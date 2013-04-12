ТОП-10 (12 квітня)

МВФ продовжить переговори з Україною в квітні у Вашингтоні

Мінфін планує випуск казначейських зобов'язань на 2-3 млрд грн

Агрохолдинг «Мрія» розмістив 5-річні євробонди на 400 млн дол.

Індекс інвестпривабливості України залишається на 4-річному мінімумі

Влада розповіла, скільки українці платитимуть за свою нерухомість

Україна до кінця року укладе ще 4 договори про розподіл продукції у сфері видобування газу

Кабмін не планує підвищувати акцизи на пальне, заявляє Азаров

Cereal Planet перенесла вихід на Варшавську біржу на середину 2013 року

Янукович обговорить з президентами країн МС питання про отримання Україною статусу спостерігача

Україна не має наміру закуповувати імпортні електропотяги, оскільки є свої - Азаров

***

МВФ продовжить переговори з Україною в квітні у Вашингтоні

Переговори Міжнародного валютного фонду (МВФ) з Україною за програмою stand-by мають продовжити на щорічних зборах фонду у Вашингтоні (19-21 квітня).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив представник МВФ в Україні Макс Альєр на дискусії, організованій Європейською Бізнес Асоціацією.

За його словами, делегація з України планує відвідати штаб-квартиру фонду. Основними питаннями для обговорення є дефіцит державного бюджету, тарифи на електроенергію, підвищення гнучкості обмінного курсу гривні і реформування банківського сектору. За оцінками М.Альєра, значного прогресу в цих напрямах не досягнуто.

Щодо банківського сектору глава представництва зазначив, що необхідно прискорити процес приватизації націоналізованих банків, оскільки чотири банки у власності держави — це дуже багато.

Як повідомляв УНІАН, з 27 березня по 10 квітня в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду, яка приїхала для діалогу з владою щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою "стенд-бай" обсягом близько 15,4 млрд грн. За словами глави місії Крістофера Джарвіса, МВФ має намір продовжити в найближчі тижні діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми мали б стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного сектору з метою створення в Україні умов стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.

***

Мінфін планує випуск казначейських зобов'язань на 2-3 млрд грн

Міністерство фінансів України планує випуск гривневих казначейських зобов'язань для населення прогнозним обсягом 2-3 млрд грн із термінами обігу два й три роки.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінфіну, про це заявила директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Мінфіну Галина Пахачук.

За її словами, Мінфін планує випуск гривневих казначейських зобов'язань у другому півріччі 2013 року. “Відповідну пропозицію буде направлено уряду найближчим часом, продовжується обговорення принципового питання дохідності таких цінних паперів”, - додала Г.Пахачук. Також вона повідомила про наміри Мінфіну розширити перелік банків-агентів із продажу казначейських зобов'язань за рахунок двох-трьох банків, щоб агентом виступав не лише «Ощадбанк».

Як повідомляв УНІАН, державний “Ощадбанк” продовжує розміщення дворічних казначейських зобов'язань на пред'явника серії «Б» обсягом 100 млн дол. Розмір доходу за кожним купоном серії «Б» є фіксованим і становить 20 дол. Продаж фізичним особам здійснюється установами банку за вартістю, встановленою Міністерством фінансів України. Також із 11 квітня в банку починається виплата доходу за першим купоном казначейських зобов'язань серії «А», розмір якого за кожним купоном є фіксованим і становить 23 дол.

***

Агрохолдинг «Мрія» розмістив 5-річні євробонди на 400 млн дол.

Агрохолдинг «Мрія» розмістив євробонди на 400 млн дол. із прибутковістю 9,75% річних з погашенням у 2018 році, повідомили УНІАН джерела на фінансовому ринку.

Андеррайтерами були JP Morgan, Citi, Sberbank, VTB, Сбербанк Росії і Dragon Capital.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерело повідомило про те, що «Мрія» планувала розмістити єврооблігації на суму 350 млн дол. з орієнтиром дохідності 9,0%.

Наприкінці березня міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's присвоїло випуску, що планувався, євробондів агрохолдингу «Мрія» рейтинг «В» і рейтинг зворотності активів "4", а агентство Fitch - рейтинг «B (EXP)» з рейтингом зворотності активів "RR4". Агентства тоді повідомляли, що залучені кошти можуть бути спрямовані агрохолдингом на погашення існуючих зобов'язань, а також на інші капітальні витрати.

