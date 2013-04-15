ТОП-10 (15 квітня)

Відсьогодні в Україні діють нові правила дорожнього руху

Moody's знизило рейтинг Bank of Cyprus на 2 ступені - до дефолтного рівня "С"

Кабмін вирішив виставити на приватизаційному конкурсі 92,75% акцій "Сумихімпрому"

«ДТЕК Дніпроенерго» може випустити боргові папери на 300 млн дол.

Кіпрська компанія має намір купити Одеський НПЗ за 491 млн грн

Держбюджет за січень-березень виконано з дефіцитом 4,2 млрд грн

МВФ прогнозує нульове зростання ВВП України за підсумками року

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у І кварталі становив 2 млрд дол.

Радник Путіна називає самообманом статус спостерігача в Митному союзі

Президент створив Держкомісію з питань співпраці з СОТ

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Відсьогодні в Україні діють нові правила дорожнього руху

З 15 квітня набула чинності нова редакція Правил дорожнього руху, прийнята 11 лютого 2013 року на засіданні уряду.

Як повідомляє Урядовий портал, ці зміни передбачають низку нововведень. Зокрема, для зменшення ризику виникнення ДТП на заміських дорогах Правила дорожнього руху доповнені новою вимогою - у період з 1 жовтня по 1 травня транспортні засоби зобов'язані рухатися за межами населеного пункту в світлий час доби з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар.

Зміни також стосуються застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху, впровадження європейських зразків дорожніх знаків і дорожньої розмітки. Так введено більш як 20 дорожніх знаків. Розмітка ж буде п'яти кольорів: біла, жовта, синя, оранжева і біло-червона.

Крім того вводяться нові терміни: «газон», «острівець безпеки», «денні ходові вогні», «маневрування», «регулювальник», «удосконалене покриття».

Згідно з новими правилами, дорожні знаки мають перевагу перед розміткою і не повинні бути закриті від огляду будь-якими перешкодами навіть частково. Крім того, дорожні знаки повинні бути розміщені не вище 6 м над рівнем дороги і повинні бути видні за 100 м. Якщо знак встановлений на узбіччі дороги ширше однієї смуги, він дублюється на розділювальній смузі.

За новими правилами темним часом доби є "частина доби від заходу до сходу сонця". Раніше було передбачено, що це період від кінця сутінків (30 хвилин після заходу сонця) до початку ранкових сутінків (30 хвилин до сходу).

З правил також прибрали пункт, який вказує на те, що обгін можливий тільки зліва по ходу руху.

Крім того, передбачено посилення вимог до проїзду повз ТЗ із розпізнавальним знаком «Діти». Водії, які рухаються сусідньою смугою, обов’язково повинні знизити швидкість, а в разі необхідності – зупинитися для запобігання наїзду на дітей, що виходять з автобуса.

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Moody's знизило рейтинг Bank of Cyprus на 2 ступені - до дефолтного рівня "С"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг пріоритетних незабезпечених зобов'язань найбільшого кіпрського банку Bank of Cyprus на два ступені - до дефолтного рівня "С" з "Саа3", а депозитний рейтинг банку - до "Са" з "Саа3", прогноз за депозитним рейтингом - негативний , повідомляє ПРАЙМ з посиланням на заяву агентства.

Водночас Moody's підтвердило депозитний рейтинг Hellenic Bank Public Company на рівні "Саа3" з негативним прогнозом.

Рішення Moody's завершило процес переоцінки рейтингів банків, розпочатий 22 березня.

"Рейтингова дія відображає очікування того, що власники (незастрахованих депозитів - ред.) у BoC матимуть істотні збитки у найближчі кілька місяців, а також вірогідність потенційних збитків Hellenic Bank найближчими роками", - йдеться в повідомленні. Аналітики агентства вважають, що втрати за депозитами BoC не перевищать 65%.

"Зниження рейтингу пріоритетних незабезпечених зобов'язань BoC до дефолтного "C" є наслідком рішення керуючого банку Діноса Хрістофідіса (Dinos Christofides) про повну участь існуючої заборгованості банку в його рекапіталізації у вигляді обміну облігацій на акції кредитної організації класу B", - додає Moody's.

