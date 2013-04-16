Для реорганізації Мінекономрозвитку залучать консалтингові компанії

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України проводить відбір декількох консалтингових компаній, що мають досвід у державному управлінні, з метою провести реорганізацію міністерства і зробити його одним з кращих міністерств економічного розвитку у світі.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр» за 16 квітня.

«Ми проводимо відбір декількох консалтингових компаній, що мають досвід у державному управлінні, щоб реалізувати амбітну мету: стати одним з кращих і сучасних міністерств економічного розвитку і торгівлі у світі», - сказав міністр.

До того ж він наголосив, що як керівник хотів би змінити підходи до роботи і, відповідно, організаційну структуру міністерства. «Воно (міністерство - УНІАН) створено насамперед для формування та реалізації державної політики. Саме на цьому і зробимо головний акцент у своїй роботі», - наголосив І.Прасолов.

Другим найважливішим акцентом в роботі міністерства І.Прасолов назвав розвиток торгівлі - «як усередині країни, так і з погляду експорту».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович у січні заявив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі має стати центром з проведення аналізу виконання Національного плану дій у 2013 році. Крім того, в січні І.Прасолов очолив Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі.

І.Прасолов був призначений міністром економічного розвитку і торгівлі 24 січня 2013 року.