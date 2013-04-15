Берлусконі готовий висунути свою кандидатуру на пост голови уряду Італії

Колишній прем'єр-міністр Італії, лідер правоцентристської коаліції Сильвіо Берлусконі в суботу, 13 квітня, заявив, що знову готовий висунути свою кандидатуру на пост голови уряду в тому випадку, якщо на Апеннінах найближчим часом відбудуться позачергові парламентські вибори.

Як передає РІА Новости, виступаючи на мітингу своєї партії «Народ свободи» в південному італійському місті Барі, в якому, за даними організаторів, взяли участь «як мінімум 150 тисяч осіб», С.Берлусконі сказав, що «або в Італії буде сильний і стабільний уряд, або ж краще негайно дати слово італійцям на голосуванні у червні».

Водночас політик, який вже тричі був прем'єр-міністром Італії, додав, що якщо вибори відбудуться у червні, то він знову висуне себе як лідера «коаліції свободи» і голови Ради міністрів.

С.Берлусконі відзначив, що з парламентських виборів 24-25 лютого пройшло вже майже 50 днів, а в країні досі не сформовано уряд. У цьому зв'язку він сказав, що «Народ свободи» зі свого боку готовий вступити в коаліцію зі своїми політичними опонентами з Демократичної партії і разом вибрати президента Республіки, але «ці панове сказали ні».

Процес формування нового національного уряду за підсумками лютневих парламентських виборів проходить в Італії в атмосфері «політичного хаосу». Консультації з цього питання, які проводили президент Італії Джорджо Наполітано і провідні політичні сили країни, не увінчалися успіхом через існуючі між партіями розбіжності. У цьому зв'язку деякі місцеві спостерігачі відзначають, що одним з можливих виходів з ситуації, що склалася, могло б стати проведення нових виборів.