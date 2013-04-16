Анонс на 17 квітня

* Профспілкова організація працівників морського транспорту Іллічівського морського торгового порту (ПОРМТ ІМТП) за сприяння активістів Об'єднання «Боротьба» проведуть пікет Адміністрації Президента України. Портові працівники приїдуть до Києва, щоб зажадати від Президента припинити розграбування одного з найприбутковіших портів України.

* Відбудеться брифінг заступника міського голови - секретаря Київради Галини Гереги.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться пленарне засідання XI сесії Київради VI скликання.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю міністра культури Леоніда Новохатька, міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, голови Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайла Бродського, голови правління Державної іпотечної установи Валентина Рибачука.

* Відбудеться офіційне відкриття першого форуму «Кращі соціальні проекти України». Ініціатори проведення форуму: ВГО "Українська асоціація маркетингу"; УНК МТП; Європейська Бізнес Асоціація, компанія маркетингу "Про Два" за сприяння Мінсоцполітики України, МОН України, МОЗ України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Мінкультури України та КМДА. Учасники: Наталія Королевська, міністр соцполітики України; Дмитро Табачник, міністр освіти і науки України, Олександр Попов, голова КМДА, Юкіе Мокуо, голова Дитячого фонду ООН в Україні; Ірина Лилик, гендиректор ВГО "Українська асоціація маркетингу", Володимир Щелкунов, президент Всесвітньої Ради Міжнародної торговельної палати, Анна Дерев'янко, виконавчий директор ЕА та інші.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Законопроект «Про перевезення на таксі», кулуарно розроблений Департаментом автомобільного транспорту, призведе до монополізації ринку таксі тіньовими посередниками. Кому з чиновників вигідно загнати всіх таксистів в одну посередницьку структуру?». Питання: Чому 15 квітня скасували Круглий стіл, організований Мінінфраструктури на тему: «Вирішення актуальних проблем перевезень на таксі з презентацією проекту Закону України «Про таксі»; Аналіз непрозорої і корупційної концепції «реформування» ринку таксі, запропонованої чиновниками Мінінфраструктури і деякими «громадськими» діячами, які називають себе «профспілковими лідерами» та «захисниками простих таксистів»; хто зацікавлений в протягуванні кулуарного законопроекту в інтересах вузької групи тіньовиків і нелегалів? Кому це вигідно?. Учасники: голова Асоціації вільних профспілок автотранспортників України Андрій Корчинський; співголова ГО «Таксі столиці» Денис Садоха. Запрошені: голова Комітету ВРУ з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики Олександра Кужель; координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк, директор Департаменту автомобільного транспорту Мінінфраструктури Дмитро Петухов, голова Профспілки таксистів України Василь Попик та ін. (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться міжнародний круглий стіл на тему: "Конституційні права і права споживача фінансових послуг - зарубіжний досвід та українські перспективи". Питання: Досвід захисту прав споживачів фінансових послуг у Польщі; Право споживача на вільний вибір фінансових послуг; Фінансовий омбудсмен - британська та німецька моделі. Що краще для України; Захист конституційних прав і прав споживачів - українські перспективи; Розробка та впровадження методології досліджень споживчих якостей фінансових послуг. Учасники: Петр Плоскі, президент East European Consulting (Польща) Ібрагім Габідулін, голова Ради Федерації страхових посередників України, операційний директор Грас Савуа Україна, Груп GRAS SAVOYE; Михайло Стрельников, голова Правління ВГО «Фінансова грамота Україна», радник голови Держінспекції із захисту прав споживачів, Ігор Бураковський, голова Правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

* Круглий стіл на тему: "Проведення процедури банкрутства згідно нової редакції закону "Про банкрутство". Учасники: Роман Марченко, арбітражний керуючий, адвокат, старший партнер ЮФ "Ілляшев і Партнери"; Вадим Кізленко, арбітражний керуючий, адвокат, ЮФ "Ілляшев і Партнери"; Андрій Сидоренко, юрист ЮФ "Ілляшев і Партнери".

