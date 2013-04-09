ТОП-10 (9 квітня)

Мінфін пропонує переглянути ставки податків з урахуванням інфляції

Центробанк Кіпру підтвердив заморожування 60% незастрахованих депозитів Bank of Cyprus

«Газпром» і Gasunie подумають про включення Великобританії до «Північного потоку»

У Росспоживнагляду більше немає претензій до якості українського сиру

«Нафтогаз» у 2012 році отримав 10,2 млрд грн чистого збитку

Мінфін залучив до держбюджету 1,656 млрд грн на ОВДП-аукціоні 9 квітня

Мінфін у березні випустив ОВДП на 2 млрд грн для збільшення капіталу "Нафтогазу"

Монетарна база у березні зросла на 0,5%, грошова маса - на 1,5%

Азаров похвалився позитивним сальдо зовнішньоторгівельного балансу

Каськів розповів, що за рік залучив 3,17 млрд грн інвестицій

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Мінфін пропонує переглянути ставки податків з урахуванням інфляції

Міністерство фінансів України винесло на загальне обговорення проект закону про внесення змін до Податкового кодексу стосовно підвищення ставок податків і зборів з урахуванням індексу споживчих цін і індексу цін у промисловості. Законопроект оприлюднено на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Граничний розмір підвищення ставок визначено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1125 від 28 листопада 2012 року, згідно з яким індекс споживчих цін і індекс цін виробників промислової продукції прогнозується на рівні 104,8% і 105,5% відповідно.

«Законопроект розроблено на виконання вимог Податкового кодексу щодо щорічного перегляду ставок деяких податків і зборів», - зазначається у поясненні до документа.

Зокрема на 4,8% планується підвищити ставку акцизного податку, збору за первинну реєстрацію транспортного засобу, екологічного податку, податку на земельні ділянки, що не мають грошової оцінки, а також збору за користування радіочастотним ресурсом України. На 5,5% планується підвищити плату за користування надрами, збору за користування водою і лісовими ресурсами.

У законопроекті визначені абсолютні ставки податків і зборів не лише на промислові товари, а й також на групи підакцизних товарів – зокрема, на сигарети (181,5 грн за 1000 штук) і алкоголь (51,8 грн за літр 100%-го спирту).

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Міністерство інфраструктури України також висловило готовність винести на розгляд уряду питання про підвищення акцизів на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів.

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Центробанк Кіпру підтвердив заморожування 60% незастрахованих депозитів Bank of Cyprus

Центральний банк Кіпру повідомив у ніч на вівторок, 9 квітня, що власники незастрахованих депозитів у банку Bank of Cyprus, який є найбільшим на острові, не зможуть отримати 60% коштів, як мінімум, до вересня.

Нагадаємо, Кіпр у цей час проводить санацію своєї банківської системи в обмін на кредити ЄС і МВФ.

У загальній складності 22,5% незастрахованих депозитів (понад 100 тис. євро) будуть заморожені доти, доки не буде підготовлено доповідь з оцінки активів банку, йдеться в заяві ЦБ, поширеній в місцевих ЗМІ. Доповідь буде готова до липня, і протягом 90 днів вирішать, чи переводити ці кошти в акціонерний капітал банку, передає РИА "Новости".

Раніше 37,5% від суми незастрахованих депозитів були автоматично переведені в знецінені фінансовим крахом акції банку.

До того ж решта 40% також були «тимчасово заморожені» для підтримки ліквідності, пояснює ЦБ. На цей момент ці кошти вивільнені на чверть. Це зроблено у зв'язку з поступовим ослабленням суворих заходів контролю над рухом капіталів. У підсумку вкладники з депозитами понад 100 тис. євро можуть розпоряджатися лише 10% вкладених грошей.

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«Газпром» і Gasunie подумають про включення Великобританії до «Північного потоку»

Російський газовий монополіст «Газпром» і нідерландська Gasunie мають намір вивчити можливість будівництва четвертої нитки газопроводу «Північний потік» до Великої Британії. Відповідний документ в Амстердамі підписали голова «Газпрому» Олексій Міллер і голова правління, президент Gasunie Паул ван Гелдер, повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому».

Документ передбачає співпрацю компаній з вивчення можливості розширення газопроводу «Північний потік», а також реалізації інших інфраструктурних проектів в Європі для забезпечення надійних поставок до країн Північно-Західної Європи і Великої Британії.

«Ми бачимо потенціал розширення «Північного потоку». Нова нитка може бути прокладена на нові ринки і вперше з'єднає Росію і Велику Британію. Ми бачимо живий інтерес британських партнерів до реалізації проекту. Підставою для будівництва четвертої нитки має стати довгостроковий контракт на поставки газу до Великої Британії», - сказав О.Міллер.

