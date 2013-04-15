У Міноборони Росії кажуть, що готові до діалогу з Україною щодо ЧФ РФ

Росія готова обговорювати з Україною за столом переговорів будь-які питання, зокрема, забезпечення ефективної життєдіяльності Чорноморського флоту в Криму.

Про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов, передає РІА «Новости».

"Найбільш складним і масштабним питанням залишається забезпечення ефективної життєдіяльності Чорноморського флоту, що базується в Криму. Робота в цьому напрямі має непростий, комплексний характер і не переривається жодного дня. Крім Міністерства оборони, активну участь в ній беруть МЗС двох країн, інші міністерства і відомства", - сказав він.

Заступник міністра оборони Росії прокоментував висловлювання глави військового відомства України Павла Лебедєва під час виставки озброєнь в Бразилії щодо оцінки українсько-російського військо-технічного співробітництва і вирішення проблемних питань перебування Чорноморського флоту в Криму.

"Зі свого боку підтверджуємо готовність в спокійному, конструктивному ключі обговорювати за столом переговорів будь-які теми", - наголосив заступник міністра оборони. А.Антонов підтвердив, що дійсно під час першої зустрічі міністрів оборони 20 лютого цього року в Севастополі глава оборонного відомства України поставив перед російською стороною ряд питань і висловив деякі пропозиції, що стосуються функціонування Чорноморського флоту, а також використання земель, що орендуються ним.

"Зокрема, йшлося про можливість реалізації якихось спільних будівельних інвестпроектів", - уточнив заступник міністра оборони. Він повідомив, що глава військового відомства Росії генерал армії Сергій Шойгу "висловив зацікавленість в розгляді конкретних міркувань української сторони, які, втім, так і не надійшли".

В цілому, відзначив А.Антонов, за час дислокації російського Чорноморського флоту в Криму відбулися певні зміни в місцях його розташування і у використанні конкретних об'єктів його життєдіяльності. У зв'язку з цим заступник міністра нагадав, що Росія більш як 2 роки тому запропонувала провести їх інвентаризацію, підготувати проект угоди про інфраструктуру Чорноморського флоту, в якому "були б відрегульовані питання з нерухомого майна".