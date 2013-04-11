ТОП-10 (11 квітня)

S&P підвищило прогноз рейтингу Кіпру з негативного до стабільного

В Україні цьогоріч можуть ухвалити програму з утилізації старих автомобілів

«Нафтогаз» через суд вимагає від компанії «Газ України» 1,6 млрд грн

Експерти погіршили прогноз зростання ВВП України в 2013 році з 2,9% до 1,2%

Експерти поліпшили прогноз курсу гривні в 2013 році з 8,55 до 8,36 грн/дол.

Запаси газу у підземних сховищах за березень скоротилися на 27%

Росія в I кварталі скоротила транзит газу через територію України на 17%

Кабмін вирішив продати "Сумихімпром"

НБУ в березні спрямував на підтримку гривні 307 млн. дол.

Нацбанк: інфляція в 2013 році перебуватиме в межах 4-6%

***

S&P підвищило прогноз рейтингу Кіпру з негативного до стабільного

Міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило прогноз за довго- і короткостроковими суверенними кредитними рейтингам Кіпру, які були підтверджені на рівні "ССС/С", до стабільного з негативного.

"Підвищення прогнозу за рейтингом Кіпру відображає наші очікування на те, що уряд країни погодиться на умови фінансової підтримки з боку стабфонду ESM і МВФ розміром до 10 мільярдів євро, а також, що перший транш фіндопомоги буде виплачений до терміну погашення євробондів - 4 червня", - йдеться в прес-релізі агентства.

Аналітики агентства як і раніше чекають, що Кіпр залишиться членом єврозони при збереженні введеного раніше контролю за рухом капіталу в країні з метою запобігти масовому виведенню коштів з кіпрських банків, передає РИА "Новости".

"Ми вважаємо, що після того як уряд Кіпру, Рада керуючих ESM і виконавча рада МВФ схвалять меморандум про взаєморозуміння, який визначає умови програми економічного порятунку країни, ЄЦБ знову прийматиме кіпрські державні облігації як заставу в обмін на кредитну підтримку фінансових інститутів країни. Ми розглядаємо це як ознаки стабільної підтримки фінансового сектора Кіпру", - відзначає S&P.

Економічне зростання на Кіпрі залежатиме від переорієнтації її економічної бази, що, ймовірно, припускає розробку шельфових родовищ газу. Очікуване скорочення в державному секторі, секторі фінансових послуг та банківської системи, ймовірно, призведе до значних звільнень в цих областях. Зниження числа робочих місць також торкнеться сфери нерухомості і туризму.

Аналітики S&P вважають, що в період 2013-2016 років економіка Кіпру скоротиться приблизно на 20%. Агентство може знову погіршити прогноз за рейтингами Кіпру, якщо уряд острівної держави відхилить умови Меморандуму про взаєморозуміння або буде не в змозі виконати вимоги кредиторів.

***

В Україні цьогоріч можуть ухвалити програму з утилізації старих автомобілів

В Україні цьогоріч можуть ухвалити програму з утилізації старих автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков під час прямої телефонної лінії газети “Комсомольская правда в Украине”.

Він зазначив, що така програма розробляється. Також уряд вивчає досвід європейських країн, в яких діють такі програми.

“Ми зараз вивчаємо досвід європейських країн, де люди у разі здачі старих автомобілів отримують якусь компенсацію і купують нові. Ми цей досвід вивчаємо і, думаю, що цього року ми її (програму з утилізації автомобілів - УНІАН) приймемо і вона діятиме”, - сказав міністр.

О.Проскуряков також зауважив, що наразі в Україні чимало людей мають старі автомобілі, тому заборонити їх використання неможливо, цим людям необхідно, спираючись на європейський досвід, запропонувати дієву модель заміни старих авто на нові.

***

«Нафтогаз» через суд вимагає від компанії «Газ України» 1,6 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у судовому порядку вимагає від своєї дочірньої компанії «Газ України», яка здійснює продаж природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго, повернення 1,593 млрд грн.

Про це йдеться у документі, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, «Нафтогаз» 10 квітня подав позов до Господарського суду Києва, розгляд справи призначено на 14 травня 2013 року.

Суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, проте деталі справи не розголошує.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала сім позовів до Господарського суду Києва, вимагаючи від своєї дочірньої компанії «Газ України» повернення 7,7 млрд грн.

У березні 2013 року «Нафтогаз» подав позов до Господарського суду Києва, вимагаючи від компанії «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн.