Зі свого боку П. ван Гелдер відзначив, що спільно з «Газпромом» робиться ще один важливий крок на користь забезпечення надійного і доступного енергопостачання як для всієї Європи, так і для Нідерландів зокрема, одночасно сприяючи скороченню викидів CO2.

«Природний газ є ідеальним партнером поновлюваних джерел енергії. Газ і газова інфраструктура володіють унікальними властивостями, що дозволяють підтримувати баланс між споживанням енергії, з одного боку, і непередбачуваними поставками поновлюваних джерел енергії — з іншого боку», — сказав він.

За інформацією агентства «Прайм», О.Міллер також повідомив, що один з варіантів прокладки газопроводу до Великої Британії - через Нідерланди. Він пояснив, що передбачається вихід газопроводу на сушу до Німеччини і, відповідно, потім з території Нідерландів - морський газопровід у напрямку Великої Британії. До того ж голова «Газпрому» уточнив, що підписаний документ є меморандумом і не є таким, що юридично зобов'язує.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав поставки газу двома нитками.

На урочистому заході, присвяченому введенню в експлуатацію другої нитки газопроводу, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер заявив, що будівництво третьої і четвертої ниток газопроводу "Північний потік" є економічно доцільним і технічно здійсненним.

У жовтні 2012 року комітет акціонерів Nord Stream AG розглянув попередні результати техніко-економічного дослідження будівництва третьої і четвертої ниток «Північного потоку» і ухвалив рішення, що їх будівництво є економічно доцільним і технічно здійсненним.

«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу становить 1224 км. Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

Gasunie — газотранспортна компанія, що володіє одній з найбільших газопровідних мереж високого тиску в Європі загальною пропускною спроможністю близько 125 млрд куб. м на рік. Мережа Gasunie нараховує понад 15000 км трубопроводів у Нідерландах і на півночі Німеччини, близько 1300 станцій прийому газу. Компанія також надає послуги в галузі зберігання газу і СПГ.

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У Росспоживнагляду більше немає претензій до якості українського сиру

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) повідомляє про припинення контролю кожної партії українських сирів під час їх ввезення до Російської Федерації, претензій до якості продукції з України немає.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«У 2012 році й за минулий період 2013 року в лабораторії Федеральної бюджетної установи охорони здоров'я «Центр гігієни і епідеміології в місті Москві» досліджено понад 1260 зразків від різних партій сирів виробництва ТОВ «Гадячсир», ПП «Рось» філіал «Охтирський сиркомбінат», ПП КФ «Прометей» філіал «Менський сир», ПАТ «Дубномолоко», ПАТ «Пирятинський сирзавод» (Україна). За результатами лабораторних досліджень встановлена відповідність продукції вимогам Федерального закону від 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що контроль якості сирів виробництва України, що реалізуються, Росспоживнаглядом буде продовжено в рамках контрольно-наглядових заходів щодо зазначеної продукції, відібраної з обороту.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня минулого року голова Росспроживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що Росія не має претензій до якості українських сирів, які поставляються на ринок Російської Федерації.

На початку минулого року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів низки українських підприємств на територію Росії, заявивши, що в них виявлено велику кількість пальмової олії. Пізніше після інспекцій на українських підприємствах такі обмеження було знято, проте було встановлено контроль за кожною партією товару, що поставляється до РФ.

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«Нафтогаз» у 2012 році отримав 10,2 млрд грн чистого збитку

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала у 2012 році чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, за 2011 рік компанія отримала чистий прибуток у розмірі 7,764 млрд грн.

Виручка від реалізації продукції за 2012 рік становила 108,062 млрд грн, тоді як у 2011 році компанія отримала виручку 123,048 млрд грн.

Валовий збиток компанії за 2012 рік становив 0,261 млрд грн, тоді як у 2011 році валовий прибуток становив 11,973 млрд грн.

Збитки "Нафтогазу" від операційної діяльності в 2012 році збільшилися порівняно з 2011 роком до 958,356 млн грн з 557,382 млн грн.

Згідно з документом, станом на 31 грудня 2012 року довгострокові зобов'язання "Нафтогазу" скоротилися до 32,878 млрд грн з 36,072 млрд грн, у тому числі довгострокові банківські кредити - до 20,117 млрд грн з 23,313 млрд грн.

