Справа Тимошенко залишається проблемою у відносинах між Україною та ЄС - Коморовський

Варшава. Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що справа засудженої екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко залишається проблемою у відносинах між Україною та Європейським Союзом.

Про це він сказав в інтерв'ю польській Gazeta Wyborcza.

"Постійно повторюю Президентові України, що справа Юлії Тимошенко досі є проблемою. З іншого боку - треба з чогось починати. А таким початком було звільнення Юрія Луценка", - сказав Б.Коморовський.

Глава Польської держави зазначив, що звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка обговорював, в тому числі, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Олландом та главами урядів країн Вишеградської групи.

Крім того, за його словами, ця тема обговорювалася під час тристоронньої зустрічі Президентів Польщі, Угорщини та України 22 березня у Варшаві, а також під час останньої телефонної розмови з Президентом України Віктором Януковичем 7 квітня.

"Євросоюз очікує чергових кроків, які б дозволили розблокувати українську дорогу в ЄС", - зазначив Б.Коморовський.

Він додав, що під час останньої розмови з В.Януковичем звернув увагу на євроінтеграційні заходи, яких українська влада має вжити.

"Мова йде про реформу юридичної системи, також про зміну виборчого законодавства та кілька інших реформ", - сказав Президент Польщі.

Б.Коморовський також наголосив, що травень є надзвичайно важливим місяцем, бо саме у травні Єврокомісія оцінюватиме прогрес, досягнутий Україною у питаннях, розв’язання яких необхідне для підписання Угоди про асоціацію з ЄС у листопаді 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня 2013 р. депутати Європейського парламенту під час дебатів щодо України відзначили наявність низки системних проблем в Україні і закликали політиків у Києві до конкретних дій для того, щоб підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС стало реальністю в листопаді цього року .

Зокрема, Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле підкреслив, що поки справи колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та екс-глави МВС Юрія Луценка не будуть вирішені належним чином, а у ЄС не буде впевненості в тому, що вибіркове правосуддя більше не буде застосовуватися в Україні, говорити про підписання Угоди про асоціацію не доводиться.

7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

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