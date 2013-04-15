Анонс на 16 квітня

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває у Вінницькій області.

* Відбудеться офіційне відкриття підготовчого засідання 21-го Економіко-екологічного форуму ОБСЄ. Чиновники та експерти з 57 держав-учасниць ОБСЄ, а також представники ключових міжнародних організацій обговорять шляхи зменшення впливу на навколишнє середовище енергетичної діяльності на просторі ОБСЄ. Засідання відкриють: діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ України Леонід Кожара та координатор економіко-екологічної діяльності ОБСЄ Халіль Юрдакул Йігітгюден. Доповідачі: помічник міністра торгівлі США з питань доступу до ринків та контролю за дотриманням торгових угод Майкл Камуньез і посол з особливих доручень МЗС РФ з питань «Великої вісімки» і «Великої двадцятки» Вадим Луков.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: "Ринок нерухомості, сезон весна-літо: реалії та перспективи". Учасники: президент Асоціації фахівців з нерухомості України Сергій Злидень, керівник комітету АФНУ з інформаційних технологій, сервісів, аналітики та МЛС Едуард Бразас.

* Прес-конференція на тему: «Хто і як перевіряє роботу підприємств і приватних фірм в Україні»? Учасники: Олексій Мірошниченко, заступник голови Федерації роботодавців України, Олексій Антонюк, президент Спілки перукарів України, гендиректор компанії S&A Group; Геннадій Руденко, власник комплексу з розведення риби «Забір'я», Іван Телющенко, гендиректор одного з найбільших виробників цегли і керамічної плитки «Керамейя»(м. Суми). Відбудеться презентація Національного реєстру контролюючих органів, які мають право перевіряти діяльність малих, середніх і великих підприємців і підприємств. Також буде представлено аналітичне дослідження діяльності контролюючих органів, їх ефективності, впливу на бізнес-середовище, інвестиційний клімат в Україні.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає Київську ГЕС.

* У Прес-центрі Міжвідомчого оперативного штабу з безпечного пропуску паводку відбудеться брифінг. Учасники: директор Українського гідрометеорологічного центру М.Кульбіда та директор Департаменту організації заходів цивільного захисту В.Стоєцький.

* Круглий стіл на тему: "Як українські аграрії ставляться до земельної реформи?". Організатор - проект USAID «Агроінвест». Учасники: Ерік Блайх, керівник Проекту USAID «Агроінвест», Олександр Гончарук, представник Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ Олександр Каліберда, заступник керівника Проекту USAID «Агроінвест»; Марина Зарицька (Проект USAID «Агроінвест»).

* Прес-конференція на тему: "Спільна ініціатива венчурних фондів для розвитку IT-ринку України". Учасники: старший партнер RunaCapital С.Белоусов, перший віце-президент інноваційного парку Bionic Hill В.Галасюк, керуючий партнер AlmazCapital Partners А.Галіцкій, керуючий директор TA Venture В.Тігіпко, керуючий партнер юридичної компанії "Юскутум" А.Афян, співзасновник InvisibleCRM В.Воскресенський.

* За участю в.о. першого заступника голови КМДА Анатолія Голубченка відбудеться засідання міського оперативного штабу з координації дій з демонтажу тимчасових споруд, малих архітектурних форм на території міста Києва. Також у засіданні візьмуть керівники профільних департаментів та управлінь і голови районних державних адміністрацій.

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