На початку квітня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький пообіцяв особисто розібратися з судовими позовами НАК «Нафтогаз України» до своїх дочірніх компаніям «Укртрансгаз» і «Газ України».

Міністр створив комісію з вивчення ситуації, що склалася в результаті зустрічних позовів усередині компанії, назвавши неприпустимим, щоб материнська компанія судилася з дочірньою компанією.

Довідка УНІАН. ДК "Газ України" була створена у 2007 році і займалася продажами природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго.

У липні 2012 року Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ухвалило рішення реорганізувати «дочку» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" компанію "Газ України" в публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України".

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

***

Експерти погіршили прогноз зростання ВВП України в 2013 році з 2,9% до 1,2%

Експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук погіршили прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2013 року до 1,2% проти прогнозу зростання у 2,9%, зробленого у листопаді 2012 року. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, на сайті якого оприлюднено експертний консенсус-прогноз.

«Середнє значення індексу реального ВВП рік до року в 2013 році становитиме 101,2%, у 2014 році – 103,3%. До того ж показник приросту реального ВВП у 2014 році значно варіюється – від 1,3% до 4,6%», - повідомляється у консенсус-прогнозі.

На думку експертів, загальне економічне зростання буде зумовлено зростанням споживання, показник якого також варіюється від 1% до 12,5% найближчими роками.

Показник інфляції (грудень до грудня), згідно з консенсус-прогнозом, прогнозується в 2013 році на рівні 6%, у ​​2014 році - 6,1%.

Прогноз середнього показника доходів від приватизації в 2013 році становить 7,9 млрд грн (при прогнозі держбюджету на 2013 рік у 10 млрд грн), у 2014 році - 8,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 2,5-3,4%. Прогнозне зростання ВВП у 2014 році, згідно з прийнятою Кабінетом Міністрів Програмою активізації економіки на 2013-2014 роки, становитиме 3-4%.

Згідно з проектом бюджетної резолюції, оприлюдненій 10 квітня 2013 року, зростання ВВП України прогнозується на рівні 3%. Інфляція (грудень до грудня) в 2014 році становитиме 8,3%.

Нагадаємо також, що Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в поточному році до 1% з 3,5% (номінальний ВВП на кінець року - 1,551 трлн грн), але зазначив, що в 2014 році можливе поліпшення ситуації на зовнішніх ринках, у результаті чого зростання ВВП України в 2014 році очікується на рівні 3%.

***

Експерти поліпшили прогноз курсу гривні в 2013 році з 8,55 до 8,36 грн/дол.

Експерти покращили прогноз курсу гривні в 2013 році до 8,36 грн/дол. проти 8,55 грн/дол., прогнозованих у листопаді 2012 року.

Про це повідомляється в експертному консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з прогнозом, у 2013 році середній курс національної валюти щодо долара США становитиме 8,36 грн/дол., максимальне значення — 8,60 грн/дол. На кінець 2013 року очікується середнє значення 8,68 грн/дол., максимальне — 9,00 грн/дол. У 2014 році середній курс становитиме 8,69 грн/дол., максимальний — 9,20 грн/дол., на кінець року очікується середнє значення 8,84 грн/дол., максимальне — 9,40 грн/дол.

Експерти також прогнозують, що в 2014 році гривня знеціниться щодо долара США на 3,9% за середнім значенням і на 1,8% — на кінець періоду.

«Прогнози середньорічного обмінного курсу гривні до долара США за період 2015 – 2016 років коливаються в межах від 8,4 до 9,2 грн/дол. США (усереднене значення – 8,8 грн/дол. США”, - говориться в прогнозі.

Прогноз складено за участю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів і провідних економічних інститутів Національної академії наук.

Як повідомляв УНІАН, у консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі в листопаді 2012, середнє значення обмінного курсу в 2013 році становить 8,55 грн/дол. (максимальний прогноз – 9,5 грн/дол.).

Державний бюджет України на 2013 рік сформовано, виходячи з середньорічного курсу 8,4 грн/дол.

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс національної валюти в 2013 році буде в межах від 8,3 до 8,5 грн/дол.

***

Запаси газу у підземних сховищах за березень скоротилися на 27%

Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, станом на 1 квітня 2013 року становили 6,8 млрд куб. м, що на 27% менше показника на 1 березня 2013 року, повідомляє прес-служба компанії.

«Загалом за опалювальний період з підземних сховищ газу було відібрано близько 13,6 млрд куб. м блакитного палива, що відповідає показникам аналогічного періоду 2012 року», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, компанія «Укртрансгаз» почала відбирати природний газ з ПСГ згідно з планом-графіком з 1 жовтня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ще не купувала російський газ у квітні, проте транзит здійснює в повному обсязі.

