Київ просить в Кабміну 53 млн грн на Бортницьку станцію аерації

Київ просить уряд виділити з державного бюджету 53 млн грн на завершення проекту реконструкції першого та другого мулових полів Бортницької станції аерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні комісії Київради з питань екологічної політики директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький.

Він нагадав, що на початку цього року на реконструкцію мулових полів з бюджету Києва було виділено 20 млн грн, з яких 8 мільйонів пішло на покриття боргів за виконані роботи у минулому році, а 12 мільйонів - на планові роботи у 2013 році.

“Всього на закінчення проекту необхідно 53 млн грн. Ми звернулися до Кабінету Міністрів, Міністерства екології з тим, щоб 53 млн грн були виділені згідно з документацією, яка пройшла експертизу”, - сказав Д.Новицький.

За його словами, це можуть бути або кошти держбюджету, або Державного екологічного фонду.

Зі свого боку директор “Київводоканалу” Валерій Ченчевий повідомив, що за кошти, виділені цього року, було проведено роботи з усунення ерозійних моментів на перших мулових полях, де дамба була нарощена приблизно на 7 метрів. Також було обстежено стан дамби на других мулових полях, і наразі там також проводяться відповідні роботи.

“А треті мулові поля, де сталась аварія, я гадаю, ми ухвалемо рішення і вони будуть теж укріплені. Не будуть нарощені, а будуть саме укріплені, особливо там, де існують переливні колодці”, - додав В.Ченчевий.

Він пояснив, що хоча останні мулові поля і не експлуатуються вже понад 10 років, але наповнюються дощовими або талими водами, і через це також потребують постійного моніторингу і відповідних робіт з укріплення.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня близько 19.00 на муловому полі № 3 площею 106 га Бортницької станції аерації, стався прорив дамби.

Причиною прориву стало танення снігу і підняття ґрунтових вод.

Ліквідували надзвичайну ситуацію о 6-й годині ранку 11 квітня.