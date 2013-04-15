Радник Путіна називає самообманом статус спостерігача в Митному союзі

Статус спостерігача в Митному союзі або співпраця з МС за формулою 3+1, на чому наполягає українська влада, є самообманом, повідомив в інтерв'ю УНІАН радник президента Росії Володимира Путіна Сергій Глазьєв.

«Такого формату немає. Це самообман. Спостерігати – це означає не брати участь. Україна є спостерігачем в ЄврАзЕС і практично не бере ніякої участі у його роботі. Бути спостерігачем – це лукавство для того, щоб ошукати громадську думку», - сказав С.Глазьєв

На його думку, юридично статус спостерігача «нічого зовсім дати не може», навіть якщо його вигадають. «Це так само, як формула 3+1 – теж для обману широкої публіки, щоб люди сподівалися, що йде якийсь процес. Немає такої формули 3+1. Або ви берете участь, або ні, а 3+1 дорівнює 4, і це кожний першокласник знає, але чомусь в українського керівництва інша логіка», - відзначив співрозмовник УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача. Такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь в ухваленні рішень з правом дорадчого голосу. При цьому Україна не претендує на преференції для себе в рамках Митного союзу.

12 квітня під час спілкування з користувачами Facebook М.Азаров заявив, що на майбутній зустрічі президентів країн Митного союзу і Президента України Віктора Януковича обговорюватиметься питання про отримання Україною статусу спостерігача в цьому об'єднанні. М.Азаров додав, що уряд України також створив спеціальну групу, яка вивчає договірно-правову базу Митного союзу і те, до яких конкретних угод Україна могла б приєднатися і за яких умов.

Повний текст інтерв'ю з С.Глазьєвим читайте на сайті УНІАН: «Радник Володимира Путіна: Господь за щось образився на Україну і позбавив її керівництво розуму, це викликає дуже серйозну тривогу».