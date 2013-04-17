У Криму через сильний вітер знеструмлено 14 населених пунктів

У Криму впродовж 16 квітня внаслідок несприятливих погодних умов (сильні пориви вітру до 30 м/с) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 14 населених пунктів, в тому числі 9 н.п. – частково.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, в Українському гідрометцентрі попередили про посилення вітру в Криму 17 квітня.

“Протягом найближчої доби ми чекаємо посилення швидкості вітру у Криму, в першу чергу на узбережжі і акваторії Чорного моря, до 25-30 метрів на секунду, що спричинить штормову погоду в акваторії моря, певні проблеми на узбережжі, певні проблеми з роботою портів. Висота хвилі може сформуватись на Чорному морі до 3 метрів, на Азовському - 1,5-2 метри”, - повідомив 16 квітня керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Він наголосив, що посилення вітру в Криму може спричинити об’єктові надзвичайні ситуації місцевого рівня.