ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «Кабмін прогнозує зростання ВВП України в 2014 році на рівні 3%, експерти не вірять» пише: аналітики не розділяють економічного оптимізму Кабінету Міністрів, продемонстрованого в бюджетній резолюції на 2014 рік...

http://delo.ua/ukraine/kabmin-prognoziruet-rost-vvp-ukrainy-v-2014-godu-na-urovne-3-e-201919/

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Також «Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: Ахметов відмовився виплачувати дивіденди, а Україна імпортувала газ на 3,1 млрд дол.» подає огляд основних економічних новин на 10 квітня...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-ahmetov-otkazalsja-vyplachivat-dividendy-a-uk-201928/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Валюту віддають в рідні руки», в якому пише: банки відновлюють валютне кредитування бізнесу - у березні було видано позик в іноземній валюті на 5,7 млрд грн, що є рекордом з серпня 2009 року. Учасники ринку пояснюють це більш активним зниженням вартості валютних депозитів, ніж гривневих, яке відбувається з початку року. Крім того, це є наслідком проблем на Кіпрі, коли всі рахунки, з яких йшло фінансування контрактів, були заблоковані протягом двох тижнів...

http://www.kommersant.ua/doc/2167378

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «ЄС йде на рекламу» пише: в парламентському комітеті з питань європейської інтеграції обговорили стратегію інформаційної кампанії на підтримку зближення з ЄС. Депутати вислухали послів Великобританії та Євросоюзу, які пообіцяли вкласти в неї кошти. Закінчення запропонованої ними агітаційної кампанії збігається з датою президентських виборів в Україні. Уряд міг би приєднатися до такої роботи, але поки не має в своєму розпорядженні плану дій, визнали в МЗС...

http://www.kommersant.ua/doc/2167417

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«Сегодня» в публікації «Гряде "чорний день" для автомобілістів, українці масово переходитимуть на дизель» пише: мита на іномарки перетворять автомобілі на предмет розкоші - вони подорожчають на десятки тисяч гривень...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Iz-za-gryadushchego-podorozhaniya-avtovladelcy-budut-massovo-perehodit-na-dizel-ekspert.html

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Також «Сегодня» в публікації «В Україні знесуть 60% довгобудів - Темник» пише: на сьогодні в Україні налічується 16,9 тис. недобудованих об'єктів, з них 60% підлягають знесенню. Однак це не стосується житлових об'єктів, заявив міністр регіонального розвитку та будівництва Геннадій Темник...

http://www.segodnya.ua/economics/realty/V-Ukraine-snesut-60-dolgostroev-Temnik.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Земля «чужим» не дістанеться» пише: Держагентство земельних ресурсів оприлюднило законопроект про обіг сільгоспземель. Після прийняття документа має бути знятий мораторій на продаж землі. Незважаючи на те, що закон є основоположним на ринку, він «сирий», популістський, і плодить корупцію, вважають експерти...

http://economics.unian.net/rus/news/164554-zemlya-chujim-ne-dostanetsya.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Олексій Краснов: «Утримання МКС обходиться в 6,5 млрд доларів на рік» пише: начальник управління пілотованих програм Федерального космічного агентства розповів про шанси Сари Брайтман стати космічною туристською і нові розробки для доставки людини на Місяць...

http://izvestia.ru/news/548379

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«Ведомости» в публікації «Банки Кіпру дезінформували вкладників» пишуть: всього за місяць до «стрижки» вкладів ЦБ Кіпру запевняв місцеві банки, а ті своїх клієнтів, що це - антиконституційний крок, неможливий у вільній ринковій економіці...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/11023951/kipr_preduprezhdal

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Також «Ведомости» в публікації «Квартири хочуть забирати за борги перед ЖКГ» пишуть: Мінрегіон РФ запропонував суворий спосіб боротьби з комунальними неплатежами - позбавляти єдиної квартири, якщо борг перевищить 5% ринкову вартість житла...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/11023921/kommunalnaya_konfiskaciya

(УНІАН)