Агрохолдинг «Мрія» у 2012 році збільшив чистий прибуток до 174,3 млн дол. зі 150 млн дол. у 2011 році. Виручка компанії за звітний період збільшилася до 563 млн дол. з 425,7 млн дол. у 2011 році. Операційний прибуток компанії в 2012 році зріс на 5,8% - до 207,6 млн дол. Показник EBIDTA (прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації) агрохолдингу за підсумками 2012 року збільшився на 41% - до 254,8 млн дол., маржа EBIDTA за вказаний період зросла до 45,3% порівняно з 42,3% роком раніше.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований сім'єю українських бізнесменів Гутів, у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди на 250 млн дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цього агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол.

Земельний банк компанії становить 298 тис. га. «Мрія» спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі та інших культур.

***

Індекс інвестпривабливості України залишається на 4-річному мінімумі

Індекс інвестиційної привабливості України в першому кварталі 2013 року не змінився і становиить 2,12 бала з 5 можливих, і цей показник є найгіршим за останні чотири роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив віце-президент Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), голова правління “Райффайзен Банку Аваль” Володимир Лавренчук на дискусії, організованій асоціацією.

За його словами, дослідження привабливості бизнес-климату в Україні проводиться ЄБА з 2008 року за участю топ-менеджерів компаній асоціації. Згідно з результатами останнього дослідження, стан інвестиційного клімату в Україні залишається стабільно несприятливим. Як приклад В.Лавренчук навів банківську систему, яка демонструє стійкий відплив іноземного капіталу. «Увага урядів європейських країн до проблем банківської системи свідчить про її значущість. В Україні я б мріяв про таку зацікавленість уряду», - сказав банкір.

Він також повідомив, що на даний час банківська система капіталізована на достатньому рівні, і показник адекватності капіталу становить більш як 16%, що свідчить про достатній запас «міцності».

«Загроза для банківського сектору України полягає в тому, що зараз банки не виконують свою основну функцію і не є важелем для підтримки економічного розвитку. До кризи зростання кредитування становило близько 70%, після - всього 2%, тобто практично нульове, а також існують труднощі з врегулюванням проблемної заборгованості», - зазначив банкір.

Серед причин недостатнього зростання кредитування В.Лавренчук виділив високу вартість ресурсів, низькі темпи зростання виробництва і недостатнє забезпечення прав кредиторів на законодавчому рівні. За його словами, кількість судових процесів по банківському сектору України на сьогодні становить 186 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів Центру Разумкова, прогнозний обсяг інвестицій до України в 2013 році становитиме не більш як 20% ВВП, дефіцит рахунку поточних операцій зросте до 8,5 млрд доларів, а приплив прямих іноземних інвестицій не перевищить 5 млрд доларів.

За даними Держстату, дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року порівняно з 2011 роком збільшився в 1,7 раза – до 4,174 млрд дол. Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол. Обсяг прямих інвестицій (сальдо) в 2012 році залишився приблизно на рівні минулого року – 7,045 млрд дол. (+30 млн. дол.)

4 квітня на офіційній зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Андрієм Шишацьким і головою облради Андрієм Федоруком посол США в Україні Джон Теффт заявив, що іноземні інвестиції в Україну могли б зрости в 10 разів, якби інвестори почували себе тут захищеними.

***

Влада розповіла, скільки українці платитимуть за свою нерухомість

За оцінкою фахівців Міністерства доходів і зборів України, середня сума платежу з податку на нерухомість становитиме для квартир площею понад 120 кв. м - 300 грн, для будинків площею 250 кв. м - 800 грн. Про це УНІАН повідомили в Міндоходыв з посиланням на директора департаменту оподаткування фізичних осіб В'ячеслава Бусарева.

«За кожен квадратний метр понад пільгової площі для квартир житловою площею від 120 до 240 квадратних метрів і житлових будинків житловою площею від 250 до 500 квадратних метрів платіж становитиме 1 відсоток мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня поточного року. Для квартир житловою площею понад 240 квадратних метрів і будинків житловою площею понад 500 квадратних метрів визначена ставка в розмірі 2,7 відсотка мінімальної зарплати. На 1 січня 2013 року мінімальна зарплата була затверджена в розмірі 1147 гривень. За нашими підрахунками, середня сума виплат може становити близько 300 гривень за квартиру і до 800 гривень за будинок», - цитує прес-служба В.Бусарева.

Водночас він порадив платникам податків заздалегідь подбати про звірення платежів. «Звірити дані про житлової нерухомості і подати заяву про вибір об'єкта, до якого необхідно застосувати пільгу, потрібно до 1 липня 2013 року», - наголосив В.Бусарев. Об'єктом оподаткування, за словами В.Бусарева, є житлова площа.

