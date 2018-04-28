Баланс тижня: нульова інфляція, "кінець" місії МВФ, бюджетна резолюція та цікава корпоративка

Нульова інфляція при економічному стопорі

Серед усіх макропоказників, які останнім часом створюють абсолютно похмуру макроекономічну картину поточного стану справ в українській економіці, традиційно як виключення продовжує радувати інфляція, яка у березні порівняно з лютим 2013 року становила 0%, а з початку року склала 0,1%. Як зазначає головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан, показник споживчої інфляції в Україні тримається біля нульової позначки вже практично цілий рік. Основним драйвером споживчої інфляції, як і раніше, продовжують залишатися ціни на продукти харчування, які займають 54% у споживчому кошику. Зниження цін на продовольство спостерігається по багатьом позиціям, починаючи з м'ясної продукції і закінчуючи цукром і овочами. Одним з нечисленних винятків стали ціни на фрукти, які підвищилися на 1,6% м/м (-7,9% р/р). Також незначно подорожчала алкогольна, тютюнова продукція. З більшості інших компонентів індексу споживчих цін різкої зміни вартості не спостерігалося. У даному випадку експерт зазначає, що цінова стабільність підтримує реальні доходи і купівельну спроможність населення, однак тривалий період нульової інфляції може перешкоджати зростанню виробництва в галузях, орієнтованих на внутрішній ринок. Крім того, низька інфляція при слабкому економічному зростанні й істотному бюджетному дефіциті сприяє швидкому збільшенню боргового навантаження держави.

Місія, ми не прощаємося...

Минулого тижня в Україні завершила свою роботу місія Міжнародного валютного фонду. Як сказано у її заяві, вона «провела продуктивні дискусії з представниками української влади щодо напрямків економічної політики, підтримку якій міг би надати МВФ у рамках угоди «стенд-бай». «Місія досягла хорошого прогресу в обговорених питаннях, і найближчими тижнями наш діалог матиме продовження», - зазначається у заяві МВФ.

На думку українських аналітиків, Міжнародний валютний фонд таким чином фактично знову дав українській владі час на корекцію макроекономічної політики у напрямку багаторазово озвучених вимог. У МВФ продовжують наполягати на необхідності скорочення дефіциту як фіскального, так і поточного рахунку, реформуванні банківського та енергетичного секторів. Представник МВФ в Україні Макс Альєр повідомив, що переговори МВФ з Україною за програмою stand-by мають бути продовжені на щорічних зборах Фонду у Вашингтоні (19-21 квітня). За його словами, делегація з України планує відвідати штаб-квартиру МВФ. Основними питаннями обговорення стануть дефіцит державного бюджету, тарифи на газ, підвищення гнучкості обмінного курсу гривні і реформування банківського сектору. Водночас, за оцінками М.Альєра, значного прогресу в цих напрямах поки не досягнуто. Щодо банківського сектору глава представництва зазначив, що необхідно прискорити процес приватизації націоналізованих банків, оскільки чотири банки у власності держави - це дуже багато ( зараз в Україні є 2 державні комерціні банки - "Ощадбанк", "Укрексімбанк" та 2 націоналізовані банки, де частка держави перевищує 99% - "Родовід банк" і "Київ" - ред. ).

Апетитний український кредитний ризик

Подією минулого тижня можна назвати також розміщення 10-річних єврооблігацій на суму 1,25 млрд дол. з прибутковістю 7,5%. Прибутковість даного розміщення була на 12,5 б.п. нижче, ніж аналогічних єврооблігацій, випущених 4 лютого, що, на думку аналітиків, свідчить про збереження високого апетиту інвесторів до українського кредитному ризику.

Як зазначають аналітики Dragon Capital, з урахуванням розміщення єврооблігацій, обсяг валютних запозичень уряду з початку року склав 4,7 млрд. дол. Таким чином, на їх думку, уряд має достатньо коштів для здійснення всіх виплат за валютними зобов'язаннями Мінфіна і НБУ до середини червня, що збільшує можливості для маневру в переговорах з МВФ.

Сумнівні розрахунки

Минулого тижня була оприлюднена бюджетна резолюція на наступний рік. Згідно з проектом постанови уряду про основні напрямки бюджетної політики на 2014 рік, Кабінет міністрів прогнозує зростання ВВП на рівні 3% при очікуваному зростанні ВВП в 2013 році 3,4%. Крім цього, номінальний ВВП в 2014 році складе 1,6 трлн грн, інфляція (грудень до грудня) - 8,3%, а індекс цін виробників (грудень до грудня) - 8,6%. Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці складе 7,1-7,4%. «Нестабільність на світових фінансових і товарних ринках буде призводити до виникнення об'єктивних ситуативних коливань цін, включаючи ціни на енергоносії, з метою забезпечення беззбитковості роботи окремих галузей економіки. Це може призвести до тимчасового коливання індексу споживчих цін, який до кінця 2014 року складе 8,3% », - говориться в проекті бюджетної резолюції.

У документі також сказано, що при розрахунку бюджетних показників використовувалося припущення Національного банку щодо рівня обмінного курсу гривні до долара в середньому по року і на кінець року. При цьому розрахунковий курс в резолюції не наводиться.

Корпоративчик

Як мінімум одна дуже цікава подія трапилась і в корпоративній сфері. Так, вперше за останні 8 років акціонери Харцизьського трубного заводу вирішили відмовитись від виплати дивідендів. Як наслідок, котирування Харцизького трубного, що входить до групи "Метінвест", обвалилися на 25% на торгах 9 квітня. Як зазначили в інвестиційній компанії "Арт Капітал", "хоча фінансова ситуація на ГЗК «Метінвесту» має значно кращий вигляд, ніж на Харцизькому трубному заводі, проте не можна виключати варіант, що дивіденди не затвердять також і на Центральному і Північних гірничо-збагачувальних комбінатах".

Вплив цієї події на й так кволий та помираючий український фондовий ринок важко переоцінити.

Віталій Неборак (УНІАН)