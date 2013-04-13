Кожара: поглиблення відносин між Україною та ЄС відповідає інтересам обох сторін

Міністр закордонних справ Леонід Кожара переконаний, що подальше поглиблення відносин між Україною та ЄС, передусім шляхом підписання Угоди про асоціацію, відповідає інтересам як України, так і Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це Л.Кожара сказав в інтерв’ю прес-агентству Globus Vision, що буде опубліковано в провідному німецькому фінансовому журналі «Капітал».

Керівник зовнішньополітичного відомства поінформував про хід виконання Плану першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік. Л.Кожара наголосив, що приведення законодавства до європейських стандартів, впровадження системних реформ в різних галузях життєдіяльності держави є пріоритетом для уряду України, в тому числі у контексті підготовки до підписання цього року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Ідея стати частиною європейської спільноти підтримується усіма політичними силами в Україні та українським суспільством в цілому», - відзначив міністр.

Окрему увагу в ході інтерв’ю було приділено головуванню України в ОБСЄ та відносинам України з ФРН, зазначили в міністерстві.

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