Інформацію, необхідну для обчислення податку на нерухомість, надаватимуть органи державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Як повідомляв УНІАН, оподаткування нерухомості, відмінної від земельної ділянки, діє в Україні з 1 січня 2013 року. Фізичні особи, які не мають податкових пільг, сплачують податок згідно квитанції, надісланої податковими органами у термін не пізніше 60 днів з моменту отримання квитанції. Податок на нерухомість виплачується авансовим платежем на весь рік. Квитанції за платежами Міндоходів має намір розсилати з 15 квітня поточного року.

***

Україна до кінця року укладе ще 4 договори про розподіл продукції у сфері видобування газу

Україна до кінця 2013 року, на додаток до вже діючих двох угод про розподіл продукції у сфері видобування газу, планує укласти ще мінімум чотири угоди, в результаті чого через 4-5 років інвестори зможуть почати експорт українського газу до Європи. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості з посиланням на міністра Едуарда Ставицького, який прийняв участь в Енергетичному форумі у м. Лех (Австрія).

За словами міністра, один із ключових напрямків діяльності енергетичної галузі - збільшення власного видобутку та залучення до цього іноземних компаній. «У трьох проведених торік конкурсах на укладення угод про розподіл продукції перемогли Shell, Chevron і ExxonMobil. Ми плануємо до кінця цього року, на додаток до вже діючих двох угод про розподіл продукції, укласти ще мінімум чотири. В результаті, через чотири-п'ять років інвестори зможуть почати експорт українського газу до Європи, а до середини наступного десятиліття Україна може стати нетто-експортером газу», - сказав Е.Ставицький.

Також він звернув увагу, що для інвесторів в цьому відношенні вкрай важливим залишається забезпечення вільного доступу до трубопроводів і газових сховищ, що гарантується Україною на національному рівні і з точки зору її членства в Енергетичному співтоваристві.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Кабінет Міністрів України своїми постановами № 1297 та № 1298 затвердив умови конкурсів з укладення угод про розподіл продукції (УРП) по Юзівській (Донецька та Харківська області) та Олеській (Львівська область) вуглеводневих площах із запасами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

25 січня 2013 року в Давосі у присутності Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

З української сторони угоду підписав міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Угода про розподіл продукції з американською компанією Chevron з видобутку сланцевого газу на заході України може бути підписана до 1 червня 2013 року за умови позитивного рішення обласних рад, повідомив міністр екології Олег Проскуряков.

***

Кабмін не планує підвищувати акцизи на пальне, заявляє Азаров

Уряд України не має наміру підвищувати акцизи на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook.

"Мені вже доводилося вказувати на реальні розміри акцизів на пальне, і хочу сказати, що в планах уряду немає таких намірів, як озвучується в ЗМІ, щодо підвищення акцизів на пальне й багато що інше", - зазначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2013 року Міністерство інфраструктури України заявило, що готове винести на розгляд уряду питання про підвищення акцизів на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів. Водночас, за оцінками експертів, таке підвищення акцизів могло б спричинити зростання цін на пальне на 6-7 грн.

У Мінінфраструктури підкреслили, що така інформація не відповідає дійсності.

У березні 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що кожен автовласник сплачує 992 грн акцизного податку на рік на будівництво доріг, за які можна здійснити ямковий ремонт приблизно 5 кв. м доріг, капітальний ремонт - приблизно 1,5 кв. м, або побудувати приблизно 2,5 см дороги першої категорії.

Акциз на нафтопродукти був введений у 2011 році, до цього діяв транспортний збір із кожного автовласника.

Із 1 січня 2012 року в Україні базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпального з вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпальне з вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпальне з вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпальне з вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.

***

Cereal Planet перенесла вихід на Варшавську біржу на середину 2013 року

Група агрокомпаній з України Cereal Planet PLC відклала заплановане раніше на кінець березня - початок квітня приватне розміщення cвоіх акцій на середину цього року через вимоги Варшавської біржі надати аудит її діяльності за минулий рік.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив Богдан Адамович з компанії Progress Holding, яка виступає консультантом розміщення.

"Варшавська біржа вимагає аудит за минулий рік, який буде готовий лише наприкінці травня - початку червня", - зазначив він.

За його словами, компанія зможе продати папери на альтернативному майданчику Варшавської біржі - NewConnect - у другій половині цього року.

Як повідомляв УНІАН, у березні Progress Holding повідомляв, що Cereal Planet вже знайшла покупців на свої 2,25% акцій, за які вони готові заплатити 113 тис. євро, що означає капіталізацію всієї компанії близько 5 млн євро.

