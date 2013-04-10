Асоціація платників податків підтримує зниження податкового навантаження на фонд зарплати

Асоціація платників податків України (АППУ) підтримує ініціативу змінити систему оподаткування фонду заробітної плати за допомогою зниження ставок єдиного соціального внеску. Про це йдеться в заяві АППУ, переданій УНІАН.

На думку фахівців Асоціації, рівень фіскального тиску на фонд заробітної плати на сьогодні досить високий і становить близько 50%, що вдвічі перевищує аналогічний показник більшості європейських країн. І тому зменшення податкового навантаження, безумовно, відіб'ється на детінізації бізнесу в цілому і зарплат зокрема. «Сама ідея плати єдиного соціального внеску правильна, але ми впевнені, що розмір внеску потрібно зменшувати, оскільки значні відрахування до Пенсійного фонду та соціальних фондів залишаються головним бар'єром на шляху легалізації тіньових доходів, збільшення купівельної спроможності, а значить, і розвитку економіки», - підкреслили в Асоціації платників податків, додавши, що зниження податкового навантаження на зарплатний фонд вже найближчим часом дозволить збільшити кількість робочих місць мінімум на 15%.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов заявляв, що уряд планує у лютому-березні внести до Верховної Ради законопроекти про зниження ставки єдиного соціального внеску до 15% і розширення шкали прогресивного податку на доходи фізичних осіб зі зниженням мінімальної ставки до 10%. Водночас, на думку Міністерства доходів і зборів, зниження ставки єдиного соціального внеску доцільно за умови одночасного введення загальнообов'язкового декларування доходів як компенсатора можливих втрат.

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