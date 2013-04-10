Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС можуть перенести на 2015 рік - експерти

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом можуть перенести на літо-осінь 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов під час конференції в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

"Можливо, підписання буде відкладено до літа-осені 2015 року з урахуванням певних процесів у Європейському Союзі та президентських виборів в Україні", - зазначив експерт.

Окрім того, як наголосив С.Толстов, саме на 2015 рік заплановане ухвалення та підписання установчих документів Євразійського союзу, тому цей факт теж може стати фактором затягнення процесу підписання Угоди про асоціацію.

На думку директора Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайла Погребінського, якщо провести референдум серед населення щодо інтеграції України до ЄС, за умови, що Росія не втручатиметься в інформаційну кампанію референдуму, то більшість українців висловляться з цього питання позитивно. Проте, за його словами, проведення євроінтеграційних процесів без погіршення відносин із Росією неможливе.

За словами присутнього на заході доктора політичних наук Григорія Перепилиці, українська влада, як і опозиція, публічно підтримує курс на євроінтеграцію держави, але проводить м'яку політику ізоляціонізму, про що свідчить позаблоковий статус держави. "За великим рахунком наша еліта не хоче бути у складі Європейського Союзу, тому що там інші політичні правила гри. Нашій правлячій еліті підходять правила гри, встановлені у рамках так званого Євразійського союзу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.