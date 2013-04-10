ТОП-10 (10 квітня)

Україна випустила 10-річні євробонди на 1,25 млрд дол.

Україна змінює свого представника в МВФ

Місія МВФ продовжить діалог із Україною за програмою "стенд-бай"

"Нафтогаз" ще не закуповував російський газ у квітні

Ставицький: переговори з Росією щодо ГТС ніхто не припиняв

Кабмін затвердив порядок проведення приватизації вугледобувних підприємств

Кабмін планує рівень держборгу у 2014 році в межах 31% ВВП - проект бюджетної резолюції

Мінекономрозвитку допускає перегляд строків дії мита на імпорт автомобілів

Україна за тиждень збільшила середньодобові поставки газу через Польщу в 4,4 разу - до 3,5 млн куб. м

Створення фонду соціального житла відкладається, заявляє Мінрегіон

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Україна випустила 10-річні євробонди на 1,25 млрд дол.

Україна здійснила розміщення 10-річних суверенних євробондів на 1,25 млрд доларів США з дохідністю 7,5%, повідомили УНІАН кілька джерел на фінансовому ринку.

Організаторами чергового розміщення суверенних євробондів виступили банки JP Morgan, Citi, Sberbank CIB та VTB.

Про плани цього розміщення напередодні повідомили учасники фінансового ринку.

На думку інвестиційних аналітиків, у цей час на зовнішніх ринках склалася дуже сприятлива ситуація, оскільки низькі базові ставки і високий «апетит до ризику» стимулюють інвесторів шукати високоприбуткові інструменти.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на 1 млрд дол. з прибутковістю 7,625%.

Наприкінці листопада 2012 року країни також здійснила випуск десятирічних єврооблігацій на 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних.

У вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 до 2,6 млрд дол. з 2 млрд дол. Прибутковість дорозміщення паперів у вересні становила 7,46%.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може запозичити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього та внутрішнього боргу Україні в поточному році необхідно направити приблизно 13,7 млрд дол. у порівнянні з 12 млрд дол. у 2012 році.

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Україна змінює свого представника в МВФ

Представником від України в Міжнародному валютному фонді буде призначено директора генерального економічного департаменту Національного банку України Олександра Петрика, повідомило УНІАН джерело у Нацбанку.

За його словами, О.Петрика призначать найближчим часом, він представлятиме інтереси України. На цей час О.Петрик обіймає посаду директора генерального економічного департаменту Нацбанку.

На цей момент представником України в МВФ є Юрій Якуша, він обіймає посаду заступника виконавчого директора групи країн, до якої входить Україна, а також Вірменія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Грузія, Ізраїль, Люксембург, Македонія, Молдавія, Чорногорія, Нідерланди, Румунія.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, що завершила свою роботу в Україні, має намір продовжити найближчими тижнями діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". За словами керівника місії Крістофера Джарвіса, місія провела продуктивні дискусії з представниками української влади щодо напрямів економічної політики, підтримку якій міг би надати МВФ у рамках угоди «стенд-бай». Основними елементами нової програми мали б стати заходи, направлені на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного сектора з метою створення в Україні умов стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць. «Місія досягла хорошого прогресу в обговорених питаннях, і найближчими тижнями наш діалог матиме продовження», - сказав К.Джарвіс.

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Місія МВФ продовжить діалог із Україною за програмою "стенд-бай"

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), що завершила свою роботу в Україні, має намір продовжувати діалог із Україною щодо співробітництва в рамках нової програми "стенд-бай".

Про це повідомив глава місії Крістофер Джарвіс у заяві, переданій УНІАН.

У заяві зокрема сказано: «Місія провела продуктивні дискусії з представниками української влади щодо напрямів економічної політики, підтримку якої міг би надати МВФ у рамках угоди «стенд-бай».

За словами К.Джарвіса, основними елементами нової програми мали б стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту та дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського та енергетичного сектору з метою створення в Україні умов стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.

«Місія досягла хорошого прогресу щодо обговорених питань, і найближчими тижнями наш діалог матиме продовження», - сказав К.Джарвіс.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня до України, як і планувалося, приїхала місія МВФ для діалогу з владою щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою "стенд-бай" обсягом близько 15,4 млрд грн. Українська сторона поклала великі надії на переговори з місією МВФ.

Раніше постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр, який незабаром покине Україну у зв'язку із завершенням своєї роботи в нашій країні, повідомив, що Фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу.

До того ж він зазначив, що аналіз, проведений за підсумками візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема щодо необхідності вирівнювати ціни на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

Попередня місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії полягала в зборі технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці та пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявляв, що Мінекономрозвитку очікує приїзду місії МВФ наприкінці березня, і що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів про валютний курс, тарифи і в питанні подолання дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо також, що з 1 травня постійним представником МВФ в Україні стане Жером Ваше, громадянин Франції, раніше спеціалізувався на проблематиці розвинених країн і держав з економікою, що розвивається. Останнім часом він працював над питаннями економіки Іспанії.

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"Нафтогаз" ще не закуповував російський газ у квітні

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ще не закуповувала російський газ у квітні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

"Поки ні, не закуповуємо. Але транзит йде в повному обсязі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, в березні Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ. При цьому він зазначив, що український уряд працює над збільшенням обсягів диверсифікації поставок газу.

25 березня глава «Газпрому» Олексій Міллер, відповідаючи на запитання журналістів про обгрунтованість скарг України на високі ціни на російський газ, заявив, що Україна не витримає спотових цін на газ, які в цей час у Великобританії перевищили ціну газу для України майже вдвічі.

Водночас 28 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров у рамках офіційного візиту до Угорщини заявив про те, що Україна розпочала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини. Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м.

У лютому ц.р. розмір оплати України за російський газ істотно скоротився - до 162 млн дол. проти 1,3 млрд дол. у лютому 2012 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася в порівнянні з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

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Ставицький: переговори з Росією щодо ГТС ніхто не припиняв

Україна і Росія не припиняли переговорів щодо створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою (ГТС), заявив міністр вугільної промисловості і енергетики України Едуард Ставицький у середу журналістам у Кабінеті Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він зокрема сказав: "Нам потрібно завершити реформування "Нафтогазу". Консорціум – це вже подальші кроки суб'єктів реформування. Ми повинні зробити перший крок, і я розумію наших колег, які говорять про те, що "ви зробіть перший крок, а там буде видно".

При цьому міністр наголосив, що «це не говорить про те, що ми закінчили переговори».

Як повідомляв УНІАН, раніше влада України не виключала можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Наразі розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.

14 березня Президент України Віктор Янукович висловив думку, що Європа повинна брати участь у модернізації української газотранспортної системи. В.Янукович також наголосив, що Україна повинна гарантувати Європі стабільний транзит газу, і для цього потрібно найближчим часом знайти відповідь, як Україна модернізуватиме свою ГТС.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 березня заявив, що ЄС досі не продемонстрував готовності до участі у тристоронньому консорціумі з управління газотранспортною системою України. До того ж він наголосив, що на сьогодні питання модернізації ГТС необхідно вирішувати якнайшвидше.

22 березня президент Російського газового товариства Валерій Язєв зазначив, що Україна завела переговори щодо створення двостороннього газового консорціуму у глухий кут.

«Тема консорціуму закрита Україною. Україна не хоче йти на створення двостороннього консорціуму. Ми не можемо без кінця стояти біля дверей і стукатися з проханнями пустити нас до консорціуму», - сказав В.Язєв.

6 квітня Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло Зурабов заявив в інтерв'ю журналістам у Києві, що пов'язує зниження активності українсько-російських переговорів щодо створення газотранспортного консорціуму з блокуванням роботи Верховної Ради.

На його думку, Україна повинна внести зміни до п'яти законів, а також внести "деякі корективи до своїх міжнародних зобов'язань" щодо створення консорціуму.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.

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Кабмін затвердив порядок проведення приватизації вугледобувних підприємств

Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення аукціонів та інвестиційних конкурсів з продажу цілісних майнових комплексів, пакетів акцій державних вугледобувних підприємств.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України № 238 від 8 квітня ц.р., оприлюдненій на урядовому сайті.

Зокрема, як зазначається в затвердженому порядку, для участі в інвестиційному конкурсі потенційні інвестори повинні направити на розгляд до Міненерговугілля інвестиційний проект об'єкта приватизації.

Міненерговугілля розглядає протягом 30 днів інвестиційні проекти, представлені потенційними інвесторами, після чого узгоджені проекти подаються Міненерговугілля разом із супровідним листом Фонду державного майна для подальшого розгляду на засіданні конкурсної комісії. Потенційні інвестори після надходження від Міненерговугілля узгодження інвестиційного проекту подають не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення конкурсу Фонду державного майна, конкурсні інвестиційні пропозиції і підтверджуючі документи.