Підтвердження депозитного рейтингу Hellenic Bank говорить про те, що нинішній рейтинг банку "Саа3" вже відображає ризики збитків за його депозитами. Водночас Moody's вважає, що найближчим часом кредитній організації буде потрібно додаткове фінансування на тлі погіршення якості активів.

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Кабмін вирішив виставити на приватизаційному конкурсі 92,75% акцій "Сумихімпрому"

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням затвердив план розміщення акцій "Сумихімпрому", відповідно до якого планується до кінця 2013 р. виставити на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону 92,75% акцій даного підприємства, номінальною вартістю 403 млн 185,8 тис. грн.

Текст відповідного розпорядження № 227-р від 10 квітня ц.р. оприлюднено на урядовому сайті.

Планом розміщення акцій передбачено обов'язковий пільговий продаж акцій працівникам підприємства та прирівняним до них особам (2,25%), продаж протягом другого-третього кварталів ц.р. 5% акцій підприємства на фондових біржах.

Таким чином, уряд розраховує розмістити всі 100% акцій державного пакету акцій ПАТ «Сумихімпром».

Довідка УНІАН. ПАТ «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

100% акцій ПАТ «Сумихімпром» знаходяться в управлінні держави.

11 липня 2012 року Кабінет Міністрів прийняв рішення про передачу 100% акцій ПАТ «Державна холдингова компанія «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський Титан» і ПАТ «Сумихімпром» і ліквідації ДХК.

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«ДТЕК Дніпроенерго» може випустити боргові папери на 300 млн дол.

Одна з найбільших в Україні енергопостачальних компаній «ДТЕК Дніпроенерго» в 2013 році може здійснити випуск боргових паперів на 300 млн дол., сказано в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, компанія також не виключає залучення цих коштів за рахунок кредитів з ефективною ставкою не більше 12% річних у доларах і євро, 16% - у російських рублях, 25% - у національній валюті.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку квітня компанія «ДТЕК Дніпроенерго» повідомила про намір залучити кредитні кошти на суму 800 млн грн для поповнення оборотних коштів.

«ДТЕК Дніпроенерго» планує в 2013 році скоротити чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності порівняно з 2012 роком в 6,7 разу - до 140,7 млн грн.

Компанія в 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 938,851 млн грн.

Активи компанії в 2012 році зросли порівняно з 2011 роком на 26,9% - до 7,876 млрд грн, а основні засоби зросли на 2,9% - до 3,683 млрд грн.

Довгострокові зобов'язання компанії в 2012 році збільшилися порівняно з 2011 роком до 981,522 млн грн з 877,522 млн грн, а сумарна дебіторська заборгованість збільшилася до 1,046 млрд грн з 0,605 млрд грн.

«ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% акцій є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

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Кіпрська компанія має намір купити Одеський НПЗ за 491 млн грн

Кіпрська компанія Empson має намір купити 99,58% акцій Одеського нафтопереробного заводу, що належав приватній російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ», за 490,742 млн грн, повідомляє Empson в офіційному бюлетені "Цінні папери України".

Згідно з повідомленням, компанія планує придбати 1 млрд 817,561 тис. акцій Одеського НПЗ номінальною вартістю 0,27 грн кожна.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку березня 2013 компанія «ЛУКОЙЛ» продала українській групі «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК) 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.

Операцію планується закрити до 1 червня 2013 року після виконання сторонами низки попередніх умов.

Одеський нафтопереробний завод (м. Одеса), який з жовтня 2010 року зупинив роботу з ініціативи власника - компанії «ЛУКОЙЛ», здатний щорічно переробляти 2,8 млн тонн нафти. Завод належить «ЛУКОЙЛу» з 2000 року.

Східно-Європейська паливно-енергетична компанія (СЄПЕК) об'єднує енергетичні активи бізнесмена С.Курченка. У неї входять структури, які здійснюють реалізацію скрапленого газу, нафтопродуктів, природного газу, мережі АЗС та АГНКС та інші профільні активи в Україні та низці інших країн.

