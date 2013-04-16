ТОП-10 (16 квітня)

В Україні рівень безробіття знизився до 2%, підрахував Держстат

«Нафтогаз» передав Фонду держмайна акції Дніпродзержинської ТЕЦ для приватизації

У Німеччині зростає настороженість щодо «Газпрому», стверджує Язєв

Українська фінполіція може стати рекордсменом за масштабами повноважень - експерт

Обвал на ринку коштовних металів досяг апогею - експерти

Мінфін залучив до держбюджету 3,27 млрд грн на ОВДП-аукціоні 16 квітня

Янукович: Україна має амбітну мету - підписати цього року Угоду про асоціацію з ЄС

Янукович розповів, коли переглянуть бюджет-2013

Янукович пообіцяв медпрацівникам збільшення зарплат на 10%

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки до 3,3%

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В Україні рівень безробіття знизився до 2%, підрахував Держстат

Рівень безробіття в Україні в березні порівняно з лютим знизився на 0,1% - до 2%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з даними Держстату, кількість зареєстрованих безробітних у березні скоротилася на 17,5 тис. осіб і становила 571,6 тис. осіб проти 589,1 тис. у лютому.

Кількість безробітних, які одержують допомогу, також зменшилася й становила 450,3 тис. осіб проти 469,1 тис. у лютому. При цьому сума допомоги зросла на 125 грн - до 1194 грн.

У географічному розрізі кількість безробітних серед міського населення становила 325,4 тис. осіб, серед сільського - 246,2 тис. осіб.

Держстат також повідомляє, що середнє навантаження на одне робоче місце в березні становило 8 осіб на місце, тоді як у лютому цей показник становив 10 осіб на місце.

Як повідомляв УНІАН, офіційний рівень безробіття в Україні в лютому цього року становив 2,1% від загальної кількості населення працездатного віку, що на 0,1 п.п. вище січневого показника.

Рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці за підсумками 2012 року становив 8,1% до загальної кількості працездатного населення країни. Водночас прогнозний рівень безробіття в Україні за підсумками 2013 року, за даними Міжнародного валютного фонду, становитиме 8,2%.

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«Нафтогаз» передав Фонду держмайна акції Дніпродзержинської ТЕЦ для приватизації

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» передала Фонду державного майна 100% акцій Дніпродзержинської теплоелектроцентралі.

Про це йдеться в повідомленні ТЕЦ у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, акції передані для подальшої приватизації ТЕЦ, як це запропоновано постановою Кабінету Міністрів України № 713 від 6 серпня 2012 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року Фонд державного майна України (ФДМУ) ухвалив рішення про продаж акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської та Харківської ТЕЦ, що перебувають у держвласності.

На продаж планувалося виставити 101 млн 638 тис. акцій ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» (номінальна вартість однієї акції 0,25 грн), 118 млн 966 тис. акцій ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (0,25 грн), 174 млн 101 тис. акцій ПАТ "Одеська ТЕЦ" (0,25 грн), 295 млн 909 тис. акцій ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" (номінальна вартість однієї акції 1 грн).

Раніше Кабінет Міністрів України передав Фонду держмайна України пакети акцій даних чотирьох теплоелектроцентралей для підготовки до подальшої приватизації.

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У Німеччині зростає настороженість щодо «Газпрому», стверджує Язєв

У Німеччині зростає настороженість щодо російського газу і «Газпрому».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це повідомив 16 квітня під час 6-ї Сировинної конференції російсько-німецького сировинного форуму «Російсько-німецьке сировинне співробітництво - сталий розвиток» співголова форуму з російського боку, президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

«Зараз ми говоримо про третю нитку «Північного потоку». Провели дослідження в країнах Балтії, Європи про ставлення до російського газу, «Газпрому», «Північного потоку», і скрізь позитивна динаміка - і в країнах Балтії, і в Польщі, які виступали проти цього проекту. Погіршення ставлення до російського газу, «Газпрому» і «Північного потоку» - у головного одержувача цього проекту в Німеччині», - сказав В.Язєв.

Він підкреслив, що про це свідчать результати дослідження незалежних європейських компаній, проте не назвав, яких саме.

«Найгірше ставлення до російського газу в Німеччині, і динаміка негативна», - зазначив він.

За словами В.Язєва, громадська думка в Німеччині формується за абсолютно незрозумілими законами і принципами, і сьогоднішній форум допоможе провести роз'яснювальну роботу.