Поточні зобов'язання "Нафтогазу України" у 2012 році становили 75,697 млрд грн, що на 52% більше, ніж у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» отримав у 2011 році чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 10,535 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Мінфін залучив до держбюджету 1,656 млрд грн на ОВДП-аукціоні 9 квітня

Міністерство фінансів України у вівторок, 9 квітня, залучило до державного бюджету 1,656 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 227,23 млн. грн за 3 задоволеними з 8 поданих заявок на придбання 5-місячних держпаперів з дохідністю 7,66%; 91,02 млн. грн за 1 задоволеною з 2 поданих заявок на придбання річних держпаперів з дохідністю 10,5%; 1133,0 млн. грн за всіма 4 поданими заявками на придбання 5-річних держпаперів з дохідністю 14,3%, 204,57 млн. грн за 1 поданою заявкою на придбання 7-річних держпаперів з дохідністю 14,3%.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у квітні 2013 року, як і в березні, має намір провести чотири аукціони з продажу ОВДП, при цьому розміщення валютних держпаперів не планується.

Згідно з графіком розміщення ОВДП на поточний місяць аукціони заплановано на 2, 9, 16 і 23 квітня.

Довідка УНІАН. Станом на 9 квітня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 212,621 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 122,869 млрд грн, у власності банків - 76,718 млрд грн, нерезидентів - 5,216 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн. євро.

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Мінфін у березні випустив ОВДП на 2 млрд грн для збільшення капіталу "Нафтогазу"

Міністерство фінансів України у березні випустило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" на 2 млрд грн з дохідністю 14,3% річних.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, випуск проведено на підставі постанови Кабінету Міністрів України щодо збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" №12 від 9 січня ц.р. З початку року випуск ОВДП для капіталізації "Нафтогазу" досяг 8 млрд грн.

Також повідомляється, що в цілому за перший квартал обсяг розміщення ОВДП становив 15,5 млрд грн і 2,4 млрд дол., водночас обсяг виплат за ними - 13,1 млрд грн, у тому числі за основним боргом 8,6 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Монетарна база у березні зросла на 0,5%, грошова маса - на 1,5%

Монетарна база в Україні у березні 2013 року зросла на 0,5%, грошова маса – на 1,5%.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

«Обсяг монетарної бази за березень збільшився на 0,5% (з початку року - на 0,3%) - до 256,1 млрд грн. Грошова маса за цей період зросла на 1,5% (з початку року - на 3,5%) - до 800 млрд грн», - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що обсяг рефінансування комбанків Нацбанком у березні становив 1,3 млрд грн (з початку року - 6,1 млрд грн). Середньозважена процентна ставка за цими операціями становила 8,41% річних (з початку року - 7,86%). Водночас обсяг мобілізаційних операцій становив 10,2 млрд грн, а середньозважена процентна ставка - 2,95% (з початку року відповідно 40,1 млрд грн і 2,41%).

За інформацією НБУ, загальний обсяг залишків банківських депозитів у березні збільшився на 7,4 млрд грн, або на 1,3% (з початку року - на 4,1%), - до 591,4 млрд грн. «Це відбулося за рахунок приросту залишків коштів у національній валюті, які за місяць зросли на 3,1% (з початку року - на 8%). В іноземній валюті залишки коштів на депозитних рахунках зменшилися на 1,3% (з початку року - на 0,8%). Приріст коштів на депозитних рахунках фізичних осіб у березні становив 1,4% (з початку року - 5,7%) - до 386,6 млрд грн. Залишки депозитів юридичних осіб протягом місяця зросли на 1,1% (з початку року - на 1,4%) - до 204,8 млрд грн», - повідомляє НБУ.

Також вказується, що загальний обсяг залишків за кредитами за місяць зріс на 2,9 млрд грн, або на 0,4% (з початку року - на 1,5%), - до 821,3 млрд грн завдяки збільшенню кредитів, наданих в іноземній валюті, - їх обсяги в березні зросли на 1,9% (з початку року - на 2%), тоді як в національній валюті вони трохи зменшилися - на 0,5% (з початку року збільшилися на 1,2%). Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, за березень зросли на 0,4% (з початку року - на 1,8%) - до 637,2 млрд грн. Залишки за кредитами, наданими фізичним особам, зросли на 0,2% (з початку року - на 0,5%) і становили 184,1 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками у лютому збільшився на 2,3% (з початку року - на 1,4%) - до 206 млрд грн. Рівень коррахунків банків за місяць зменшився на 14,8% (з початку року - на 7,1%) - до 22,9 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками станом на 1 квітня 2013 року, згідно з встановленими нормативами, становив 19,1 млрд грн, з них на окремий рахунок в Нацбанку перераховано 7 млрд грн. Кошти уряду в національній валюті на рахунках в НБУ за березень зросли на 28,9% (з початку року - в 7,5 разу) - до 3,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, монетарна база в Україні у лютому 2013 року зросла на 1,3%, грошова маса – на 0,8%.

