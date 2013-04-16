Теракт у Бостоні: троє загиблих, понад 140 поранених - попередні дані

Два вибухи, що пролунали у понеділок вдень в Бостоні на фінішній прямій марафону, стали першим терактом на території США після спланованої терористичною мережею "Аль-Каїда" атаки на вежі-близнюки Всесвітнього торгівельного центру, Пентагон і Білий дім в 2001 році, яка забрала життя майже 3 тисяч осіб.

У понеділок саморобні вибухові пристрої на фініші найстарішого марафону, який відбувався на вулиці Доброї волі, були приведені в дію о 2 годині 50 хвилин за часом східного узбережжя США з інтервалом у 12 секунд. Троє загиблих, у тому числі дитина 8 років, понад 140 поранених - такий попередній підсумок вибухів, офіційно названих "скоординованою терористичною атакою", передає РІА "Новости".

"Ми поки що не знаємо, хто скоїв це і навіщо, і ми не повинні поспішати з висновками. Але без жодного сумніву, ми з'ясуємо все до кінця, розшукаємо того, хто скоїв це, і змусимо відповісти", - заявив президент США Барак Обама у зверненні до нації, закликавши молитися за жертв трагедії.

Вибухові пристрої були малої потужності, повідомив телеканал CNN з посиланням на представника правоохоронних органів США. На місці вибухів не виявлено слідів вибухівки промислового виробництва, що може свідчити про її кустарне виробництво.

Імовірно, бомби привели в дію дистанційно, за допомогою мобільного телефону - приблизно через 40 хвилин після вибухів мобільний зв'язок в Бостоні відключили, щоб виключити можливість спрацьовування інших вибухових пристроїв.

Контртерористичні формування поліції, що обшукували місце вибуху, виявили в околицях ще п'ять вибухових пристроїв, які не розірвалися і які знешкодили на місці, повідомив сайт газети Wall Street Journal. Спочатку повідомлялося також про третій вибух в громадській бібліотеці, проте пізніше з'ясувалося, що там сталося загоряння, не пов'язане з терактом.

Дізнавачі ФБР вже проводять опитування за фактом вибухів, проте підозрюваних у справі наразі немає. Ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

У США посилено заходи безпеки також біля Білого дому у Вашингтоні і навколо Пентагону, Нью-Йорк задіяв для патрулювання в місцях скупчення туристів і на значущих об'єктах інфраструктури тисячі співробітників поліції, розгорнувши мобільні антитерористичні станції.