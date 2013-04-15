Квасневський: Євросоюз через 10 років проситиме Україну приєднатися

Варшава. Європейський Союз через найближчі 10 років буде сам ініціювати вступ України до своїх лав, бо потребуватиме доступу до трудових ресурсів та ринків збуту.

Таку думку висловив колишній Президент Польщі Олександр Квасневський в інтерв'ю журналу Wprost.

"Навіть якщо ми зараз говоримо туркам та українцям "ні", то через 10 років будемо їх дуже просити, аби вони були з нами. Тому що ніхто розважливий не відмовиться від такого потенціалу, які мають Туреччина та Україна", - сказав він.

О.Квасневський відзначив, що українська влада за останній рік зробила значний прогрес у виконанні умов, які висунула перед нею парафована у березні минулого року Угода про асоціацію.

"Україна потрібна Європі, зважаючи на демографічний потенціал, свій ринок, на мільйони українців, котрі зараз працюють в ЄС та в Польщі", - сказав він.

Екс-президент Польщі додав, що українська влада, на відміну від російської та білоруської, готова запроваджувати європейські стандарти.

О.Квасневський також додав, що українські олігархи серед усіх найбільше зацікавлені в приєднанні України до ЄС.

За його словами, євроінтеграція дасть гарантії збереження капіталів, відкриє кращі можливості користування кредитами, а також доступ до зовнішніх ринків.

"Вони хочуть мати державу, де діє закон, та безпеку економічного обороту", - сказав екс-Президент Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті «Східного партнерства» у листопаді цього року за умови прогресу в протидії вибіркового правосуддя, усунення недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.