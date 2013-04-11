Янукович чекає юридичної оцінки законів, ухвалених на Банковій

Президент України Віктор Янукович визначиться щодо підписання законів, ухвалених під час засідання Верховної Ради, що відбулося 4 квітня на вул. Банковій, тільки після юридичної експертизи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час спілкування з працівниками морського перевантажувального комплексу ТОВ «Евері».

За словами Президента, він доручив фахівцям перевірити легітимність прийняття цих законів, щоб рішенням суду вони не були скасовані.

«Я не маю права порушувати закон. Зараз ми отримаємо експертні висновки, і потім я прийму рішення», - наголосив ВЯнукович.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявив, що підпише закони, прийняті на виїзному засіданні парламенту на Банковій 4 квітня.

Водночас опозиційні депутати вважають, що закони, прийняті поза межами ВР, необхідно переголосувати в сесійній залі.

10 квітня В.Рибак заявив, що направив на підпис Президентові всі закони, прийняті на виїзному засіданні ВР 4 квітня.