Довідка УНІАН. Cereal Planet, яка вперше заявила про плани виходу на Варшавську біржу влітку минулого року, спочатку говорила про намір залучити близько 2,5 млн євро, які хотіла спрямувати на фінансування програми свого розвитку на 2012-2013 роки вартістю близько 3,5 млн євро.

Актуалізований інвестиційний план передбачає вкладення в розмірі 1,2 млн євро, понад 90% з яких компанія має намір витратити за рахунок своїх власних коштів.

Cereal Planet є зареєстрованим на Кіпрі холдингом, що контролює групу компаній «Ранок-Олімп» з Харкова, які займаються виробництвом різних круп, а також є дистриб'ютором марок інших виробників, зокрема, компаній Kernel (Чумак, Стожар, Щедрий дар) і Lutsk Foods (Руна).

Згідно з раніше наданими попередніми даними, у 2011 році Cereal Planet отримала 2,88 млн євро чистого прибутку при виручці в 27,09 млн євро.

***

Янукович обговорить з президентами країн МС питання про отримання Україною статусу спостерігача

На зустрічі президентів країн Митного союзу та Президента України Віктора Януковича обговорюватиметься питання отримання Україною статусу спостерігача в цьому об'єднанні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook.

"Сьогодні у мене була зустріч як голови Партії регіонів з представниками дружніх партій країн Співдружності, на якій я розповідав про наші проекти в країнах Співдружності. Я кажу про те, що ми плануємо отримати статус спостерігача при Митному союзі, створити постійне представництво України при комісії Митного союзу і активно брати участь в обговоренні всіх рішень, які готуються керівництвом цієї комісії", - зазначив М.Азаров.

За його словами, ці ж питання будуть обговорюватися наприкінці травня на зустрічі президентів країн Митного союзу та Президента України Віктора Януковича.

М.Азаров додав, що уряд України також створив спеціальну групу, яка займається вивченням договірно-правової бази Митного союзу і того, до яких конкретних угод Україна могла б приєднатися і на яких умовах.

Крім того, М.Азаров зазначив, що Україна бере активну участь у різних проектах в рамках СНД.

"Сьогодні я також зустрічався з першим віце-прем'єр-міністром Білорусі Володимиром Семашком. Як ви напевно знаєте, Білорусь не тільки зуміла зберегти свої заводи в галузі сільськогосподарського машинобудування, а й виробляє дуже хороші комбайни, трактори, навісне та причіпне обладнання. Ми домовилися прискорити створення спільних підприємств на території України з виробництва сільськогосподарської техніки", - підкреслив глава уряду.

Крім того М.Азаров нагадав, що тиждень тому Україна приймала прем'єр-міністра Казахстану Серіка Ахметова.

"На цих зустрічах також ішлося про серйозні великі проекти співробітництва, які охоплюють різні сфери народного господарства. Таким чином, Україна широко бере участь у різних проектах у рамках Співдружності незалежних держав. Ми й надалі продовжуватимемо цю лінію", - підкреслив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача.

За його словами, такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь у прийнятті рішень з правом дорадчого голосу. За його словами, Україна не претендує на преференції для себе в рамках Митного союзу.

***

Україна не має наміру закуповувати імпортні електропотяги, оскільки є свої - Азаров

Україна не має наміру купувати імпортні електропотяги, оскільки є вітчизняні, написав прем'єр-міністр Микола Азаров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи буде «Укрзалізниця» використовувати потяги розробки Крюківського вагонобудівного заводу, М.Азаров відповів: «Зовсім недавно був затверджений акт державного прийому дослідних зразків цього потяга. І після цього можна розглядати питання про закупівлю наших електропотягів».

Водночас він підкреслив, що вже неодноразово висловлював свою точку зору із цього приводу. «Не повторюватимуся, скажу лише одне: ми не купуватимемо імпортні електропотяги, зараз у нас є свої, вітчизняні», - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року на Крюківському вагонобудівному заводі заявили, що в рамках Держпрограми розвитку внутрішнього виробництва підприємство планує виготовляти по два пасажирські швидкісні електропотяги на рік.

Кабінет Міністрів 10 вересня 2012 року включив створення лінійки швидкісних міжрегіональних двосистемних електропотягів, які можуть розвивати швидкість 160-250 км/год, на Крюківському вагонобудівному заводі в Державну програму розвитку внутрішнього виробництва. Загальна вартість проекту з випуску міжрегіональних двосистемних електропотягів на Крюківському вагонзаводі становитиме 767,1 млн грн. Проект має бути реалізований до 2015 року.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН