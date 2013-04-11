Вірменія підписала меморандум про взаємодію з Євразійською економічною комісією

Уряд Вірменії підписав 10 квітня меморандум про взаємодію з Євразійською економічною комісією (ЄЕК), повідомляє РІА "Новости" з посиланням на урядову прес-службу. Документ підписали в.о. прем'єра Вірменії Тигран Саркісян і голова колегії ЄЕК Віктор Христенко.

Очікується також, що в рамках візиту відбудеться ряд зустрічей з керівництвом Вірменії, під час яких планується обговорити перспективи розвитку економічної співпраці Митного союзу і Єдиного економічного простору з Вірменією.

ЄЕК створена рішенням президентів Росії, Білорусії і Казахстану наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору. Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також опрацювання пропозицій щодо подальшого розвитку інтеграції.

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