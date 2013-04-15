ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Слідують за митом», в якому пише: Імпортні автомобілі можуть подорожчати ще більше, оскільки українські виробники, крім спеціальних ввізних мит, що почали діяти з 13 квітня, пропонують ввести ще й антидемпінгові. Корпорація "Укравто", яку підтримують також інші виробники, готується подати заявку на проведення нового розслідування імпорту автомобілів. Юристи вважають, що довести провину імпортерів буде вкрай складно...

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ні дати, ні поділити» пише: У парламентській опозиції запропонували змінити процедуру перерозподілу бюджетних коштів. Рішення Кабміну з цього питання, на думку автора законопроекту Тетяни Слюз ("Батьківщина"), повинен схвалювати не підконтрольний урядові бюджетний комітет, а Верховна Рада. У Партії регіонів вважають, що така процедура нежиттєздатна. Але раціональне зерно в пропозиції є - рішення комітету не можуть прийматися таємно, як це відбувається зараз, наголошують експерти...

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«Сегодня» у матеріалі «На ПБК влітку заборонять будівництво» пише: На період курортного сезону в Ялті заборонять будь-яке будівництво. Як повідомили «Сегодня» в ялтинській міській раді, заборона діятиме з 1 травня до кінця вересня...

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Баланс тижня: нульова інфляція, "кінець" місії МВФ, бюджетна резолюція та цікава корпоративка» пише: Минулий тиждень відзначився оприлюдненням березневого показника інфляції, завершенням роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні, оприлюдненням бюджетної резолюції на наступний рік, а також деякими цікавими новинами з корпоративної сфери...

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Також сайт «УНІАН-економіка» публікує інтерв'ю з гендиректором «Візз Ейр Україна» Акошем Бушем «Гендиректор «Візз Ейр Україна»: законодавство України не дозволяє використовувати європейську модель лоукостів», в якому він розповів про те, що компанія планує змінити у своїй роботі і про перспективи розвитку в Україні...

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «СК виставив «дочці» «Мечелу» рахунок на 3,6 млрд рублів» пише: Співробітники столичного управління Слідчого комітету почали перевірку ТОВ «Торгівельний дім «Мечел» - дочірньої компанії однієї з найбільших у країні металургійних компаній, що належить мільярдерові Ігореві Зюзіну. Про це «Известиям» розповіли джерела в СК РФ. Слідчі проводять перевірку «дочки» «Мечела» за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі...

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Також «Известия» в публікації «Мінспорту попросив 1 трлн рублів на футбол» пишуть: Мінспорту РФ розробило програму підготовки до чемпіонату світу (ЧС) з футболу в 2018 році. Згідно з проектом документа, направленого відомством в уряд, витрати на реалізацію програми становитимуть майже 1 трлн рублів, половину з яких повинен виділити федеральний бюджет...

(УНІАН)