* Прес-конференція на тему: «Знищення ринку незалежної оцінки». Учасники: Олексій Амфітеатров, голова Українського товариства оцінювачів; Ірина Іванова, заступник директора Центру організації та економіки землекористування; Степан Максимов, голова Асоціації фахівців оцінки.

* Прес-конференція на тему: "Економічні і політичні наслідки видобутку сланцевого газу в Україні - досвід США в Україні: хто може гарантувати безпеку технології видобутку?". До участі в дискусії запрошені представники: Міністерства екології та природних ресурсів, а також енергетики та вугільної промисловості, компанія Shell, незалежні профільні експерти включаючи з питань технічної безпеки, політологи, і представник Інституту енергетичних стратегій.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена прогнозам й перспективам розвитку українського кондиціонерного ринку на 2013 рік. Організатор: компанія ЛІКОНД, дистриб'ютор корпорації DAIKIN і компанії HOVAL в Україні. У роботі візьмуть участь експерти: Володимир Степура, директор компанії ЛІКОНД; Олег Корнієнко, керівник відділу промислової вентиляції ЛІКОНД; Олексій Новожилов, керівник відділу маркетингу компанії ЛІКОНД. Питання: Прогнози щодо ринку на 2013 рік: тенденції розвитку, цінова політика за основними групами обладнання та ін. Рівняння на енергоефективність: чи стануть європейські тренди гостро актуальними в Україні? Чого очікувати від постачальників і виробників? Новинки кліматичного ринку, які з'являться у продажу на українському ринку в 2013 році. Вимоги до кліматичної техніки в сегменті промислової вентиляції. Огляд технологічних новинок від провідних виробників побутових кондиціонерів у 2013 році (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 200-25-03/04, (066) 319-42-55, public@publicity.com.ua.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Профспілки працівників Національної академії наук України на тему: «Фінансування науки: падіння триває, криза поглиблюється», присвячена стану науково-технічної сфери, зокрема НАН України, яке характеризується вкрай обмеженим фінансуванням, несприятливими податковими умовами, падінням престижу наукової праці, швидким старінням і руйнуванням матеріально-технічної бази науки, відтоком перспективних вчених за кордон. Вітчизняна науково-технічна сфера доведена до стану, що загрожує національній безпеці України. Прес-конференція проходить напередодні щорічної сесії Загальних зборів НАН України. Учасники: Анатолій Широков, голова профспілки; Віктор Столяров, заступник голови профспілки; Анатолій Борисенко, член ЦК профспілки, заввідділом Інституту ядерних досліджень, канд. фіз.-мат. наук; Тетяна Владимирова, голова профкому Інституту металофізики, канд. фіз .-мат. наук; Анатолій Сердюк, голова профкому Інституту математики, доктор фіз.-мат. наук (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 289-0169; 050-330-3150.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики. Питання: інформація про програму діяльності Міністерства доходів і зборів України на 2013 рік; Проект Постанови про відповідальність Кабінету Міністрів України; Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України про трансфертногом ціноутворенні та ін.

* Круглий стіл на тему: «Про практику застосування Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права та гарантії їх діяльності». Організатор: Комітет з питань соціальної політики та праці.

* Відбудуться слухання «Про формування державної житлової політики». Організатор - Комітет ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

* Відбудуться парламентські слухання про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Питання: проект Соціального кодексу України; проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення соціальних та трудових гарантій населення, забезпечення умов оплати праці; проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про підвищення рівня народжуваності та престижу материнства) та ін.

* У рамках Днів Голландії в Україні відбудеться зустріч «Fryday W» для молодих бізнесменів за участю посла Королівства Нідерландів (готель «Опера», вул. Б.Хмельницького, 53). Потрібна акредитація. Телефон: 38044490 82 12, Е: KIE-EA@minbuza.nl

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