У свою чергу, виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Райнер Лінднер зазначив, що не варто думати, нібито в Німеччині на російський газ «не дуже добре дивляться». Зокрема, «Газпром» є спонсором одного з німецьких футбольних клубів, нагадав він.

«Вочевидь, йдеться про певні політичні розбіжності... Ми як і раніше вітаємо російський газ у Німеччині й говоримо йому «ласкаво просимо». Було б правильно розвивати політичні рамки для більш збалансованого врахування взаємних інтересів», - сказав Лінднер.

Водночас він підкреслив, що всіх цікавить питання, яким способом російський газ йтиме до Німеччини - чи буде це тільки «Північний потік», чи ще й «Південний потік», «Ямал-2», зазначивши, що «Україна також має певні перспективи».

«Ми повинні задатися питанням: а скільки в майбутньому буде потрібно російського газу Німеччині? Ми повинні більше інвестувати в транзитні маршрути. Без нормальних газопроводів ми не зможемо забезпечити надійність газопостачання», - підкреслив Р.Лінднер.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня «Газпром» і нідерландська Gasunie підписали документ, згідно з яким вони мають намір вивчити можливість будівництва четвертої нитки газопроводу «Північний потік» до Великобританії.

Gasunie - газотранспортна компанія, що володіє однією з найбільших газопровідних мереж високого тиску в Європі загальною пропускною здатністю близько 125 млрд куб. м на рік. Мережа Gasunie налічує понад 15000 км трубопроводів в Нідерландах і на півночі Німеччини, близько 1300 станцій прийому газу. Компанія також надає послуги в галузі зберігання газу і СПГ.

«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу становить 1224 км. Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

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Українська фінполіція може стати рекордсменом за масштабами повноважень - експерт

Українська фінансова поліція, у разі її створення, стане світовим рекордсменом за масштабами передбачуваних повноважень, що виразно йде в розріз з чинним законодавством і не має прикладів у світовій фінансовій практиці. Про це заявив партнер юридичної фірми «Лексфор» Юрій Семенюк у коментарі, переданому УНІАН.

На його думку, в розвинених країнах існують правоохоронні структури, які борються з економічними злочинами, але вони не мають таких повноважень, які можуть бути надані фінансовій поліції в Україні.

«Не можна виділити якісь вдалі приклади (у світовій практиці - УНІАН) реформування правоохоронної системи подібним чином», - уточнює юрист.

Також він констатує, що в Україні йдеться про створення ще одного правоохоронного органу зі спеціальним статусом, до якого увійдуть оперативники, слідчі, оперативно-технічні співробітники, аналітики, експерти і ревізори, що забезпечують виконання функцій з боротьби з правопорушеннями у сфері фінансової та господарської діяльності.

«Ціла низка питань компетенції не узгоджена з чинними законодавчими актами. Сумнівною залишається доречність об'єднання в одному органі повноважень з боротьби з економічними злочинами і корупцією. Взагалі, ці функції мають виконувати різні органи», - звернув увагу юрист.

Ю.Семенюк впевнений, що процеси централізації влади у правоохоронній системі України можуть викликати настороженість в середовищі інвесторів. «Саме по собі створення однієї структури на базі інших ще не означає підвищення ефективності виконання державних завдань. Але безумовно може призвести до збільшення тиску держави на бізнес», - переконаний Ю. Семенюк.

Нагадаємо, раніше президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер стверджував, що створення нового силового відомства - фінансової поліції - у країні з неусталеними демократичними інститутами і відсутністю контролю суспільства над діями силових органів сприятиме зміцненню авторитаризму влади. На думку О.Пасхавера, дефіцит державного бюджету не можна скорочувати за рахунок посилення тиску на бізнес з боку правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба володітиме широкими повноваженнями з проведення фінансових розслідувань і буде підкорятися безпосередньо Президенту України.

Пізніше перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявив, що законопроект вимагає ідейного опрацювання.

14 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам і відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Таке рішення глава уряду прийняв після вивчення ситуації, у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.

Міністерство доходів і зборів раніше спростувало інформацію низки ЗМІ про формування підрозділу фінансової поліції у складі міністерства.

У Міндоходів підкреслюють, що, згідно з Указом Президента про затвердження Положення про Міністерство доходів і зборів України, ніякими додатковими повноваженнями з виявлення та розслідування правопорушень у податковій та митній сферах відомство не наділене.

У складі Міндоходів залишається податкова міліція, але вона буде реформована найближчим часом.

