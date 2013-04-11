Анонс на 12 квітня

* Розпочнеться Жіночий форум: «Жінки-підприємці: наступна рушійна сила української економіки?». На церемонії відкриття посол США в Україні Джон Ф.Теффт представить заступницю державного секретаря США з публічної дипломатії Тару Соненшайн і міністра соціальної політики України Наталію Королевську, як головних доповідачів форуму.

* Відбудеться брифінг головного лікаря Олександрівської міської клінічної лікарні м. Києва Романа Василишина про незаконне відчуження земель лікарні компанією «ТОВ «Житлобуд».

* Відбудеться засідання Ради УСПП з корпоративної безпеки. Учасники обговорять проблеми та перспективи розвитку системи підготовки кадрів для недержавної системи безпеки бізнесу. Учасники: голова Ради з корпоративної безпеки, президент УСПП України Анатолій Кінах, президент Української федерації професіоналів безпеки Сергій Шабовта, заступник керівника департаменту економічної і соціальної безпеки - начальник управління з питань економічної безпеки апарату РНБО України Олександр Мінін, директор департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва Мінекономрозвитку і торгівлі України Галина Яцишина, представники навчальних закладів, профільних асоціацій, експерти.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю керівництва Міністерства екології та природних ресурсів України. Телефон прямої лінії: (044) 254-05-65.

* У Києві відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми і перспективи експорту української м'ясної продукції на міжнародні ринки". Організатор: ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи за підтримки Мінагрополітики та Держветфітослужби спільно з ЮА "Райт". Учасники: І.Бісюк, перший заступник міністра агрополітики та продовольства України; В.Горжеєв, голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України; В.Башинській, заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України; В.Попов, президент асоціації "Укрм'ясо"; Г.Шендеров, директор Всеукраїнської асоціації "Експортери та імпортери м'ясної та молочної продукції" тощо.

* 12-13 квітня в Одесі відбудеться інвестиційний форум Odessa FDI. Організатор: Одеська держадміністрація. Співорганізатор - Держагентство з інвестицій та управління національними проектами України. У форумі візьмуть участь керівники органів центральної і місцевої влади, великі приватні та інституційні інвестори, представники місцевого та міжнародного бізнесу, громадських організацій.

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