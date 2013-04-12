Янукович: Україна стабільно виконує програму співробітництва з Євросоюзом

Президент України Віктор Янукович відзначає, що Україна стабільно виконує програму співробітництва з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі в Києві з прем'єр-міністром Естонської Республіки Андрусом Ансіпом.

«Питання, які стоять у програмі (співробітництва - УНІАН) між Україною та ЄС, стабільно вирішуються», - сказав Президент.

За словами В.Януковича, Україна слідує обраним курсом - курсом євроінтеграції.

«Внутрішньополітична ситуація, яка існує в Україні, дає нам можливість вирішувати багато питань», - сказав він, додавши, що, серед іншого, Україна активно реформується й модернізує свою економіку. В.Янукович назвав це домашнім завданням на шляху України до Європи.

Зі свого боку естонський прем'єр зазначив, що його країна хотіла б бачити більш тісну кооперацію між Україною та Європейським Союзом. «Для мене ясно, що майбутнє Європи - це тісна кооперація з Україною», - сказав А.Ансіп.

Високу оцінку естонський прем'єр дав відносинам України та Естонії. «Відносини між нашими державами були і, я переконаний, що будуть хорошими», - сказав він і наголосив, що сьогодні спостерігається зростання товарообороту між двома країнами, а також зростання естонських інвестицій в Україну.

За словами А.Ансіпа, Україна займає шосте місце для Естонії за вкладеннями інвестицій. На його думку, естонським підприємцям стало легше працювати в Україні, де «стало більше передбачуваності».