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Обвал на ринку коштовних металів досяг апогею - експерти

Обвал на ринку коштовних металів досяг апогею - золото впало майже на 150 дол. за одну торговельну сесію.

Про це УНІАН повідомили в компанії з управління активами "Кінто".

Як зазначили в компанії, це падіння стало найбільшим в абсолютному значенні за всю історію і найбільшим з 1980 року у відносному виразі (9%).

У "Кінто" також зазначили, що срібло подешевшало ще більше - на 12%, платина і паладій втратили по 5%. "Після такого падіння не дивним було те, що деякі біржі почали підвищувати маржинальні вимоги за ф'ючерсними контрактами, чим тільки посилили падіння", - відзначили в "Кінто".

Як відзначають в компанії, поки єдиним поясненням раптового розпродажу золота, що почався у п'ятницю, стали чутки про відкриття гігантської короткої позиції у червневому ф'ючерсі на 400 тонн, або приблизно на 20 млрд дол. біля рівня 1540 дол. за унцію.

Як відзначають аналітики, вчора паніка на ринку металів перекинулася і на інші сировинні товари - нафту, мідь та інші, а потім і на акції.

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Мінфін залучив до держбюджету 3,27 млрд грн на ОВДП-аукціоні 16 квітня

Міністерство фінансів України у вівторок, 16 квітня, залучило до державного бюджету 3,27 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 624,68 млн грн за 9 задоволеними із 12 поданих заявок на придбання 5-місячних держпаперів з прибутковістю 7,75%; 1625,28 млн грн за всіма трьома поданими заявками на придбання 5-річних держпаперів з прибутковістю 14, 25%; 1021,48 млн грн по 1 поданій заявці на придбання 7-річних держпаперів з прибутковістю 14,30%. Заявки на річні держпапери з прибутковістю 10,5% не подавалися.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у квітні 2013 року, як і в березні, має намір провести чотири аукціони з продажу ОВДП, до того ж розміщення валютних держпаперів не планується.

Згідно з графіком розміщення ОВДП на поточний місяць, аукціони заплановані на 2, 9, 16 і 23 квітня.

Довідка УНІАН. Станом на 16 квітня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 212,502 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 123,752 млрд грн, у власності банків - 75,801 млрд грн, нерезидентів - 5,325 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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Янукович: Україна має амбітну мету - підписати цього року Угоду про асоціацію з ЄС

Україна має амбітну мету - підписати цього року Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович на прес-конференції у Вінниці.

“Ми маємо амбітну мету - підписати в листопаді цього року на саміті в Вільнюсі Угоду про асоціацію з Європейським Союзом”, - сказав Президент.

За його словами, сьогодні триває процес підготовки до підписання цієї угоди.

“Процес євроінтеграції - він тривалий. Є певні критерії, до яких Україна прагне, і насамперед ми самі в цьому зацікавлені, тому що це модернізація нашої країни, це наш успіх”, - сказав Президент.

Він зауважив, що сьогодні є ціла низка питань, які має вирішити Україна, в тому числі гармонізувати своє законодавство, виконати зобов’язання перед Радою Європи, реалізувати дорожню карту, розроблену спільно з Європейською Комісією щодо підписання Угоди про асоціацію.

“Всі ці питання перебувають в робочому стані”, - сказав Президент, зауваживши, що деякі з них не вдається вирішувати через об’єктивні і суб’єктивні причини, зокрема він назвав непрацюючий парламент.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС прийняла висновок, у якому заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту "Східного партнерства", який заплановано на листопад 2013 року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.

На думку експертів, підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом може бути перенесено на літо-осінь 2015 року.

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Янукович розповів, коли переглянуть бюджет-2013

Президент України Віктор Янукович обіцяє, що бюджет на 2013 рік переглянуть найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час прес-конференції у Вінниці.

Він звернув увагу, що кожний рік парламент переглядає бюджет.

За його словами, цей рік не буде винятком.

“Ми сьогодні маємо такі плани, є вже такі доручення уряду для того, щоб підготувати зміни до бюджету за результатами першого кварталу, а потім і півріччя”, - сказав він.

За його словами, зміни стосуватимуться вирішення соціальних питань, а також усунення недоліків, які були виявлені в бюджеті за результатами першого кварталу, а також питання розвитку регіонів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня 2012 року ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнятий з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

17 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав цей закон.

