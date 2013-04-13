РФ оприлюднила свій список американців у відповідь на «список Магнітського»

Москва. МЗС РФ опублікував свій список американців, яким заборонено в'їзд до Росії, у відповідь на оприлюднений США «список Магнітського».

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації Міністерства закордонних справ РФ, до російського списку включено також 18 прізвищ, зокрема особи, причетні до легалізації і застосування тортур, безстрокового утримання ув’язнених («список Гуантанамо»), а також особи, причетні до порушень прав і свобод російських громадян за кордоном.

«З прикрістю констатуємо, що американська сторона, керуючись положенням абсурдного «Закону імені С.Магнітського», оприлюднила імена громадян Росії, проти яких вводяться візові й фінансові санкції. Наша принципова оцінка цього недружнього кроку добре відома - під тиском русофобськи налаштованих членів Конгресу США завдано сильного удару двостороннім відносинам і взаємній довірі», - йдеться в коментарі МЗС РФ.

У російському МЗС наголошують, що не залишили цього без відповіді і на втручання в російські внутрішні справи відреагували належним чином.

«Сьогодні на сайті Міністерства закордонних справ РФ розміщено імена американців, внесених у «стоп-листок», яким на підставі Федерального закону «Про заходи впливу на осіб, які причетні до порушення основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації» відтепер заборонено в'їзд на російську територію», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на відміну від американського, «сформованого довільно», в російський список включені, насамперед, ті, хто причетний до легалізації тортур і безстрокового утримання ув’язнених у спецв'язниці Гуантанамо, до арештів і викрадень російських громадян у третіх країнах, зазіханням на їхнє життя і здоров'я.

«Війна списків - не наш вибір, але не відповідати на відвертий шантаж ми не маємо права. Пора б політикам у Вашингтоні, нарешті, усвідомити, що вибудовувати відносини з такою країною, як Росія, у дусі менторства і неприкритого диктату безперспективно», - йдеться в повідомленні.