У разі, якщо Міненерговугілля погодило інвестиційний проект тільки одного потенційного інвестора і подані ним конкурсні інвестиційні пропозиції та підтверджуючі документи, визнані конкурсною комісією такими, що відповідають вимогам законодавства та умовам конкурсу, комісія може визнати такого інвестора переможцем конкурсу.

Продаж пакета акцій на аукціоні здійснюється за вже визначеною процедурою, затвердженою Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом і НКЦПФР. Інформаційне повідомлення про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу публікується не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати його проведення.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2012 року Кабінет Міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вугледобувних підприємств протягом 2012-2014 рр.

У лютому 2013 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України створило робочу групу з координації заходів щодо підготовки до приватизації вугледобувних підприємств.

Раніше міністерство енергетики та вугільної промисловості визначило 13 вугільних підприємств, керівники яких повинні були не пізніше 3 березня 2013 року провести передприватизаційну підготовку ввірених їм об'єктів державної власності.

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Кабмін планує рівень держборгу у 2014 році в межах 31% ВВП - проект бюджетної резолюції

Кабінет Міністрів України планує рівень держборгу у 2014 році в межах 31% ВВП при очікуваному рівні держборгу в 2013 році у 30,6% ВВП.

Про це йдеться у проекті постанови уряду про основні напрямки бюджетної політики на 2014 рік, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради України.

Проект передбачає застосування заходів до проведення активних операцій, пов'язаних із управлінням державним боргом і ліквідністю єдиного казначейського рахунку, в рамках граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду, а також управління ризиками, пов'язаними з держборгом і наданням держгарантій.

«Певні макропоказники можуть бути уточнені після публікації звітної статистичної інформації за 2012 рік, оперативних даних поточного стану соціально-економічного розвитку в 2013 році, а також на основі рішень Кабінету Міністрів про прогноз макропоказників на 2014 рік при підготовці проекту державного бюджету на 2014 рік», - сказано в проекті резолюції.

За даними Міністерства фінансів України, державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в поточному році з 3,5% до 1% (номінальний ВВП на кінець року - 1,551 трлн грн). Також він зазначив, що в 2014 році можливе покращення ситуації на зовнішніх ринках, внаслідок чого зростання ВВП України в 2014 році очікується на рівні 3%. На 2015 рік експерти Світового банку прогнозують зростання ВВП країни на рівні 4%.

Світовий банк покращив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2013 року з 9,5% до 8,7%. На його думку, в поточному році можна очікувати певного пом'якшення монетарної політики Національного банку України, що визначає гнучкіший курс національної валюти. Експерти СБ прогнозують подальше збільшення дефіциту рахунку поточних операцій України, який за їх оцінками в 2013 році становитиме 7,4% ВВП (колишній прогноз — 5,3%), у 2014 році - 6,8% (5,5%).

Також СБ очікує збільшення відношення зовнішнього боргу України до ВВП - до 83,5% у 2013 році і 85,3% у 2014 році, проти 78,5% і 78,6% відповідно, прогнозованих раніше. При цьому державний й гарантований державою борг, за прогнозами СБ, до кінця року становитиме 40,1% ВВП, у 2014 році - 41,5%.

Державний бюджет України на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

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Мінекономрозвитку допускає перегляд строків дії мита на імпорт автомобілів

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України може переглянути терміни дії спецмит на імпорт автомобілів (спецмита вводяться на 3 роки з 14 квітня 2013). Про це повідомили в прес-службі міністерства.

«За результатами розслідувань (Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі – УНІАН) мито встановлюється на три роки, але цей термін може бути переглянуто в бік зменшення, якщо зміняться обставини, з урахуванням яких таке мито було встановлено», - цитує прес-служба директора департаменту стратегічного планування розвитку економіки міністерства економічного розвитку та торгівлі України Євгена Олейнікова.

Згідно з повідомленням, Є.Олейніков також висловив припущення, що імпорт авто найближчим часом значною мірою не скоротиться.

"Навпаки, останнім часом автодилери активізували ввезення автомобілів", - передає прес-служба його слова, зазначаючи, що остаточні висновки щодо того, скільки завезли в першому кварталі й наскільки скоротилося ввезення автомобілів у другому кварталі, можна буде зробити наприкінці року.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Проти введення спецмит виступили імпортери. Вони заявляють, що дія мит призведе до подорожчання імпортних автомобілів.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження й призначив попереднє судове засідання на 11 квітня за адміністративним позовом про визнання неправомочними дій Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

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Україна за тиждень збільшила середньодобові поставки газу через Польщу в 4,4 разу - до 3,5 млн куб. м

Україна за перший тиждень квітня збільшила середньодобові поставки газу через територію Польщі в 4,4 раза порівняно з березнем - до 3,5 млн кубометрів із 0,8 млн кубометрів, що дозволило імпортувати за перші сім днів цього місяця майже 25 млн кубометрів газу – більше, ніж за весь березень.

Про це свідчать оперативні дані польської компанії - оператора газотранспортної системи Gaz System S.A., які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Водночас, дані польської компанії свідчать про те, що Україна не використовує на 100% максимальні технічні можливості, які до квітня дозволяли прокачувати до 4 млн кубометрів газу, а з початку цього місяця - 5 млн кубометрів на добу (за українськими даними).

Із квітня середньодобові поставки становили від 2,9 до 4,6 млн кубометрів, у той час, як у березні - від близько 0,3 до 1,7 млн кубометрів.

У лютому до січня середньодобові поставки збільшилися до 1,6 із 1,3 млн кубометрів на добу.

За остаточними даними Gaz System, за перші два місяці цього року Україна через Польщу імпортувала за контрактом із німецькою компанією RWE Supply & Trading близько 85 млн кубометрів газу.

У березні, за оперативними даними, через Польщу в України поставлено 24,4 млн кубометрів газу.

Gaz System, відповідаючи на запит УНІАН, повідомила, що фактично максимально можливий обсяг, який можна прокачати в Україну через пункт "Хермановіце", становить 4,8 млн кубометрів на добу, пояснивши різницю в даних із українським "Укртрансгазом" різною методикою оцінки.

У компанії також зазначили, що газ фізично поставляється з території Польщі в Україну, а не з використанням схем "віртуального реверсу".

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-лютому скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Із 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується в німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

Україна в січні 2013 року імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що купується в німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою через Польщу.

Минулого року Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд із яких купила в Росії, від якої добивається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.

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Створення фонду соціального житла відкладається, заявляє Мінрегіон

Створення фонду житла соціального призначення, передбачене у Програмі активізації економіки на 2013-2014 рр., відкладається, це питання може бути розглянуте наприкінці поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Темник журналістам у середу.

«На створення фонду соціального призначення заплановано 1,5 млрд грн. Це ті кошти, які планується в 2013 році використати, але це питання ще повністю не відпрацьоване. Тому що залучаються кошти на безповоротній основі. Ці кошти можливо буде використати, коли економіка дозволить збільшити дохідну частину державного бюджету, і потім акумулювати ці кошти», - пояснив він.

Г.Темник уточнив, що йдеться лише про державні кошти. «Тому якщо ми їх залучаємо на безповоротній основі, ми фактично збільшуємо навантаження на державний бюджет, і у нас немає можливості зараз 1,5 млрд грн на цю програму направити» - сказав міністр.

Він додав, що це питання може розглядатися ближче до закінчення бюджетного року.

Програма активізації економіки на 2013-2014 роки передбачає у 2013 році направити на створення фонду житла соціального призначення 1,5 млрд грн для придбання 6 тисяч квартир. На 2014 рік програма не продовжується.

Г.Темник також зазначив, що залучати кошти під держгарантії за іншими державними житловими програмами планується через Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

«Фонд братиме додаткові кредити під свою діяльність як фінансова установа. А потім відпрацьовувати це питання в тих напрямах роботи, в яких він вже працює», - пояснив він.

Міністр додав, що кошти для повернення коштів фондом планується закласти в державному бюджеті наступних років.

«По-перше, залучаються кошти від населення. По-друге, кошти даються під державні гарантії, і це теж підтримка держави, але вона буде розкладена у наступні роки, це не разова підтримка. Вони повністю повертатимуться упродовж кількох років», - резюмував Г.Темник.

Довідка УНІАН. Програма активізації економіки на 2013-2014 роки передбачає залучення під державні гарантії 5,4 млрд грн на реалізацію наступних програм: будівництво доступного житла (30/70), молодіжне кредитування, «Власній дім», здешевлення вартості пільгових іпотечних кредитів, забезпечення житлом інвалідів війни і пільгових категорій населення, оренда з правом викупу.

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