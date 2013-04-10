Єврокомісія хоче вдосконалити візове законодавство

Європейська комісія започаткувала консультації щодо вдосконалення процедур отримання короткострокових шенгенських віз.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Як зазначається в повідомленні, законодавство з видачі віз для короткострокового перебування у країнах Шенгенської зони (такий званий «Візовий кодекс») діє вже протягом трьох років. За допомогою консультацій Єврокомісія прагне оцінити, чи дійсно воно досягло своїх цілей, наголосили у Представництві ЄС.

Дослідження також спрямоване на те, аби впевнитися, що візова політика ЄС сприяє економічному зростанню та культурному обміну, полегшуючи законні подорожі громадян - бізнесменів, туристів, студентів, молоді тощо – до ЄС. З іншого боку, для ЄС важливо, аби це законодавство гарантувало високий рівень безпеки для самого Євросоюзу, наголошується в повідомленні.

За результатами дослідження Єврокомісія запропонує зміни до Візового кодексу, що також матимуть значення для подальшого розвитку і модернізації спільної візової політики ЄС.

Взяти участь у консультаціях можуть як окремі громадяни, так і організації.

У Представництві ЄС нагадали, що Візовий кодекс та спільна візова політика стосується лише короткострокових віз (90 днів протягом 180-денного періоду) і застосовується у 22 країнах-членах ЄС (Бельгії, Чеській Республіці, Данії, Німеччині, Естонії, Греції, Іспанії, Франції, Італії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Угорщині, Мальті, Нідерландах, Австрії, Польщі, Португалії, Словенії, Словаччині, Фінляндії та Швеції) та 4 країнах з-поза меж ЄС (Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії).