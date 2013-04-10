ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Фінансове лобі березня: які законопроекти, що стосуються фінринку, з'явилися в Раді» подає аналіз цього питання...

http://delo.ua/finance/denezhnyj-interes-kakie-finansovye-zakonoproekty-popali-v-radu-v-201813/

* * *

Також «Дело» в публікації «Українці масово відмовляються від соціального хліба» пише: українці активно скорочують споживання соціальних сортів хліба і нарощують покупку преміальних...

http://delo.ua/business/ukraincy-massovo-otkazyvajutsja-ot-socialnogo-hleba-201801/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «МВФ не боїться інфляції», в якому пише: Міжнародний валютний фонд рекомендує центробанкам активніше вливати кошти в національні економіки для їх активізації. Згідно з дослідженням Фонду, таке стимулювання не призведе до різкого прискорення інфляції, як вважалося досі. Ця порада дуже актуальна для України, упевнені експерти. Тепер НБУ зможе знизити облікову ставку, а також більш активно проводити емісію, не побоюючись критики МВФ...

http://www.kommersant.ua/doc/2166696

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Як лити дати» пише: Кременчуцький сталеливарний завод, вагонне литво якого потрапило під заборону в Росії, після серії великих аварій на залізниці, повертається на цей ринок. У зв'язку із закриттям найбільшого для КСЗ ринку збуту на цілих чотири місяці компанія зупинила виробництво, а її втрачена вигода за цей період оцінюється більш ніж у 100 млн дол. Щоб знову успішно конкурувати, КСЗ доведеться запропонувати більш вигідні ціни, ніж у російських та зарубіжних виробників, попереджають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2166602

* * *

«Сегодня» в публікації «Взяти авто в кредит в Україні стало простіше» пише: тенденція зниження кредитних ставок пов'язана з посиленням конкуренції на банківському ринку, запевняють експерти...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Vzyat-avto-v-kredit-v-Ukraine-stalo-proshche.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «Слідом за Кіпром криза загрожує і Словенії» пише: будівництво в країні заморожено, банкам не повертають кредити, а заробітки українців зменшилися...

http://www.segodnya.ua/world/Vsled-za-Kiprom-krizis-grozit-i-Slovenii.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Росія створила перший колісний «танк»» пише: Міноборони РФ розпочало впровадження та освоєння колісної артилерійської техніки, яка в перспективі замінить гусеничну. Перша російська гаубиця на колісній платформі буде показана вже восени в Нижньому Тагілі на міжнародному салоні військової техніки REA-2013...

http://izvestia.ru/news/548354

* * *

«Ведомости» в публікації «Китайці претендують на блокпакет у «Мечел-Майнінг» пишуть: Baosteel Group може стати співвласником найбільшого активу «Мечелу» за 1,25 млрд доларів...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10972211/baosteel_torguetsya_za_mechelmajning

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Суд звільнив подарунки банків від податків» пишуть: Президія Вищого арбітражного суду прийняла сторону Сітібанку в спорі з податковою інспекцією, незадоволеною безкоштовними подарунками клієнтам. Таким рішенням ВАС захистив будь-які банківські програми лояльності, запевняють експерти...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10972181/sud_zaschitil_loyalnost_ot_naloga

(УНІАН)