25 грудня 2012 року В.Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, заявив, що за підсумками першого кварталу державний бюджет-2013 потрібно буде переглянути.

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Янукович пообіцяв медпрацівникам збільшення зарплат на 10%

У 2013 році влада забезпечить зростання заробітних плат медичних працівників щонайменше на 10%.

Про це сказав Президент України Віктор Янукович під час відкриття відділення пухлин голови та шиї Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«У диспансері зарплата лікарів збільшилася до майже 3 тисяч гривень, медичних сестер - до 2,5 тисяч гривень. Безумовно, цього недостатньо. Тому ми робитимемо все, щоб у поточному році вона зросла ще не менш ніж на 10%», - наголосив Президент. Він нагадав, що торік середня зарплата у сфері охорони здоров’я зросла на 24%.

Президент наголосив, що держава й надалі робитиме все необхідне для підвищення рівня життя та соціального захисту медичних працівників.

Глава держави зазначив, що відповідні кроки здійснюються у рамках проведення медичної реформи. «У рамках реформи запроваджено нові стимули для сімейних та дільничних лікарів: хто більше та якісніше працює - той отримує більше», - сказав В.Янукович.

*** На доручення Президента Кабінет Міністрів 27 березня 2013 року ухвалив постанову «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Згідно з документом, з 1 січня 2013 року затверджено посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі 852 грн. При цьому грошовий розрив між цим посадовим окладом і мінімальною зарплатою (1147 грн) збережеться на рівні грудня 2012 року, тобто в сумі 295 грн.

Також постановою передбачено встановлення в штатних розписах посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати - 1147 грн з відповідною його диференціацією до 5 тарифного розряду включно.

Загалом підвищення отримають майже 3,5 млн працівників освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної сфери та інших бюджетних галузей.

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МВФ знизив прогноз зростання світової економіки до 3,3%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання світової економіки в 2013 році до 3,3% з 3,5%, що очікувалися в січні, і зберіг очікування щодо збільшення світового ВВП у 2014 році на рівні 4%.

Про це свідчать дані доповіді "Перспективи розвитку світової економіки" (World Economic Outlook), опублікованої сьогодні, 16 квітня, повідомляє ПРАЙМ.

Зростання економік розвинених країн, на думку МВФ, становитиме в 2013 році 1,2%, що на 0,1 відсоткового пункта менше січневого прогнозу, а в 2014 році прискориться до 2,2%. Держави, що розвиваються продемонструють збільшення ВВП на 5,3% в поточному і на 5,7% - у майбутньому році. У січні очікувалося зростання на 5,5% і 5,8% відповідно.

Прогноз зі зростання економіки США на цей рік знижено до 1,9% з 2,1%, у 2014 році фонд очікує зростання ВВП країни на 3%. Економіка єврозони в 2013 році зменшиться, на думку аналітиків фонду, на 0,3% (гірше очікуваного в січні зниження на 0,2%). У майбутньому році регіон зможе досягти зростання економіки на 1,1%.

"Економічна активність стабілізувалася в розвинених країнах і посилилася в економіках, що розвиваються. Дії європолітиків допомогли збільшити довіру і поліпшити фінансові умови. Американським політикам вдалося уникнути фіскального обриву, але рішень для інших короткострокових ризиків не знайдено", - відзначають аналітики МВФ.

Що стосується країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, то МВФ поліпшив прогноз зростання економіки Японії цього року до 1,6% з 1,2%. ВВП Китаю зросте на 8% проти січневої оцінки в 8,2%. У 2014 році ВВП Японії зросте на 1,4% (0,7% за минулої оцінці), Китаю - на 8,2% (8,5% за січневим прогнозом).

Згідно з оновленими очікуванням фонду, в поточному році інфляція в розвинених країнах сповільниться до 1,7% з 2% у минулому році (1,6% в попередньому прогнозі), а в 2014 році прискориться до 2%, що на 0,2 відсоткового пункту більше січневого прогнозу. Прогноз щодо інфляції в країнах, що розвиваються на 2013 рік знижений на 0,1 процентного пункта - до 5,9%, а на 2014 рік підвищений на стільки ж - до 5,6%.

Нагадаємо, кілька днів тому МВФ оприлюднив попередні дані з прогнозованим зростанням світової економіки на рівні 3,4%.

У жовтневій редакції World Economic Outlook МВФ прогнозував цей показник на рівні 3,6%, у січні знизив оцінку до 3,5% у порівнянні з 3,2% у 2012 р.

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УНІАН