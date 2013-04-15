Андрія Гончарука призначено представником України у СОТ

Президент України Віктор Янукович призначив радника Президента України - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрія Гончарука представником України у Світовій організації торгівлі.

Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, з метою забезпечення впровадження та реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України з питань співробітництва в рамках Світової організації торгівлі, ефективного представництва позиції України в СОТ та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України В.Янукович поклав на А.Гончарука представництво інтересів України у СОТ, призначивши його Представником України у Світовій організації торгівлі (з місцем перебування у місті Києві).

Довідка УНІАН. Світова організація торгівлі (СОТ) - міжнародна організація, створена 1 січня 1995 року з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів.

Штаб-квартира СОТ розташована в Женеві (Швейцарія). Глава СОТ (генеральний директор) - Паскаль Ламі.

Членами Всесвітньої торгової організації є 159 країн. Україна стала членом СОТ 16 травня 2008 року.