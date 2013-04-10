Уряд змінив перелік наркотичних засобів

Кабінет Міністрів змінив перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Зокрема позицію щодо фенетиламінів доповнено словами «крім лікарських засобів, зокрема активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи фенетиламінів», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Відповідну постанову уряд прийняв 8 квітня.

Отже, буде спрощено виробництво, реалізацію та споживання лікарських засобів, які є похідними фенетиламінів, адже зараз похідні фенетиламінів зараховують до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Водночас вони містяться у понад 1000 найменувань лікарських засобів. Зокрема до них належать незамінні амінокислоти, нейрорегулятори, спазмолітики, кардіологічні засоби, протимікробні засоби, протидіабетичні засоби, протипаркінсонічні засоби тощо.

Ухвалення постанови надасть можливість хворим отримувати належне лікування та забезпечить досягнення балансу інтересів між державою і суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, йдеться в повідомленні.