Янукович: Україна має амбітну мету - підписати цього року Угоду про асоціацію з ЄС

Україна має амбітну мету - підписати цього року Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович на прес-конференції у Вінниці.

“Ми маємо амбітну мету - підписати в листопаді цього року на саміті в Вільнюсі Угоду про асоціацію з Європейським Союзом”, - сказав Президент.

За його словами, сьогодні триває процес підготовки до підписання цієї угоди.

“Процес євроінтеграції - він тривалий. Є певні критерії, до яких Україна прагне, і насамперед ми самі в цьому зацікавлені, тому що це модернізація нашої країни, це наш успіх”, - сказав Президент.

Він зауважив, що сьогодні є ціла низка питань, які має вирішити Україна, в тому числі гармонізувати своє законодавство, виконати зобов’язання перед Радою Європи, реалізувати дорожню карту, розроблену спільно з Європейською Комісією щодо підписання Угоди про асоціацію.

“Всі ці питання перебувають в робочому стані”, - сказав Президент, зауваживши, що деякі з них не вдається вирішувати через об’єктивні і суб’єктивні причини, зокрема він назвав непрацюючий парламент.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС прийняла висновок, у якому заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту "Східного партнерства", який заплановано на листопад 2013 року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.

На думку експертів, підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом може бути перенесено на літо-осінь 2015 року.