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Держбюджет за січень-березень виконано з дефіцитом 4,2 млрд грн

Державний бюджет за січень-березень виконано з дефіцитом 4,2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник міністра фінансів України Анатолій М’ярковський.

За його словами, показник дефіциту державного бюджету становить 4,2 млрд грн, що менше запланованого показника на цей період і становить 8,3% річного показника.

Дефіцит загального фонду державного бюджету України за січень-березень ц.р. становив 7,1 млрд грн, тоді як за січень-березень 2012 року профіцит загального фонду держбюджету становив 374,7 млн грн. Показник дефіциту менше розпису на 6,5 млрд грн і відповідає 15,9% річного показника.

Доходи державного сектора за підсумками першого кварталу зросли на 8,1% порівняно з показником за перший квартал 2012 року - до 151,2 млрд грн. Показник доходів держсектора на 1,8% перевищує затверджені планові показники. Доходи зведеного бюджету на 8,2 млрд грн, або на 6,5%, більше планового показника, доходи державного бюджету (без трансфертів) — на 6,5 млрд грн, або на 8,4%.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за січень-лютий становив 1,283 млрд грн, тоді як за січень-лютий 2012 року профіцит зведеного бюджету становив 4,76 млрд грн.

Профіцит держбюджету за 1-й квартал 2012 року становив 978,5 млн грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

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МВФ прогнозує нульове зростання ВВП України за підсумками року

Міжнародний валютний фонд прогнозує «нульове» зростання ВВП України за підсумками 2013 року, повідомляється в Огляді світової економіки (World Economic Outlook), який підготовили експерти МВФ.

«За умови незмінності політики країни ВВП за підсумками 2013 року залишиться на рівні нульової позначки, зафіксованої в 2012 році», - йдеться в огляді.

До того ж зростання ВВП у 2014 році, за прогнозами МВФ, може становити 2,8%. Показник інфляції (грудень проти грудня) за підсумками 2013 року може становити близько 0,5%, при цьому показник інфляції за підсумками 2014 року прогнозується на рівні 4,7%. Показник безробіття за підсумками 2013 року може становити 8,2%, у 2014 році – 7,9%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 2,5-3,4%. Прогнозне зростання ВВП у 2014 році, згідно з прийнятою Кабінетом Міністрів Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, становитиме 3-4%.

Згідно з проектом Бюджетної резолюції, обнародуваним 10 квітня 2013 року, зростання ВВП України прогнозується на рівні 3%.

Водночас експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук погіршили прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2013 року до 1,2% проти прогнозу зростання в 2,9%, зробленого в листопаді 2012 року.

У прогнозі експертів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій зростання ВВП в 2013 році може становити 1,3-1,4% за умови успіху в переговорах України з Міжнародним валютним фондом і виділення кредитів в рамках програми «стенд-бай». У разі провалу переговорів динаміка ВВП може бути негативною – до -3%.

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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у І кварталі становив 2 млрд дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого кварталу 2013 року скоротилося на 3,5% - до 2,0 млрд дол. порівняно з показником за аналогічний період 2012 року, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства доходів і зборів.

Згідно з повідомленням, загальний зовнішньоторговельний оборот за січень-березень 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року знизився на 1% до 33,9 млрд дол. Зокрема, експорт зріс на 1%, або на 216 млн. дол., - до 15,9 млрд дол, імпорт знизився на 2%, або на 291 млн. дол. - до 18,0 млрд дол. У першому кварталі Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з 206 країнами світу.

Також повідомляється, що в першому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року обсяг експорту до країн ЄС зріс на 18% до 4,4 млрд дол., тоді як експорт до країн СНД знизився на 14% до 5,3 млрд дол.

Обсяг імпорту в країни ЄС у першому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 2% до 5,6 млрд дол., тоді як обсяг імпорту до країн СНД знизився на 15% до 6,7 млрд. дол.

Основним партнером України серед країн ЄС є Німеччина, обсяг операцій з якою становив 2% загального обсягу експорту і 8% загального обсягу імпорту.

