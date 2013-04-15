Рада 16 квітня розгляне питання про вибори у Києві, 19 квітня - про відповідальність Кабміну

У вівторок, 16 квітня, Верховна Рада України планує розглянути питання про призначення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради, а у п’ятницю, 19 квітня, - проект постанови про відповідальність Кабінету Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у попередньому розкладі засідань ВР на цей пленарний тиждень, розданому журналістам перед Погоджувальною радою.

Також 16 квітня передбачається розгляд президентського законопроекту, яким передбачено внесення змін до ст. 98 Конституції України щодо повноважень Рахункової палати.

У середу, 17 квітня, передбачається розгляд ряду законопроектів, які стосуються внесення змін до Закону України “Про столицю України - місто-герой Київ”.

У середу також передбачається розгляд ратифікаційних угод з державами - учасницями СНД щодо боротьби з розкраданням культурних цінностей і забезпечення їхнього повернення, а також про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів СНД у Великій Вітчизняній війні.

Згідно з розкладом, у п’ятницю, 19 квітня, крім проекту постанови про відповідальність Кабміну, передбачається заслухати звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2012 рік.