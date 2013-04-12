Яценюк: Верховну Раду розблокують наступного тижня

Верховна Рада України буде розблокована і почне працювати наступного тижня.

Про це журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН у Харкові, сказав голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

“Відповідно до нашої вимоги щодо скликання позачергової сесії, ми поставили 4 питання до порядку денного. Перше питання - вибори мера Києва, друге питання - скасування пенсійної реформи, третє питання - відставка уряду, четверте питання - це декриміналізація статті, за якою незаконно засуджена Тимошенко. Цих чотири питання Партія регіонів уже внесла до порядку денного. Ми наступного тижня будемо їх розглядати”, - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що опозиція вимагає розгляду цих питань у парламенті впродовж наступного пленарного тижня.