ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» в публікації «У Раді розгорається боротьба за ще нестворений фонд медичного страхування» пише: у ВР майже одночасно з'явилося відразу два законопроекти про обов'язкове медичне страхування. Примітно, що обидва представлені Партією регіонів. Як вийшло, що однопартійці не змогли домовитися щодо одного і того ж питання...

http://delo.ua/finance/v-rade-razgoraetsja-borba-za-esche-ne-sozdannyj-fond-medicinskog-202057/

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Також «Дело» в публікації «Юристам не вдалося в суді відстрочити введення спецмита на іномарки» пише: відбулося перше судове засідання у справі про законність введення спецмита, воно не принесло бажаного результату для їх супротивників. Наступне засідання суду призначено на 30 квітня...

http://delo.ua/auto/juristam-ne-udalos-v-sude-otstrochit-vvedenie-specposhlin-na-ino-202043/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «У Ан-70 випробовують терпіння», в якому пише: літак Ан-70 - головна розробка державного підприємства «Антонов» для військової промисловості - може втратити основного замовника. Керівництво підприємства заявило про припинення випробувань літака через неучасть в них російських партнерів. Міноборони Росії, яке збиралося закупити 60 Ан-70, може замінити його новою моделлю Іл-476. Для української компанії це дорівнює закриттю проекту, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2168146

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Продадуть квитків пачку» пише: через три місяці громадяни отримають можливість інвестувати свої гривневі заощадження в казначейські зобов'язання уряду. У Мінфіні планують залучити 2-3 млрд грн за рахунок розміщення таких паперів. При цьому в уряді не готові змагатися у прибутковості з банківськими депозитами і розраховують, що попит на новий інструмент забезпечить його надійність...

http://www.kommersant.ua/doc/2168078

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«Сегодня» в публікації «Потоп під Києвом: у людей в будинках стоїть вода, а в погребах плавають овочі» пише: в Підгірцях водою заливає приватні будинки. Місцеві жителі готові перекрити Обухівську трасу на Київ...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Potop-pod-Kievom.html

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Також «Сегодня» в публікації «У Києві з'явиться у продажу картка туриста» пише: вже в травні мандрівники зможуть безкоштовно ходити в столичні музеї та на екскурсії, а харчуватися - зі знижками...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-poyavitsya-v-prodazhe-kartochka-turista.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Голова Асоціації «Українські фондові торговці»: наш ринок не вмирає, а зароджується» подає інтерв'ю Сергія Антонова, який розповів про своє бачення взаємовідносин між професійними об'єднаннями на вітчизняному ринку, фактори раптовості, що ускладнюють стабільне планування роботи на перспективу, конфлікт навколо ММСІС і особисте сприйнятті всіх перипетій останнього часу...

http://economics.unian.net/rus/news/164573-glava-assotsiatsii-ukrainskie-fondovyie-torgovtsyi-nash-ryinok-ne-umiraet-a-zarojdaetsya.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Депутати просять залишити чиновникам старі закордонні квартири» пише: «єдинорос» Микола Валуєв розробив поправки, що пом'якшують обмеження на зарубіжну нерухомість...

http://izvestia.ru/news/548476

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«Ведомости» в публікації «Стерхи Путіна не долетіли до зимівлі» пишуть: журавлі, які готувалися летіти на південь під керівництвом президента, так і не повернулися в дику природу - дипломати не змогли погодити їх зимівлю в Узбекистані, а один стерх став ручним і житиме в зоопарку...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/11074531/zhuravli_putina_ne_letayut_kak_pticy

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Також «Ведомости» в публікації «Мінекономрозвитку різко знизило прогноз зростання економіки» пишуть: Мінекономрозвитку РФ різко знизило прогноз показників економіки на 2013 році. Найгірше тепер вважається кращим...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/11074541/optimizm_za_dva_procenta

(УНІАН)