Згідно з Основними принципами грошово-кредитної політики на 2013 рік, зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Монетарна база в Україні у 2012 році зросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, грошова маса – на 12,5% – до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Азаров похвалився позитивним сальдо зовнішньоторгівельного балансу

В Україні зафіксовано позитивне сальдо зовнішньоторгівельного балансу, ситуація в країні залишається керованою, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з представниками місії Міжнародного валютного фонду, що завершує свою роботу в Україні.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікації Секретаріату Кабінету Міністрів.

«В економіці ситуація керована. Ми розраховуємо вийти на зростання ВВП, заплановане в держбюджеті. Доходи бюджету в першому кварталі за фактом перевищили ті, що ми прогнозували. У нас зафіксовано скорочення імпорту і відносне збільшення експорту. В результаті вперше у нас зафіксовано позитивне сальдо зовнішньоторгівельного балансу», - цитує департамент інформації і комунікації М.Азарова.

Глава уряду в цілому позитивно оцінив перспективи продовження співпраці з МВФ і заявив, що залишається послідовним прихильником такої співпраці.

Також М.Азаров наголосив, що Україна своєчасно розраховується за всіма зовнішніми зобов'язаннями, хоча з 2011 року країна не одержала ні цента допомоги від МВФ. За словами глави уряду, багато країн вже одержали багатомільярдні кредити від МВФ і все ще не розв’язали своїх проблем, тоді як Україна залишається країною, де кредитори надійно одержують свої гроші.

У свою чергу, глава місії МВФ Крістофер Джарвіс відзначив, що місія провела змістовні переговори з представниками українського уряду і Національного банку. «Оцінка загального економічного стану України не зазнала істотних змін. Але останні місяці були достатньо сприятливими для України. Зокрема, дещо послабшала напруга обмінного курсу. І нам приємно відзначити, що за останні кілька місяців економічна ситуація в Україні не погіршилась», - сказав К.Джарвіс.

Під час бесіди К.Джарвіс представив М.Азарову нового постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше, який з 1 травня цього року змінить на цій посаді Макса Альєра, який працював в Україні останні 4 роки.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня в Україні, як і планувалося, почала роботу місія Міжнародного валютного фонду на чолі з К.Джарвісом. Водночас ні в Україні, ні в МВФ не коментують можливих результатів роботи місії, головним із яких має стати підписання нової програми співпраці з Фондом. В Україні на офіційному рівні не раз наголошувалося про необхідність продовження плідної співпраці з МВФ.

Довідка УНІАН. Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 разу порівняно з 2011 роком – до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України у січні 2013 року становило 15,8 млн дол. проти від'ємного сальдо 60,5 млн дол. у січні 2012 року.

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Каськів розповів, що за рік залучив 3,17 млрд грн інвестицій

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами у 2012 році залучило 3,17 млрд грн для реалізації інвестиційних проектів, що закріплено відповідними юридичними документами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова агентства Владислав Каськів під час презентації відомчого звіту щодо діяльності в 2012 році.

"3,17 млрд гривень - це той обсяг коштів, який закріплений і зафіксований юридичними документами", - сказав В.Каськів.

Він заявив, що за минулий рік 9 з 17 національних проектів вдалося перевести у фазу практичної реалізації, включаючи проекти "LNG-термінал", "Повітряний експрес", "Олімпійська надія 2022" і "Відкритий світ".

Водночас, за словами В.Каськіва, дефіцит коштів не дозволив затвердити техніко-економічне обґрунтування ще по кількох проектах: "Енергія природи", "Індустріальні парки", "Відродження скотарства" і "Зерно України".

Під час презентації про діяльність відомства В.Каськів повідомив, що в 2012 році були проведені роуд-шоу національних проектів у 14 провідних фінансових центрах світу. За підсумками зустрічей вдалося укласти 24 меморандуми про співпрацю, близько 25 компаній вже залучені до роботи над українськими проектами.

"До того ж, це все не декларації, а практична співпраця. Це конкретні контракти, які технічно реалізуються", - підкреслив В.Каськів.

Він також зазначив, що бюджетне фінансування проектів, які вже знаходяться на стадії практичної реалізації, становить 0,3%.

"Свого часу приймалося рішення про участь держави у національних проектах на рівні 5-7%, але реальна участь держави становить 0,3%", - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.Каськів заявляв, що за підсумками 2013 року обсяг залучених інвестицій може становити не менше 8 млрд грн.

Крім того, найближчим часом Держінвестпроект планує сформувати інтерактивну інвестиційну карту України, в основу якої буде покладено інвестиційний атлас регіонів, представлений на початку квітня 2013 року.

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УНІАН