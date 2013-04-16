ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» публікує матеріал «Ділові підсумки дня: Інвестиції в «чисту» енергетику пішли на спад, «Укрзалізниця» поповнить парк піввагонів, а Одеський НПЗ пішов у офшори», в якому подає аналіз основних економічних подій за 15 квітня...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-investicii-v-chistuju-energetiku-poshli-na-ub-202320/

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Також «Дело» у публікації «Огляд фінринків: світовий фондовий ринок не зміг підштовхнути український до зростання» пише: аналітики ПУМБу виділили основні тренди на фінансовому ринку за минулий тиждень...

http://delo.ua/finance/obzor-finrynkov-mirovoj-fondovoj-rynok-ne-smog-podtolknut-ukr-202316/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Україна прямує до нуля» пише: Міжнародний валютний фонд украй песимістично оцінює перспективи розвитку української економіки. У цьому році темпи її зростання будуть близькі до нуля, а в наступному не перевищать скромні 2,8%, йдеться в останньому звіті МВФ World Economic Outlook. Це найпесимістичніший з усіх прогнозів, які давалися досі. Проте, загроза погіршення ситуації у світовій економіці в II півріччі свідчить на користь таких обережних оцінок, погоджуються експерти...

http://kommersant.ua/doc/2171353

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Парламент оформлює документи на візу» пише: парламентська більшість і опозиція узгодили законопроекти про боротьбу з корупцією, необхідні за планом дій з візової лібералізації з ЄС. Для досягнення компромісу з документів Кабміну забрали норми про підвищення відповідальності бізнесу. Щоправда, один проект з пакету - про кримінальну відповідальність юридичних осіб - узгодити не вдалося. Для виконання першої фази ПДВЛ прийняття узгоджених документів недостатньо, відзначають експерти...

http://kommersant.ua/doc/2171456

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Видання «Сегодня» у публікації «Як влаштуватися на роботу за кордоном з українським дипломом» пише: багато вузів зараз пропонують дипломи з гучним префіксом «міжнародний». Насправді це лише красива назва для диплома державного зразка. Фактично - просто документ українською та англійською мовами. І, зрозуміло, від перекладу, внесеного на сторінки, юридична сила документа не змінюється. Тобто, жодного автоматичного визнання або легалізації за кордоном ви не отримаєте...

http://www.segodnya.ua/life/lsociety/Kak-ustroitsya-na-rabotu-za-granicey-s-ukrainskim-diplomom.html

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Також «Сегодня» у публікації «У травні в Україні може бути вже інший прем'єр» - Яценюк» пише: на найближчі дні в Раді намічено голосування про недовіру прем'єру. Якщо воно набере більше 225 голосів, президент буде зобов'язаний звільнити Миколу Азарова...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/V-mae-v-Ukraine-mozhet-byt-uzhe-drugoy-premer-YAcenyuk.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Білий дім назвав вибухи на марафоні в Бостоні терактом» пише: влада США заявила, що подвійний вибух, що стався під час забігу, був заздалегідь спланований...

http://izvestia.ru/news/548753

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Видання «Ведомости» у публікації «Нафта Urals коштує дешевше 100 доларів» пише: барель нафти Urals коштує менше 100 доларів, рубль слабшає, фондовий ринок падає. Короткий провал бюджет витримає, інакше негайно потрібні реформи, впевнені аналітики...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/11182021/neft_deshevle_100

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Також «Ведомости» у публікації «Уряд позбудеться Ощадбанку» пишуть: уряд РФ готується поповнити план приватизації на 2013 рік, розпродавши невеликі активи, у тому числі пакети акцій Ощадбанку та «МДМ банку»...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/11181951/pravitelstvo_izbavitsya_otsberbanka

(УНІАН)