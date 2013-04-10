Звільнення Луценка недостатньо для підписання Угоди про асоціацію, заявляють у ЄС

Брюссель. Звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка недостатньо для підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це у вівторок заявив представник Європейської служби зовнішніх дій Райнхольд Брендер на засіданні круглого столу на тему “Європейська політика сусідства – Східний вимір: Прогрес з реформами”.

“Що стосується саміту “Східного партнерства”, багато залежатиме від того, що зроблять наші партнери”, - сказав він.

Р.Брендер звернув увагу на висновки щодо України, ухвалені Радою закордонних справ ЄС у грудні минулого року, в яких наголошується потреба у рішучих діях та відчутному прогресі України в реформуванні виборчого законодавства, вирішенні питань вибіркового правосуддя та продовженні реформ, розпочатих раніше у рамках Порядку денного асоціації.

“Ми наразі не побачили широкого рішучого руху в цьому напрямку від України”, - сказав Р.Брендер.

“Звичайно, помилування Ю.Луценка – позитивний крок, але ми маємо побачити, що буде зроблено далі”, - додав він.

Представник Європейської служба зовнішніх дій наголосив, що звільнення Ю.Луценка не змінює “всю гру”, а Україна ще має продемонструвати прогрес в інших сферах. “Є довгий перелік тем, які мають бути охоплені”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, зокрема - колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.