У березні 2013 року Україна різко скоротила закупівлю газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Компанія «Укртрансгаз» напередодні осінньо-зимового періоду нагромадила в підземних сховищах майже 20 млрд куб. м газу.

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. ПСГ є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

***

Росія в I кварталі скоротила транзит газу через територію України на 17%

Транзит російського газу через територію України в січні-березні 2013 року скоротився на 17% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 19,435 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, транзит газу в березні 2013 року збільшився до 6,595 млрд куб. м порівняно з 6,362 млрд куб. м у лютому ц.р.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС в 2013 році на рівні 2012 року.

Транзит газу з РФ за підсумками 2012 року становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

***

Кабмін вирішив продати "Сумихімпром"

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження "Про погодження плану розміщення акцій ПАТ "Сумихімпром", відповідно до якого планується розмістити усі 100% акцій цього підприємства, повідомляє урядовий сайт.

Планом розміщення акцій передбачено обов'язковий пільговий продаж акцій працівникам підприємства та прирівняним до них особам, продаж акцій на фондових біржах і під час приватизаційного конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Водночас залишки пакетів акцій, не реалізовані під час пільгового продажу або на біржі, будуть об'єднані з пакетом акцій, який буде реалізовуватися під час конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. "Тобто, усі 100% державного пакета акцій ПАТ «Сумихімпром» будуть реалізовані на конкурентних засадах та забезпечено надходження отриманих від продажу коштів до державного бюджету", - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

100% акцій ПАТ «Сумихімпром» знаходяться в управлінні держави.

11 липня 2012 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про передачу 100% акцій ПАТ «Державна холдингова компанія «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський Титан» і ПАТ «Сумихімпром» та ліквідації ДХК.

***

НБУ в березні спрямував на підтримку гривні 307 млн. дол.

Національний банк України в березні продав на міжбанківському валютному ринку на 307,5 млн. дол. більше, ніж купив, повідомляє регулятор на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у березні на міжбанківському валютному ринку (в еквіваленті) Нацбанк продав 496,1 млн. дол., а обсяг купівлі валюти становив 188,6 млн. дол. (60 млн. дол. і 100 млн. євро).

Також повідомляється, що обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України в березні становив 2,509 млрд дол. (в еквіваленті), зокрема банки купили у населення валюти на 1,253 млрд дол., продали - на 1,256 млрд дол. Банківські вклади фізичних осіб у валюті (в доларовому еквіваленті) в березні знизилися на 195,9 млн. дол. і станом на 1 квітня 2013 р. становили 22,383 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, золотовалютні резерви Національного банку України в березні, за оперативними даними, збільшилися на 0,1% і на 31 березня становили 24,727 млрд дол. З початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 0,7%, або на 180,8 млн. дол. Також зазначається, що резерви в іноземній валюті на 31 березня становили 22,863 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення - 9,57 млн. дол., золото – 1,854 млрд дол.

***

Нацбанк: інфляція в 2013 році перебуватиме в межах 4-6%

Інфляція в 2013 році перебуватиме в межах, визначених згідно з грошово-кредитною політикою НБУ на 2013 рік (4-6% - УНІАН), заявив директор генерального економічного департаменту Національного банку України Олександр Петрик.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Нацбанку.

За його словами, з урахуванням підсумків першого кварталу 2013 року, показники інфляції, на тлі показників попередніх періодів, демонструють позитивні ознаки подальшого пожвавлення економіки. Одним із позитивних чинників, на думку чиновника, є підвищення довіри до банківської системи, зокрема завдяки зростанню депозитів, що може сприяти інвестиційному пожвавленню в економіці.

“Основним чинником впливу на динаміку споживчих цін в першому кварталі 2013 року, як і в останньому кварталі попереднього року, був слабкий зовнішній попит, який вплинув на недостатній споживчий попит на внутрішньому ринку”, - повідомляється в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, інфляція в Україні в березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року становила 0%, проти березня 2012 року зафіксована дефляція у розмірі 0,8%. З початку року (березень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція в Україні становила 0,1%.

Відповідно до основних принципів грошово-кредитної політики на 2013 рік, схвалених радою Нацбанку у вересні 2012 року, річний показник приросту індексу зростання споживчих цін у 2013-2014 роках має стабілізуватися в діапазоні 4-6%, а починаючи з 2015 року – утримуватися в межах 3-5%.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН