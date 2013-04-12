КМУ хоче зробити прозорішими відносини власності в ЗМІ, щоб не було маніпулювання суспільною свідомістю

Кабінет міністрів пропонує зробити більш прозорими відносини власності в засобах масової інформації — відповідний проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації" (№2731 від 04.04.2013) зареєстровано у Верховній Раді.

В Пояснювальній записці до проекту зазначається, що "наявність недосконалого законодавства в Україні щодо прозорості відносин власності ЗМІ сприяє монополізації засобів масової інформації, що призводить до їх широкого використання у якості важелів маніпулювання суспільною свідомістю і особистою думкою громадян".

Так, законопроект пропонує дати визначення поняттю "пов’язані особи" в інформаційній сфері; передбачити подання засновником (співзасновниками), які хочуть отримати свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ відомостей про засновника (співзасновників) видання та пов’язаних осіб; передбачити, що надмірна монополізація може бути підставою для відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ.

Крім того, проект пропонує внести відповідні зміни до нінишнього законодавства, передбачивши подання юридичними особами, які хочуть отримати чи переоформити ліцензію на мовлення, відомостей про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації та пов’язаних осіб і відомості про розподіл часток статутного капіталу; а для акціонерного товариства - список акціонерів, які володіють пакетами акцій у розмірі понад 5%. Крім того передбачається запровадити подання ліцензіатом до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви протягом 10 робочих днів про переоформлення ліцензії на мовлення або додатків до неї у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи складу його засновників (власників).

Скажімо, законопроект пропонує доповнити статтю 10 Закону „Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні” абзацем, який роз’яснює поняття «здійснення контролю в ЗМІ». Відповідно до пропонованих змін, «Здійснення контролю передбачає безпосереднє або через пов’язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації» .

Крім того, додано підпункт 1-1 до статті 12 цього ж Закону — у заяві про держреєстрацію видання тепер потрібно буде вказати не лише засновників та співзасновників, але й пов’язані особи. Пропонується таке формулювання: « 1-1) пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник здійснює відповідний контроль. У разі коли одним із співзасновників друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації ”.

Проект пропонує також розширити підстави відмови в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації. В ст. 15 Закону «Про друковані ЗМІ» додається пункт, згідно з яким ЗМІ можуть відмовити, якщо « якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 цього Закону », тобто, якщо перевищена норма допустимої монополізації.

Також законопроект пропонує внести зміни до статті 28 Закону “Про інформаційні агентства” і розширити відомості, які мають бути вказані у вихідних даних продукції інформагентств. Відповідно до проекту, кожен випуск продукції інформагентств повинен містити також відомості про засновника (співзасновника). А не лише назву інформаційного агентства; прізвище чергового редактора чи відповідального за випуск та їх реквізити; порядковий номер випуску і дату його виходу у світ; адресу агентства.

Наразі законопроект надано народним депутатам для ознайомлення.