Анонс на 11 квітня

* Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку до Миколаївської області.

* Розпочнеться Друга конференція «Прискорення публічно-приватного партнерства в Україні». Конференція буде зосереджена на питаннях регіонального розвитку через державно-приватне партнерство.

* Відбудеться засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Питання: Розгляд заяв суб'єктів господарювання щодо ліцензування. Про ведення Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Про ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування тощо.

* Відбудеться засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

* Відбудеться традиційна Пряма лінія читачів газети «Комсомольська правда в Україні» і міністра екології та природних ресурсів України Олега Проскурякова.

* Прес-конференція на тему: «Місія МВФ в Україні: перші підсумки». В роботі візьме участь виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

* Прес-конференція на тему: «Цінність локального виробництва лікарських засобів». Учасники: Денис Гарцилов, головний виконавчий директор корпорації «Артеріум», Ігор Колодій, директор з виробничих операцій корпорації «Артеріум». Будуть розглянуті фактори розвитку фармацевтичного ринку України і причини збільшення частки вітчизняних виробників у 2012 році. Особливу увагу буде приділено передумовам підвищення стандартів якості виробниками лікарських засобів. Представники топ-менеджменту корпорації «Артеріум» розкажуть про розвиток компанії та своє бачення ролі локального виробництва на фармацевтичному ринку України.

* Прес-конференція на тему: «М'ясо з Бразилії, «молочка» з Білорусі: чи їстимуть українці вітчизняні продукти?». Учасники: голова правління сільськогосподарського виробничого кооперативу «Батьківщина», Герой України Олександр Коросташов, ген.директор СВАТ "Охоче" Микола Яковчук, президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса, президент асоціації «Союз птахівників України», голова ради директорів асоціації «Союз комбікормників України» Олександр Бакуменко, голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков.

* Прес-конференція на тему: «Від чого залежатиме вартість бензину?». Учасники: експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко та президент Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.

* Прес-конференція на тему: "Актуальні питання розвитку весільної індустрії, весільні тенденції - 2013, виставка «Весілля & Випускний Бал". Учасники: Олена Забірнік, президент Весільної асоціації України, Ольга Сумська, народна артистка України, Юрій Кот, ведучий, Агентство "Все для тебе", Іван Городецький, ведучий, Агентство "Gorodetskiy event agency", Аліна Козаченко, весільний Імідж-стиліст, fashion-експерт, Оксана Полонець, український дизайнер весільних та вечірніх суконь. Після прес-конференції о 12-00 в павільйоні № 1 відбудеться святкова церемонія відкриття XIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Весілля & Випускний Бал".

* 11-30 - в УНІАН відбудеться презентація єдиної туристичної карти City card для міста. City card - це інноваційний туристичний проект, який успішно працює в світі і вперше буде представлений в Україні, він розрахований на три основні туристичні міста України. Першим містом реалізації проекту стане Київ. Для туристів проект City card - це зручний і універсальний путівник, який надає туристу повний спектр послуг, заощаджує час та гроші і, головне, відкриває багато нових можливостей. Мета проекту - підвищення статусу і впізнаваності українських міст, як культурних центрів Європи, підвищення рівня надання туристичних послуг, істотне збільшення потоку туристів до України і основа лояльності для іноземних туристів у подорожі. Коли відбудеться старт проекту? Які міста братимуть участь у проекті City card? Які нові можливості і зручності отримає турист з City card і як стати її власником? На які послуги і на який термін надаються знижки з City card і якою буде економія для туриста? У всьому світі проект підтримується меріями міст. Як це відбуватиметься в Україні? Детальна інформація буде надана під час прес-конференції. Учасники: автори проекту City card в Україні, представники управління туризму КМДА, керівники музеїв, представники готельних і ресторанних комплексів тощо (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться відкриття книжкового ярмарку «МЕДВІН: Цей дивовижний, фантастичний світ» і найбільшого європейського фестивалю фантастики Єврокон-2013. Учасники відкриття - зірки фантастики: Крістофер Пріст (Великобританія), Вадим Панов (Росія), Ольга Громико (Білорусь), Сергій Дяченко, Генрі Лайон Олді (Україна), Едвін Задорожний, ген.директор ВК «МЕДВІН»; Брати Капранови, письменники, видавці; Анатолій Мураховський, заступник голови Держтелерадіо; В'ячеслав Кириленко, голова комісії ВРУ з питань культури і духовності, Олександр Турчинов, заступник голови партії "Батьківщина"; Арсен Аваков, народний депутат, Олександр Афонін, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе зустріч з переможцями чемпіонату з IT-технологій.

* У Прес-центрі Міжвідомчого оперативного штабу з безпечного пропуску паводку відбудеться брифінг за участю директора Українського гідрометеорологічного центру М.Кульбіди і директора Департаменту організації заходів цивільного захисту В.Стоєцкого.

* Прес-зустріч керівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з журналістами на тему: «Новації у корпоративному законодавстві та регулюванні корпоративного сектору». Позицію НКЦПФР представлятимуть: Дмитро Тевелєв, голова Комісії; члени Комісії: Анатолій Амелін і Євген Воропаєв та Алла Папаїка, директор департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів.

* Прес-конференція на тему: "Переваги державних казначейських зобов'язань. Виплати доходу за першим купоном серії А". Учасники: директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександр Дубіхвіст, директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук; заступник директора департаменту роздрібного бізнесу АТ "Ощадбанк" Олександр Нестеренко.

* Відбудеться спільне засідання колегій Українського товариства охорони пам'яток історії та культури і його Київської організації за участю Міністерства культури України та Національного заповідника "Софія Київська", а також представників пам'яткоохоронних організацій Києва з розгляду проблемних питань та першочергових заходів щодо регенерації охоронної (буферної) зони ансамблю споруд Софійського собору.

* Книгарня «Є» та тижневик «Український тиждень» проведуть панельну дискусію «На кого працює фінансово-банківська система України». Питання: чи контролює українська держава величезні внутрішні і зовнішні валютні угоди, здатні підірвати основи самої державності? Чому всі фінансові колізії в Україні покриті таємницею високої секретності? Чому система перерозподілу фінансових ресурсів працює тільки в інтересах олігархів? тощо. Доповідачі: Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ; Володимир Панченко, директор Міжнародного центру перспективних досліджень.

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