Основним партнером України серед країн СНД є Росія, обсяг операцій з якою становив 31% загального обсягу імпорту і 23% загального обсягу експорту.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-лютому 2013 року скоротилося вдвічі порівняно з січнем-лютим 2012 року - до 902,9 млн. дол.

За підсумками 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол., відповідно, у 2011 році.

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Радник Путіна називає самообманом статус спостерігача в Митному союзі

Статус спостерігача в Митному союзі або співпраця з МС за формулою 3+1, на чому наполягає українська влада, є самообманом, повідомив в інтерв'ю УНІАН радник президента Росії Володимира Путіна Сергій Глазьєв.

«Такого формату немає. Це самообман. Спостерігати – це означає не брати участь. Україна є спостерігачем в ЄврАзЕС і практично не бере ніякої участі у його роботі. Бути спостерігачем – це лукавство для того, щоб ошукати громадську думку», - сказав С.Глазьєв

На його думку, юридично статус спостерігача «нічого зовсім дати не може», навіть якщо його вигадають. «Це так само, як формула 3+1 – теж для обману широкої публіки, щоб люди сподівалися, що йде якийсь процес. Немає такої формули 3+1. Або ви берете участь, або ні, а 3+1 дорівнює 4, і це кожний першокласник знає, але чомусь в українського керівництва інша логіка», - відзначив співрозмовник УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача. Такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь в ухваленні рішень з правом дорадчого голосу. При цьому Україна не претендує на преференції для себе в рамках Митного союзу.

12 квітня під час спілкування з користувачами Facebook М.Азаров заявив, що на майбутній зустрічі президентів країн Митного союзу і Президента України Віктора Януковича обговорюватиметься питання про отримання Україною статусу спостерігача в цьому об'єднанні. М.Азаров додав, що уряд України також створив спеціальну групу, яка вивчає договірно-правову базу Митного союзу і те, до яких конкретних угод Україна могла б приєднатися і за яких умов.

Повний текст інтерв'ю з С.Глазьєвим читайте на сайті УНІАН: «Радник Володимира Путіна: Господь за щось образився на Україну і позбавив її керівництво розуму, це викликає дуже серйозну тривогу».

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Президент створив Держкомісію з питань співпраці з СОТ

Президент України Віктор Янукович утворив Державну комісію з питань співробітництва зі Світовою організацією торгівлі.

Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається в указі, комісію створено як консультативно-дорадчий орган при Президентові України з метою підготовки узгоджених пропозицій з питань забезпечення впровадження єдиного зовнішньополітичного курсу України у відносинах із СОТ, державами-членами СОТ, забезпечення національних інтересів України у зовнішньоекономічних відносинах із державами - членами СОТ.

Головою комісії призначено радника Президента України - керівника головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрія Гончарука. В.Янукович доручив йому подати у двотижневий строк пропозиції щодо персонального складу Комісії.

Згідно з положенням про Комісію, основними її завданнями є підготовка та внесення в установленому порядку узгоджених пропозицій з питань забезпечення впровадження єдиного зовнішньополітичного курсу України у відносинах із Світовою організацією торгівлі, державами-членами СОТ, зокрема щодо вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках СОТ, а також забезпечення національних інтересів України у зовнішньоекономічних відносинах із державами-членами СОТ; моніторинг виконання Україною та іншими державами-членами СОТ зобов'язань у рамках членства у Світовій організації торгівлі.

Комісія для здійснення покладених на неї завдань має право в установленому порядку: одержувати від центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію та документи; запрошувати на свої засідання представників державних органів, наукових установ, асоціацій товаровиробників та заслуховувати інформацію з питань, віднесених до компетенції Комісії; утворювати тимчасові експертні та робочі групи для опрацювання окремих питань діяльності Комісії; залучати в разі потреби до опрацювання окремих питань представників державних органів, а також експертів, учених, фахівців.

Комісія утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів Комісії, які беруть участь в її роботі на громадських засадах.

До складу Комісії входять керівники (заступники керівників) Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства промислової політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Національного інституту стратегічних досліджень, а також за згодою - представник Українського союзу промисловців і підприємців, представник Торгово-промислової палати України, Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції, Урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями СНД, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями.

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