ВАСУ визнав правомірним «виїзне засідання» парламентської більшості 4 квітня

Вищий адміністративний суд України визнав, що Верховна Рада, яка проводила засідання 4 квітня на вул. Банковій 6-8, була правомочною ухвалювати закони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищого адміністративного суду України.

«Колегія суддів дійшла висновку, що проведення 4 квітня 2013 року десятого пленарного засідання Ради за адресою: вул. Банкова, 6-8, за наявності присутніх 244 народних депутатів України, відповідає вимогам законодавства України, що свідчить про те, що Верховна Рада України була правомочна реалізовувати конституційно визначені повноваження, зокрема приймати закони, які можуть бути подані на підпис голові Верховної Ради України і, у разі їхнього підписання, у подальшому подані на підпис Президенту України відповідно до вимог законодавства України», - зазначили в прес-службі.