори: Міжнародна інвестиційна компанія SigmaBleyzer і аграрна компанія Harmelia. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації; Жан-Жак Ерве, радник Правління ПАТ «Креді Агріколь Банк» (Credit Agricole), Джон Шморгун, президент аграрної компанії Harmelia, Володимир Лапа, ген. директор УКАБ, Андрій Кошиль, президент Асоціації «Земельна спілка України», Вадим Бодаєв, директор компанії SigmaBleyzer.

* У Прес-центрі Міжвідомчого оперативного штабу з безпечного пропуску паводку відбудеться брифінг за участю директора Українського гідрометеорологічного центру М.Кульбіди.

* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чому чиновники Київської області «приватизували» генплани міст?». Згідно із Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про доступ до публічної інформації», генеральні плани забудови міст мають бути відкритими для громадян. Чи реалізоване це право? Чи знають жителі міст, що очікує їх найближчим часом і в перспективі? І які «стратегічні об'єкти» приховують генеральні плани? Чому в Київській області ці документи залишаються «приватною власністю» чиновників і відносяться до «службової інформації»? Експерти проаналізували доступність для громадян генпланів в 26 містах Київської області та представлять на прес-конференції результати цього аналізу. Також буде оприлюднений рейтинг міст області щодо доступності генеральних планів. Захід відбудеться в рамках реалізації проекту «Через доступ до генпланів - до містобудування без корупції: мережа громадянської дії» за підтримки Програми «Верховенство права» МФ Відродження, який реалізується Східноукраїнським центром громадських ініціатив спільно з регіональними партнерами. Учасники: голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко, голова Правління ГО «Центр Громадянських Свобод» Олександра Матвійчук та керівник проекту «Через доступ до генпланів - до містобудування без корупції» в Центрі Громадянських Свобод Ганна Рожкова (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 246 43 43, e-mail: ccl.org.ua@gmail.com. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції. У засіданні візьмуть участь: голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські та Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Великобританії та Північної Ірландії в Україні Саймон Сміт.

* Круглий стіл на тему: "Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні". Учасники обговорять технологічні, екологічні та економічні аспекти видобутку сланцевого газу в Україні, а також перспективи енергетичної незалежності України.

* Прес-конференція міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Темника на тему: «Попередні підсумки опалювального сезону 2012-2013 рр. Заходи Мінрегіону з реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки».

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