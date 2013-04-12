Анонс на 15 квітня

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Прес-конференція на тему: "Перспективи розвитку української економіки в 2013 році", на якій представлять Агрегований індекс перспектив промисловості. Учасники: голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський; керівник проекту "Дослідження ділової думки" Оксана Кузяків; провідний науковий співробітник ІЕД Олександра Бетлій, молодший науковий співробітник ІЕД Інна Ченаш.

* Круглий cтол на тему "Як врятувати від колапсу українську енергетику?" . Запитання: Вуглегірська аварія - лише одна ланка досить довгого ланцюга аварій. Коли саме Україна почне імпортувати електроенергію? Збільшення тарифів на електроенергію для населення - єдиний спосіб залучити інвестиції в енергетичну галузь, а, отже, і єдиний шлях до порятунку української енергосистеми. Як на нього вступити і зробити його прийнятним для незаможних? Приватизація українських генеруючих потужностей: за і проти. Що при цьому робити з (тепловими) мережами?

* Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню охорони праці на тему: «Професійні захворювання в Україні. Актуальні проблеми та шляхи вирішення». Учасники: директор Інституту медицини праці НАНУ Юрій Кундієв, Національний координатор МОП в Україні Сергій Савчук; міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова, голова Держінспекції України з питань праці Валерій Яцкін, голова Федерації профспілок України Юрій Кулик, голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолій Пономаренко тощо. Після завершення відбудеться брифінг для журналістів.

12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Іноземних інвесторів знищують в українських судах: 20 мільйонів доларів інвестицій в Черкаси перекреслені судовим рішенням?". Під час прес-конференції інвестор і власник компанії-виробника екологічно чистих, ортопедичних матраців ТМ «АКАНТ» Сорен Петер Шмідт (громадянин Данії), ген.директор компанії Сергій Герасименко та юрист компанії Тетяна Загороднюк проінформують про незаконне вилучення інвестиційного об'єкта у підприємства, виробничого комплексу в 20 млн дол США. Представники компанії нададуть матеріали та прокоментують рішення Господарського суду Черкаської області від 9 квітня 2013 року про вилучення інвестиційного об'єкта - Виробничого комплексу «АКАНТ» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 0931836658

* Прес-конференція першого заступника міністра фінансів України Анатолія Мярковського.

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