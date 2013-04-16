Кличко наполягає на відставці Кабміну - "вони всі мають нести відповідальність"

Лідер фракції "УДАР" Віталій Кличко наполягає на відставці уряду і заявляє, що жоден нинішній представник Кабінету Міністрів не може бути новим прем’єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

В.Кличко наголосив на необхідності не в п’ятницю, а вже у середу 17 квітня, розглянути питання про відповідальність та відставку уряду.

В.Кличко також підкреслив, що ”жоден представник уряду (нинішнього) не може бути призначений прем’єр-міністром”.

“Не впоралася вся команда і вони всі мають нести відповідальність за свої дії”, - заявив лідер “УДАРу”.

Як повідомляв УНІАН, у порядку денному роботи ВР передбачено, що питання про відповідальність Кабінету Міністрів розглядатиметься 19 квітня.

За словами голови ВР Володимира Рибака, розгляд цього питання триватиме півтори години. Він додав, що виступатиме прем’єр-міністр Микола Азаров, відповідатиме на запитання народних депутатів, і після обговорення даного питання буде ухвалюватися рішення з цього приводу.