В Україні підтоплено понад 90 населених пунктів у шести областях

В Україні внаслідок опадів та сніготанення підтоплено 94 населені пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема у Київській області підтоплені 57 н.п., у Вінницькій – 1 н.п., у Волинській – 16 н.п., у Житомирський – 12 н.п., у Львівській – 1 н.п., у Рівненській – 7 н.п.

Упродовж доби для надання допомоги населенню для відкачування води на прибудинкових територіях залучалось 259 рятувальників та 92 одиниці насосного обладнання. За добу відкачано 28 тис. 910 куб. м води. Загалом за період з 2 квітня відкачано 879 тис. 204 куб. м води, йдеться в повідомленні.

За інформацією «Укравтодору», проїзд автошляхами державного та регіонального значення забезпечено.

Водночас порушено транспортне сполучення із 7 населеними пунктами у Київській, Рівненській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Зокрема у Костопільському (під'їзди до с. Дюксін, р. Горинь), Дубровицькому (під'їзди до с. Будимля, р. Льва), Сарненському (під'їзди до с. Тинне, р. Случ), Острозькому (поблизу с. Черняхів, р. Горинь) районах Рівненської області на дорогах місцевого значення є місця переливу води. Рух легкових транспортних засобів обмежений, організовано об’їзд.

За інформацією Укргідрометеоцентру, 12-14 квiтня на рiчках басейну Прип'яті (Волинська, Рівненська обл.), р. Стрипа біля м. Бучач (притока Дністра у Тернопільській обл.), на р. Стир поблизу м. Луцк продовжиться підйом рiвнiв води з подальшим затопленням заплав, сільгоспугідь та понижених ділянок прирічкових частин міст.

12-13 квiтня на рiчках Закарпатської областi формуватиметься чергова хвиля весняної повенi з пiдвищенням рiвнiв води на р. Тиса (до 1,0-2,0м), р. Боржави (до 1,0-1,5м), р. Уж (м.Ужгород – до 1,0-1,7м), що призведе до тривалого утримання високого шару води на заплавi мiждамбового простору та підтоплення сiльгоспугiдь.