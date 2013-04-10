Україні в найближчі 20-25 років не варто чекати приєднання до Євросоюзу - експерт

Питання членства України у Європейському Союзі лежить у геополітичній площині, тому в найближчі 20-25 років не слід очікувати приєднання до цього утворення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив екс-заступник глави Секретаріату Президента України, колишній перший заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий під час конференції в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

"Навіть якщо у нас був би перфектний демократичний профайл, навіть якщо у нас на душу населення була би формула швейцарська, то все одно це не дало б можливості Україні стати членом ЄС. Тут є питання сучасної геополітики і балансу відносин між ЄС і Росією, Митним союзом. Така ж ситуація і у безпековій сфері між НАТО й ОДКБ", -зазначив експерт.

Однак, на думку О.Чалого, Україні потрібно підписати Угоду про асоціацію з ЄС і розвивати співпрацю з цим міждержавним утворенням за моделлю Швейцарії і Норвегії. Він зауважив, що ці країни максимально економічно і соціально інтегруються до Євросоюзу, проте не створюють з ним одних інституцій.

Він констатував, що за своїм геополітичним становищем Україна є неординарною державою і здатна впливати на "баланс і гру великих держав".

О.Чалий підкреслив, що держав, які мають такий вплив, у світі не дуже багато. За його словами, у Європі, крім України, до них можна віднести ще й Туреччину.

"Такими державами навіть не є Франція, Англія, Німеччина, тому що їхня гра вже зрозуміла, їхній сценарій дій прогнозований. А такі держави, як Україна... У тому наша доля, що нас не можуть спрогнозувати великі держави, і якщо ми будемо робити той чи інший крок, ми реально можемо впливати на баланс відносин між великими державами", - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.

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